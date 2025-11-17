Politico: «Η νέα κούρσα εξοπλισμών της Δύσης: Πουλάει την ειρήνη για να αγοράσει πόλεμο»

Το 1958, ο Βρετανός πρωθυπουργός Χάρολντ Μακμίλαν παρατήρησε ότι «το σαγόνι, σαγόνι είναι καλύτερο από τον πόλεμο, πόλεμο». Το να μιλάς, εννοούσε, είναι προτιμότερο από το να πολεμάς. Ο Μακμίλαν γνώριζε την πραγματικότητα τόσο της διπλωματίας όσο και της στρατιωτικής δράσης: Τραυματίστηκε σοβαρά ως στρατιώτης στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και ως πρωθυπουργός έπρεπε να αντιμετωπίσει τις πυρηνικές απειλές του Ψυχρού Πολέμου, συμπεριλαμβανομένης, κυρίως, της κρίσης των πυραύλων της Κούβας.

Ο Τζον Φ. Κένεντι, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια αυτού του σχεδόν καταστροφικού επεισοδίου ατομικής ακροβατικής πολιτικής, καταλάβαινε επίσης την αξία των διπλωματικών διαύλων, καθώς και τη βιαιότητα της σύγκρουσης: Τραυματίστηκε σοβαρά στην πλάτη υπηρετώντας στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ το 1943.

Ο Άντριου Μίτσελ, πρώην υπουργός της βρετανικής κυβέρνησης, ανησυχεί ότι η σοφία που αποκόμισαν από τον πόλεμο ηγέτες όπως οι Κένεντι και Μακμίλαν έχει ξεθωριάσει από τη μνήμη ακριβώς τη στιγμή που είναι περισσότερο απαραίτητη. «Ο κόσμος έχει ξεχάσει τα μαθήματα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, όταν εκατομμύρια άνθρωποι σφαγιάστηκαν και η γενιά των παππούδων μας είπε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ξανασυμβεί αυτό», είπε.

Μια σχολή σκέψης υποστηρίζει ότι οι πόλεμοι που καθορίζουν την εποχή επαναλαμβάνονται περίπου κάθε 85 χρόνια, καθώς οι γενιές χάνουν από τα μάτια τους την εμπειρία που κέρδισαν με κόπο οι πρόγονοί τους. Αυτό θα σήμαινε ότι θα πρέπει να περιμένουμε έναν ακόμη πόλεμο ανά πάσα στιγμή. Κι όμως, όπως το βλέπει ο Μίτσελ, ακόμη και καθώς αυξάνονται τα στοιχεία ότι ο κόσμος κατευθύνεται προς τη λάθος κατεύθυνση, οι κυβερνήσεις έχουν χάσει την αξία της έννοιας «σαγόνι σαγόνι»

Η διάβρωση του διπλωματικού ενστίκτου εμφανίζεται όχι μόνο στη ρητορική αλλά και στους προϋπολογισμούς. Η βιομηχανοποιημένη Δύση μειώνει γρήγορα τις επενδύσεις στην ήπια ισχύ -μειώνοντας την ξένη βοήθεια και συρρικνώνοντας τα διπλωματικά δίκτυα- ενώ εκτρέπει τους πόρους στην άμυνα.

Ιστορικό ρεκόρ 9,4% στις στρατιωτικές δαπάνες το 2024

Σε καμία περίπτωση από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου οι στρατιωτικές δαπάνες δεν έχουν αυξηθεί τόσο γρήγορα όσο το 2024, όταν αυξήθηκαν κατά 9,4% φτάνοντας το υψηλότερο ποσοστό που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως από το Διεθνές Ινστιτούτο Έρευνας για την Ειρήνη της Στοκχόλμης.

Αντίθετα, μια ξεχωριστή έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με έδρα το Παρίσι διαπίστωσε μείωση 9% στην επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (EAB) την ίδια χρονιά μεταξύ των πλουσιότερων δωρητών στον κόσμο. Ο ΟΟΣΑ προέβλεψε περικοπές τουλάχιστον κατά 9% και ενδεχομένως έως και 17% φέτος.

