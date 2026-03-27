ΝΑΤΟ: Ποιοι παίρνουν άριστα και ποιοι μένουν μετεξεταστέοι στις αμυντικές δαπάνες-Πού είναι η Ελλάδα

Παρότι όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ πέτυχαν το 2025 τον στόχο να δαπανούν τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ για την άμυνα, παραμένουν μεγάλες διαφορές στο πόσα χρήματα διαθέτει κάθε χώρα για στρατιωτικές δαπάνες.

Συνολικά, η Συμμαχία δαπάνησε το 2025 περίπου 1,4 τρισεκατομμύρια δολάρια για την άμυνα, εξέλιξη που αποδίδεται εν μέρει και στην έντονη πίεση που άσκησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε να ασκεί σκληρή κριτική στο ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τους συμμάχους ότι δεν συμμετείχαν στον πόλεμο που, όπως είπε, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ διεξάγουν κατά του Ιράν.

«Είμαστε πολύ απογοητευμένοι από το ΝΑΤΟ, γιατί δεν έκανε απολύτως τίποτα. Πριν από 25 χρόνια είχα πει ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας χάρτινος τίγρης. Εμείς θα σπεύσουμε να τους βοηθήσουμε, αλλά εκείνοι δεν θα έρθουν ποτέ να βοηθήσουν εμάς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναγνώρισε ότι η πίεση των ΗΠΑ συνέβαλε στην αύξηση των δαπανών, επισημαίνοντας ότι για πολλά χρόνια οι ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς βασίζονταν υπερβολικά στη στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η ετήσια έκθεση της Συμμαχίας δείχνει ότι για πρώτη φορά από το 2014 όλα τα κράτη-μέλη έφτασαν τον στόχο του 2%, ενώ οι σύμμαχοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035.

Οι «άριστοι» της Συμμαχίας

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται κυρίως χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία.

Η Πολωνία δαπανά το 4,3% του ΑΕΠ, ενώ η Λιθουανία φτάνει το 4%, καταγράφοντας τις υψηλότερες επιδόσεις.

Πολύ υψηλές δαπάνες εμφανίζουν επίσης:

Λετονία (3,7%)

(3,7%) Εσθονία (3,4%)

(3,4%) Δανία (3,3%)

(3,3%) Νορβηγία (3,2%)

Πάνω από τον μέσο όρο

Σε καλό επίπεδο δαπανών βρίσκονται και αρκετές ακόμη χώρες, που ξεπερνούν άνετα το όριο του 2%. Σε αυτές περιλαμβάνονται:

Φινλανδία (2,9%)

(2,9%) Ελλάδα (2,8%)

(2,8%) Ολλανδία (2,6%)

(2,6%) Σουηδία (2,5%)

(2,5%) Γερμανία (2,4%)

(2,4%) Τουρκία (2,3%)

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέγραψαν δαπάνες 3,2% του ΑΕΠ, ωστόσο αυτό αποτελεί μικρή μείωση σε σχέση με το 3,3% του 2024, γεγονός που τις κατατάσσει μεταξύ των χωρών που εμφάνισαν υποχώρηση.

Οριακή επίδοση

Αρκετές χώρες βρίσκονται μόλις πάνω από το όριο του 2%, όπως:

Ηνωμένο Βασίλειο (2,3%)

(2,3%) Ρουμανία (2,2%)

(2,2%) Βόρεια Μακεδονία, Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Κροατία, Γαλλία, Σλοβακία και Μαυροβούνιο (περίπου 2,1%)

Στο κατώφλι του στόχου, με ακριβώς 2%, βρίσκονται Σλοβενία, Ιταλία, Αλβανία, Βέλγιο, Καναδάς, Πορτογαλία και Ισπανία.

Οι «απώντες» της τάξης

Αν και τυπικά έπιασαν τον στόχο, Ουγγαρία και Τσεχία θεωρούνται προβληματικές περιπτώσεις.

Η Ουγγαρία μείωσε τις αμυντικές δαπάνες της κατά 6% σε σχέση με το 2024, ενώ η Τσεχία κατέγραψε μικρή πτώση 0,3%.

Η Πράγα έχει ήδη δεχθεί επικρίσεις από συμμάχους – μεταξύ αυτών και τις ΗΠΑ – για τη σχεδιαζόμενη μείωση των δαπανών, ενώ διπλωμάτες του ΝΑΤΟ τονίζουν ότι η δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των συμμάχων παραμένει ζητούμενο.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ένας διπλωμάτης της Συμμαχίας, «υπάρχει ακόμη χρόνος μέχρι το 2035 για να αλλάξουν πορεία».