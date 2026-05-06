Υπουργείο Υγείας: Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για το Ταμείο Καινοτομίας

Θεσπίζεται Ταμείο Καινοτομίας ως διακριτή κατηγορία φαρμακευτικής δαπάνης, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξη καινοτόμων θεραπειών στη φροντίδα των ασθενών

Επιμέλεια - Διονυσία Προκόπη

Στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής εισάγεται προς συζήτηση τις επόμενες ημέρες, το σχέδιο νομου του υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας - Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες - Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις».

Κύριος στόχος του νομοσχεδίου, που κατατέθηκε χθες (05/05/2026) στη Βουλή, είναι να βελτιώσει την πρόσβαση των ασθενών σε νέες, καινοτόμες θεραπείες, οι οποίες δεν κυκλοφορούν στη χώρα μας. Για το λόγο αυτό, προβλέπεται η θέσπιση του Ταμείου Καινοτομίας ως διακριτής κατηγορίας φαρμακευτικής δαπάνης, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ένταξη καινοτόμων θεραπειών στη φροντίδα των ασθενών, καθώς και η ενίσχυση της επάρκειας της αγοράς και της διαφάνειας στη διάθεση και αποζημίωση των φαρμάκων. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο και την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης, καθώς και στην προτεραιοποίηση της διάθεσης αποθεμάτων φαρμάκων που εισάγονται εκτάκτως σε περιπτώσεις διακοπής κυκλοφορίας ή ελλείψεων από τους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η ενίσχυση του ελέγχου του Συστήματος Ηλεκτρονικής Προέγκρισης (Σ.Η.Π.), καθώς και ο καθορισμός των κατηγοριών φαρμάκων που υπάγονται σε αυτό, με σκοπό τον εξορθολογισμό του συστήματος χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής μέσω ΙΦΕΤ.

Ως προς τον ΕΟΠΥΥ, το σχέδιο νόμου ενισχύει τη διοικητική, οργανωτική και επιχειρησιακή λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την εκπαίδευση, ανάπτυξη και αξιοποίηση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και άλλων σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στον τομέα της υγείας.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την προστασία των ανηλίκων, με τη συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τα προϊόντα καπνού και κάνναβης, καθώς και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας των νοσοκομείων και των λοιπών εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας.

Τέλος, υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής που απευθύνεται σε ογκολογικούς και αιματολογικούς ασθενείς, μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα συστηματικής καταγραφής συμπτωμάτων και βασικών παραμέτρων υγείας από τους ίδιους τους ασθενείς.

«Με το παρόν νομοσχέδιο κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα για τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου, πιο δίκαιου και πιο αποτελεσματικού συστήματος υγείας. Για πρώτη φορά θεσπίζουμε το Ταμείο Καινοτομίας, ώστε οι Έλληνες ασθενείς να αποκτούν ταχύτερη πρόσβαση σε νέες και καινοτόμες θεραπείες που μέχρι σήμερα καθυστερούσαν να φτάσουν στη χώρα μας. Παράλληλα, ενισχύουμε τη διαφάνεια και τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, αξιοποιούμε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών στην υγεία και προχωρούμε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των νοσοκομείων και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Υγείας. Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην προστασία των ανηλίκων, αλλά και στη στήριξη των ογκολογικών και αιματολογικών ασθενών, μέσα από νέα ψηφιακά εργαλεία που ενισχύουν την καθημερινή παρακολούθηση και φροντίδα τους. Στόχος μας είναι ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών, με ποιότητα, ασφάλεια, διαφάνεια και καθολική πρόσβαση για όλους», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