«Για πρώτη φορά σε σχεδόν 30 χρόνια, η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Ηνωμένες Πολιτείες μείωσαν την ΕΑΒ τους το 2024», ανέφερε ο ΟΟΣΑ στη μελέτη του. «Εάν προχωρήσουν στις ανακοινωθείσες περικοπές το 2025, θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που και οι τέσσερις θα μειώσουν τη βοήθεια ταυτόχρονα για δύο συνεχόμενα χρόνια». Το διπλωματικό σώμα συρρικνώνεται επίσης, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δίνει τον τόνο περικόπτοντας θέσεις εργασίας στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Σε άνοδο οι στρατιωτικές δαπάνες

Τα παγκόσμια στοιχεία είναι δύσκολο να βρεθούν και ούτως ή άλλως ξεπερνιούνται γρήγορα. Μία από τις πιο εκτεταμένες έρευνες βασίζεται σε δεδομένα από το 2023. Ωστόσο, οι αρχές στην Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τα κεντρικά γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μεταξύ εκείνων που έχουν προειδοποιήσει ότι το διπλωματικό τους προσωπικό αντιμετωπίζει περικοπές.

Οι αναλυτές φοβούνται ότι καθώς οι βιομηχανικές οικονομίες γυρίζουν την πλάτη τους στην βοήθεια και τη διπλωματία για την ενίσχυση των στρατών τους, εχθρικά και αναξιόπιστα κράτη όπως η Ρωσία, η Κίνα και η Τουρκία θα παρέμβουν για να καλύψουν τα κενά σε αυτά τα δίκτυα επιρροής, στρέφοντας κάποτε φιλικά έθνη στην Αφρική και την Ασία εναντίον της Δύσης.

Και αυτό, προειδοποιούν, κινδυνεύει να κάνει τον κόσμο ένα πολύ πιο επικίνδυνο μέρος. Εάν οι γεωπολιτικές προτεραιότητες των κυβερνήσεων λειτουργούν σαν αγορά, η τάση είναι σαφής: Πολλοί ηγέτες έχουν αποφασίσει ότι ήρθε η ώρα να πουλήσουν ειρήνη και να αγοράσουν πόλεμο.

Πουλώντας ειρήνη, αγοράζοντας πόλεμο

Οι στρατιωτικές δαπάνες αυξάνονται παγκοσμίως. Ο αμυντικός προϋπολογισμός της Κίνας, δεύτερος μόνο μετά από αυτόν των ΗΠΑ, αυξήθηκε κατά 7% μεταξύ 2023 και 2024, σύμφωνα με το SIPRI. Οι στρατιωτικές δαπάνες της Ρωσίας αυξήθηκαν κατά 38%. Εν μέρει ωθούμενοι από τους φόβους των ευρωπαϊκών χωρών ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να εγκαταλείψει τη συμμαχία τους, τα μέλη του ΝΑΤΟ συμφώνησαν τον Ιούνιο σε έναν νέο στόχο δαπανών του 5% του ΑΕΠ σε υποδομές άμυνας και ασφάλειας έως το 2035. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ - που αναλαμβάνει τον ρόλο του «κηδεμόνα» ήταν αρκετά χαρούμενος που οι νεότεροι εταίροι του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα πλήρωναν τα έξοδά τους.

Στην πραγματικότητα, ο αγώνας για τον επανεξοπλισμό προηγείται της επιστροφής του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Ο πόλεμος στην Ουκρανία κατέστησε την στρατιωτική ενίσχυση επείγουσα προτεραιότητα για τα ανήσυχα κράτη της Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης που ζουν στη σκιά της Ρωσίας του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν. Σύμφωνα με το SIPRI, οι στρατιωτικές δαπάνες στην Ευρώπη εκτοξεύτηκαν κατά 17% το 2024, φτάνοντας τα 693 δισεκατομμύρια δολάρια - πριν ο Τραμπ επιστρέψει στο αξίωμα και απαιτήσει από το ΝΑΤΟ να αναβαθμίσει το παιχνίδι του. Από το 2015, οι αμυντικοί προϋπολογισμοί στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά 83%

Ένα επιχείρημα για την προτεραιότητα στην άμυνα έναντι της χρηματοδότησης της βοήθειας ή της διπλωματίας είναι ότι η στρατιωτική ισχύς αποτελεί ισχυρό αποτρεπτικό παράγοντα κατά των επίδοξων επιτιθέμενων. Όπως το έθεσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, όταν ανακοίνωσε το σχέδιό της να επανεξοπλίσει την Ευρώπη τον Μάρτιο: «Αυτή είναι η στιγμή για ειρήνη μέσω της ισχύος».

