ΗΠΑ: Δικαστική απόφαση περιορίζει τις περικοπές στην εξωτερική βοήθεια

Η απόφαση υποχρεώνει την κυβέρνηση να διαθέσει χωρίς καθυστέρηση τα κονδύλια σε έργα και προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από το Κογκρέσο

Ένα εφετείο των Ηνωμένων Πολιτειών απέρριψε την Παρασκευή το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να ανασταλεί προηγούμενη δικαστική απόφαση που ακύρωνε τις περικοπές στην εξωτερική βοήθεια. Το δικαστήριο έκρινε ότι η εκτελεστική εξουσία δεν μπορεί να παρακάμψει το Κογκρέσο και να προχωρήσει μονομερώς σε περιορισμό δαπανών ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η απόφαση υποχρεώνει την κυβέρνηση να διαθέσει χωρίς καθυστέρηση τα κονδύλια σε έργα και προγράμματα που έχουν ήδη εγκριθεί από το Κογκρέσο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η διοίκηση Τραμπ δεν έχει τη δυνατότητα να παγώσει ή να επανακατευθύνει τις χρηματοδοτήσεις σύμφωνα με τις πολιτικές της προτεραιότητες, αλλά οφείλει να ακολουθήσει τις δεσμεύσεις που έχουν νομοθετηθεί.

