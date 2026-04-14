Δέσποινα Βανδή:Πάσχα στην Κρήτη με τον Βασίλη Μπισμπίκη - Η ανάρτησή της και το σχόλιο της κόρης της
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις πασχαλινές της διακοπές στο νησί, με τη Μελίνα να σχολιάζει κάτω από τη δημοσίευσή της
Τις πασχαλινές τους διακοπές στην όμορφη Κρήτη επέλεξαν να περάσουν η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.
Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τις ημέρες που πέρασαν στο νησί.
Στα στιγμιότυπα φαίνεται το ζευγάρι να απολαμβάνει τον καλό καιρό, κάνοντας βόλτες και περνώντας χρόνο δίπλα στη θάλασσα.
Η τρυφερή ανάρτηση και οι ευχές
Στη δημοσίευσή της, η Δέσποινα Βανδή έστειλε τις δικές της ευχές για τις γιορτινές ημέρες, γράφοντας: «Χρόνια πολλά με υγεία παιδιά!», συνοδεύοντας τις εικόνες από το ταξίδι τους.
Το σχόλιο της κόρης της
Ανάμεσα στα σχόλια που ξεχώρισαν ήταν εκείνο της κόρης της, Μελίνα Νικολαΐδη, η έγραψε «miss you».
Η τραγουδίστρια της απάντησε με τρυφερότητα: «ζωή μου», δείχνοντας τη στενή σχέση που έχουν.