Εξέλιξη των εκτιμώμενων αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του πραγματικού ΑΕΠ μεταξύ 2014 και 2025 ΝΑΤΟ

Μερικοί από τους επικριτές της φον ντερ Λάιεν υποστηρίζουν ότι ένας ανταγωνισμός εξοπλισμών οδηγεί αναπόφευκτα σε πόλεμο - αλλά η ιστορία δεν το επιβεβαιώνει αυτό, σύμφωνα με τον Γκρεγκ Κένεντι, καθηγητή στρατηγικής εξωτερικής πολιτικής στο King's College του Λονδίνου. «Τα όπλα δεν σκοτώνουν. Οι κυβερνήσεις σκοτώνουν», είπε. «Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν κυβερνήσεις εκεί έξω που είναι πρόθυμες να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική ισχύ και να σκοτώσουν ανθρώπους για να επιτύχουν τον στόχο τους».

Ιδανικά, ένας ισχυρός στρατός θα πήγαινε χέρι-χέρι με τη λεγόμενη ήπια ισχύ με τη μορφή ισχυρών διπλωματικών και ξένων δικτύων βοήθειας, πρόσθεσε ο Κένεντι. Αλλά αν η Ευρώπη πρέπει να επιλέξει, θα πρέπει πρώτα να ανοικοδομήσει την εξαντλημένη σκληρή της ισχύ, είπε. Ο κίνδυνος για την ειρήνη έγκειται στο πώς οι αντίπαλοι της Δύσης - όπως η Κίνα - θα μπορούσαν να αντιδράσουν σε έναν νέο ανταγωνισμό εξοπλισμών. Λίγοι σοβαροί πολιτικοί στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο ή τις ΗΠΑ αμφισβητούν την ανάγκη για στρατιωτικές επενδύσεις στη σημερινή εποχή αστάθειας και συγκρούσεων.

Το πρόβλημα όταν οι κυβερνητικοί προϋπολογισμοί είναι περιορισμένοι, είναι πώς θα χρηματοδοτηθούν οι νέες δαπάνες. Και εδώ, η δεύτερη θητεία του Τραμπ έχει δώσει τον τόνο. Μέσα σε λίγες μέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ πάγωσε δισεκατομμύρια δολάρια σε ξένη βοήθεια. Και τον Φεβρουάριο ανακοίνωσε ότι θα περικόψει το 90% των συμβάσεων της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ. Η κίνηση - που χαρακτηρίστηκε ως μέρος του πολέμου του Τραμπ κατά της «woke ατζέντας» - κατέστρεψε ανθρωπιστικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονταν στην αμερικανική χρηματοδότηση για να εκτελέσουν έργο σε ορισμένα από τα φτωχότερα μέρη του κόσμου.

Περικοπές στην αναπτυξιακή βοήθεια

Σύμφωνα με μια εκτίμηση, οι περικοπές βοήθειας του Τραμπ από μόνες τους θα μπορούσαν να προκαλέσουν 14 εκατομμύρια πρόωρους θανάτους τα επόμενα πέντε χρόνια, το ένα τρίτο εκ των οποίων θα ήταν παιδιά. Αυτή είναι μια απόφαση που οι επικριτές του Τραμπ λένε ότι δεν θα ξεχαστεί σε μέρη όπως η υποσαχάρια Αφρική, ακόμη και πριν τεθούν σε ισχύ οι περικοπές από άλλους σημαντικούς δωρητές όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν κάποτε παγκόσμιος ηγέτης στην εξωτερική βοήθεια και φάρος για τις ανθρωπιστικές οργανώσεις, κατοχυρώνοντας νομικά τη δέσμευσή του να δαπανά το 0,7% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του σε ΕΑΒ, σύμφωνα με τον Μίτσελ, τον πρώην υπουργό που ήταν υπεύθυνος για την πολιτική. «Αλλά τώρα η Βρετανία αναφέρεται στη Γερμανία ως: "Λοιπόν, οι Βρετανοί μειώνουν τα αναπτυξιακά τους χρήματα, μπορούμε να κάνουμε το ίδιο"».

Ο Ντόναλντ Τραμπ AP

Στη Σουηδία, ο αμυντικός προϋπολογισμός αναμένεται να αυξηθεί κατά 18% μεταξύ 2025 και 2026, σε αυτό που η κυβέρνηση χαιρέτισε ως «ιστορικό» επενδυτικό σχέδιο. «Η επικρατούσα κατάσταση ασφάλειας είναι πιο σοβαρή από ό,τι ήταν εδώ και αρκετές δεκαετίες», δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της Σουηδίας, «και η Ρωσία αποτελεί μια πολυδιάστατη απειλή».

