Εγκρίθηκε και επίσημα το σχέδιο της Ελλάδας για το SAFE

Εγκρίθηκε και επίσημα την Τρίτη (17/02) το ελληνικό πρόγραμμα για την Αμύνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάσσοντάς το στο πρόγραμμα SAFE.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι με την απόφαση αυτή ανοίγει ο δρόμος για την εκταμίευση των πρώτων κονδυλίων τα οποία θα διατεθούν για την άμυνα της χώρας.

Όπως έγινε γνωστό, το Ecofin ενέκρινε και τα 8 εθνικά σχέδια που είχαν κατατεθεί από οκτώ χώρες - Ελλάδα, Ιταλία, Πολωνία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Σλοβακία και Φινλανδία - τα οποία προβλέπουν χρηματοδότηση ύψους 74 δισ. ευρώ, σχεδόν το μισό από το συνολικό πακέτο ύψους 150 δισ., που προβλέπει το πρόγραμμα SAFE.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε εγκριθεί η οικονομική βοήθεια για το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, τη Δανία, την Ισπανία, την Κροατία, την Κύπρο, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία, για τις προτάσεις τους μέσω SAFE συνολικού ύψους 38 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, τρία κράτη μέλη από τα συνολικά 19 που συμμετέχουν με εθνικά σχέδια – Γαλλία, Ουγγαρία και Τσεχία – αναμένουν να εισέλθουν στην τελική φάση έγκρισης των σχεδίων τους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκπρόσωπος της Κομισιόν απέφυγε να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