Ωστόσο, ο προϋπολογισμός της Σουηδίας για τη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία, ο οποίος ανέρχονταν σε περίπου 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ πέρυσι, θα μειωθεί στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2026. Στην καταχρεωμένη Γαλλία, ανακοινώθηκαν νωρίτερα φέτος σχέδια για μείωση του προϋπολογισμού της Επίσημης Αναπτυξιακής Βοήθειας (ΕΑΒ) κατά περίπου το ένα τρίτο, αν και οι αποφάσεις της για τις δαπάνες έχουν εκτροχιαστεί από μια κλιμακούμενη πολιτική κρίση που μέχρι στιγμής την έχει εμποδίσει να ψηφίσει έναν προϋπολογισμό.

Τα χρήματα για την άμυνα επρόκειτο να αυξηθούν δραματικά, παρά τη συνολική πίεση στα δημοσιονομικά της Γαλλίας. Στη Φινλανδία, η οποία μοιράζεται σύνορα 800 μιλίων με τη Ρωσία του Πούτιν, ο προϋπολογισμός ανάπτυξης μειώθηκε επίσης, ενώ οι αμυντικές δαπάνες δεν ψαλιδίστηκαν. Ο υπουργός Ανάπτυξης της χώρας, Βίλε Τάβιο, από το ακροδεξιό λαϊκιστικό Κόμμα των Φινλανδών, λέει ότι οι περικοπές έδωσαν την ευκαιρία να επανεξεταστεί πλήρως η βοήθεια. Αντί να χρηματοδοτεί ανθρωπιστικά προγράμματα, θέλει να δώσει στις ιδιωτικές επιχειρήσεις ευκαιρίες να επενδύσουν για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας σε φτωχότερες χώρες. Αυτό, πιστεύει, θα βοηθήσει στην αποτροπή της μετακίνησης των νέων στην Ευρώπη ως παράνομοι μετανάστες.

Δεν κάνουν όλες οι χώρες περικοπές. Η Ιρλανδία σχεδιάζει να αυξήσει τον προϋπολογισμό της για την Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA), ενώ η Δανία έχει δεσμευτεί να συνεχίσει να δαπανά το 0,7% του ΑΕΠ της σε ξένη βοήθεια, ακόμη και όταν ενισχύει τις επενδύσεις στην άμυνα. Ωστόσο, η Ιρλανδία έχει επιδείξει αξιοζήλευτη οικονομική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και η Δανία θα πληρώσει για τις προτεραιότητές της στις δαπάνες αυξάνοντας την ηλικία συνταξιοδότησης στα 70 έτη. Σε κάθε περίπτωση, αυτές δεν είναι γιγάντιες οικονομίες που μπορούν να διατηρήσουν τη φήμη της Ευρώπης στην άσκηση «ήπιας δύναμης» από μόνες τους.

Μειώσεις προσωπικού, λουκέτο σε πρεσβείες

Η υποχώρηση από την ξένη βοήθεια είναι μόνο μέρος μιας ευρύτερης απόσυρσης από την ίδια τη διπλωματία. Ορισμένα πλούσια δυτικά έθνη έχουν μειώσει το διπλωματικό τους σώμα, κλείνοντας ακόμη και πρεσβείες και γραφεία. Και πάλι, η Αμερική του Τραμπ παρέχει το πιο δραματικό παράδειγμα. Τον Ιούλιο, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ απέλυσε περισσότερους από 1.300 υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων αξιωματούχοι των εξωτερικών υπηρεσιών και δημόσιοι υπάλληλοι.

Στα μάτια των Ευρωπαίων αξιωματούχων που παρακολουθούν από μακριά, η κυβέρνηση Τραμπ απλά δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για την καλλιέργεια των καθιερωμένων σχέσεων με τον υπόλοιπο κόσμο. Σύμφωνα με την παρακολούθηση πρεσβευτών της Αμερικανικής Ένωσης Εξωτερικών Υπηρεσιών, 85 από τις 195 θέσεις Αμερικανών πρεσβευτών ήταν κενές μέχρι τις 23 Οκτωβρίου. Μέρος αυτού αντανακλά καθυστερήσεις στην επικύρωση από τη Γερουσία, αλλά μετά από εννέα μήνες η κυβέρνηση δεν είχε καν προτείνει υποψηφίους για περισσότερες από 60 από τις κενές θέσεις. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα που έχει φτάσει στο σημείο κατάρρευσης, με μερικούς από τους πιο ανώτερους αξιωματούχους να κάνουν περισσότερες από μία δουλειές. Ο Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Εξωτερικών, εξακολουθεί να αναλαμβάνει και χρέη συμβούλου εθνικής ασφάλειας του Τραμπ (και έχει επίσης επιλεγεί για να ηγηθεί των εθνικών αρχείων).

Με βασικές θέσεις κενές, ο Τραμπ στράφηκε σε πιστούς οπαδούς. Αντί να αξιοποιήσει την κάποτε πλούσια διπλωματική εμπειρία της Αμερικής, ο πρόεδρος έστειλε τον φίλο του Στιβ Γουίτκοφ, δικηγόρο και επενδυτή ακινήτων, για να διαπραγματευτεί προσωπικά με τον Πούτιν και να ενεργήσει ως απεσταλμένος του στη Μέση Ανατολή.

Στις Βρυξέλλες, οι αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν μείνει άναυδοι από την έλλειψη κατανόησης του Γουίτκοφ για τις πολυπλοκότητες του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας. Ένας ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί για να μιλήσει ειλικρινά για διπλωματικά ζητήματα, δήλωσε ότι δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη ότι ο Γουίτκοφ μπορεί καν να μεταδώσει μηνύματα μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον με αξιοπιστία και ακρίβεια.

Αυτός είναι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο οι Ευρωπαίοι ηγέτες είναι τόσο πρόθυμοι να μιλήσουν απευθείας με τον Τραμπ, όσο συχνά και με όσο το δυνατόν περισσότερους από αυτούς παρόντες, δήλωσε ο ανώτερος Ευρωπαίος αξιωματούχος. Και ενώ το διπλωματικό σώμα της Ουάσινγκτον είναι άδειο σε κοινή θέα, άλλες κυβερνήσεις στη Δύση ακολουθούν το παράδειγμα του Τραμπ, αλλά πιο αθόρυβα.

Οι Βρετανοί διπλωμάτες αντιμετωπίζουν περικοπές προσωπικού από 15% έως 25%. Η Ολλανδία μειώνει τον προϋπολογισμό των ξένων αποστολών της κατά 10% (ενώ ενισχύει την άμυνα) και σχεδιάζει να κλείσει τουλάχιστον πέντε πρεσβείες και προξενεία, με περισσότερες πιθανότητες να ακολουθήσουν.

Ακόμα και το κύριο υπουργείο Εξωτερικών της ΕΕ - η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, με επικεφαλής την πρώην πρωθυπουργό της Εσθονίας Κάγια Κάλλας η οποία στηρίζει τη Ρωσία - μειώνει το δίκτυο των γραφείων της στο εξωτερικό. Οι αλλαγές, τις οποίες αποκάλυψε το POLITICO τον Μάιο, αναμένεται να οδηγήσουν σε μείωση του προσωπικού 10 αντιπροσωπειών της ΕΕ και σε απώλεια των θέσεων εργασίας 100 έως 150 τοπικών υπαλλήλων.

«Η ευρωπαϊκή διπλωματία τίθεται σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με προτεραιότητες όπως ο έλεγχος των συνόρων και η άμυνα, οι οποίες λαμβάνουν αυξημένες πιστώσεις από τον προϋπολογισμό», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ. Το άτομο επέμεινε ότι η ΕΕ δεν «περικόπτει τη διπλωματία» - αλλά «οι πόροι πηγαίνουν αλλού». Ιδιωτικά, διπλωμάτες και άλλοι αξιωματούχοι στην Ευρώπη ομολογούν ότι ανησυχούν βαθιά για την τάση μείωσης της διπλωματικής ικανότητας, ενώ οι στρατιωτικοί προϋπολογισμοί αυξάνονται ραγδαία. «Θα πρέπει όλοι να ανησυχούμε για αυτό», είπε ένας.

«Σαγόνι-σαγόνι ή πόλεμος-πόλεμος;»

Ο Μίτσελ, πρώην υπουργός του Βρετανικού Υπουργικού Συμβουλίου, προειδοποίησε ότι η επιταχυνόμενη μετάβαση από την βοήθεια στα όπλα κινδυνεύει να καταλήξει σε καταστροφή. «Σε μια εποχή που πραγματικά χρειάζεσαι το διεθνές σύστημα... υπάρχει μαζική αναζωπύρωση του εθνικισμού, με τρόπο που κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν έχει σημειωθεί από πριν από το 1914», είπε.

Ο Μίτσελ, ο οποίος ήταν υπουργός διεθνούς ανάπτυξης του Ηνωμένου Βασιλείου μέχρι που το Συντηρητικό Κόμμα του έχασε την εξουσία πέρυσι, δήλωσε ότι η περικοπή της βοήθειας για την κάλυψη της άμυνας ήταν «ένα τρομερό, τρομερό λάθος». Υποστήριξε ότι η ήπια ισχύς είναι πολύ φθηνότερη και συχνά πιο αποτελεσματική από τη σκληρή ισχύ από μόνη της. «Η ανάπτυξη είναι τόσο συχνά η άλλη όψη του νομίσματος της άμυνας», είπε ο Μίτσελ. Βοηθά στην πρόληψη πολέμων, στον τερματισμό των συγκρούσεων και στην ανοικοδόμηση των εθνών στη συνέχεια.

Πολλοί πρεσβευτές, αξιωματούχοι, διπλωμάτες και αναλυτές που έδωσαν συνέντευξη για αυτό το άρθρο συμφωνούν. Ο ρεαλιστικός σκοπός των διπλωματικών δικτύων και των αναπτυξιακών προγραμμάτων είναι η οικοδόμηση συμμαχιών στις οποίες μπορεί κανείς να βασιστεί σε περιόδους δυσκολιών.

«Κάθε στρατιώτης θα σας πει ότι η αντιμετώπιση διεθνών κρίσεων ή διεθνών απειλών δεν αφορά μόνο τις στρατιωτικές αντιδράσεις», λέει η Κιμ Ντάροτς ο οποίος διετέλεσε Βρετανός πρέσβης στις ΗΠΑ και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Ευρωπαία επίτροπος υπεύθυνη για το τεράστιο πρόγραμμα ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, Χάτζα Λαχμπίμπ υποστηρίζει ότι είναι μια «εντελώς» ψευδής οικονομία η μείωση της βοήθειας για τη χρηματοδότηση των στρατιωτικών προϋπολογισμών. «Έχουμε τώρα 300 εκατομμύρια ανθρώπους που εξαρτώνται από την ανθρωπιστική βοήθεια. Έχουμε όλο και περισσότερο πόλεμο», δήλωσε στο POLITICO.

Ολόκληρο το πολυμερές σύστημα βοήθειας «κλονίζεται» ως αποτέλεσμα πολιτικών επιθέσεων και περικοπών χρηματοδότησης, είπε. Ο κίνδυνος είναι ότι εάν αποτύχει, θα προκαλέσει νέα αστάθεια και μαζική μετανάστευση. «Η σύνδεση είναι αρκετά άγρια, αλλά αν δεν βοηθάμε τους ανθρώπους εκεί που βρίσκονται, θα μετακινηθούν - είναι προφανές - για να βρουν έναν τρόπο να επιβιώσουν», είπε. «Οι απελπισμένοι άνθρωποι είναι πιο [πρόθυμοι] να είναι βίαιοι επειδή θέλουν απλώς να σώσουν τη ζωή τους, να σώσουν την οικογένειά τους».

Οι χώρες που μειώνουν τα προγράμματα εξωστρέφειας αντιμετωπίζουν επίσης ένα πολιτικό τίμημα μακροπρόθεσμα. Όταν μια πλούσια κυβέρνηση κλείνει την πρεσβεία της ή μειώνει τη βοήθεια σε μια χώρα που χρειάζεται βοήθεια, αυτή η σχέση υποφέρει, ενδεχομένως μόνιμα, σύμφωνα με τον Σιπριέν Φαμπρ, ειδικό πολιτικής που μελετά την ειρήνη και την αστάθεια στον ΟΟΣΑ. «Οι χώρες θυμούνται ποιοι έμειναν και ποιοι έφυγαν», είπε.

Η εκκένωση του πεδίου ανοίγει χώρο για να εισέλθουν οι αντίπαλοι. Η Τουρκία αύξησε την διπλωματική της παρουσία στην Αφρική από 12 πρεσβείες το 2002 σε 44 το 2022, είπε ο Φαμπρ. Η Ρωσία και η Κίνα εκμεταλλεύονται επίσης το πλεονέκτημα καθώς η Ευρώπη υποχωρεί από την ήπειρο. «Η παγκόσμια πολεμοχαρής αφήγηση βλέπει τα μεγάλα όπλα και τα μεγάλα κόκκινα κουμπιά ως τα μόνα χαρακτηριστικά της εξουσίας», πρόσθεσε. Οι πολιτικοί τείνουν να βλέπουν την «ήπια» δύναμη στην «ήπια ισχύ», πρόσθεσε. «Καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ήπια όταν την χάνεις».

