Δημήτρης Καιρίδης: «Εκφυλιστικό φαινόμενο της δημοκρατίας η Ζωή Κωνσταντοπούλου»

Πώς σχολιάζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας τις εξελίξεις στο διεθνές σκηνικό και την εσωτερική κατάσταση της χώρας

Μαριάννα Γεωργαντή

Δημήτρης Καιρίδης: «Εκφυλιστικό φαινόμενο της δημοκρατίας η Ζωή Κωνσταντοπούλου»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, μίλησε στην εφημέριδα Attica times, για τις εξελίξεις στο διεθνές σκηνικό και την εσωτερική πολιτική κατάσταση, σκιαγραφώντας μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά την θέση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην πολιτική ζωή της χώρας μας.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «κακό σενάριο» που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας, εκτιμώντας ότι η κρίση με το Ιράν οδηγείται σε περαιτέρω κλιμάκωση, με πιθανή χερσαία επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως σημείωσε, τα αρχικά σχέδια για μια γρήγορη και «αστραπιαία» επιχείρηση δεν ευοδώθηκαν, καθώς το ιρανικό καθεστώς όχι μόνο άντεξε, αλλά ενδέχεται και να ενισχύθηκε, αξιοποιώντας την πίεση που ασκεί στην παγκόσμια οικονομία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και κοστοβόρα, ενώ ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις θαλάσσιες μεταφορές θα είναι δύσκολη. Ειδική αναφορά έκανε και στην Ερυθρά Θάλασσα, τονίζοντας πως ακόμη και ένα μεμονωμένο πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο αρκεί για να προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στις διεθνείς αγορές.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο κ. Καιρίδης εμφανίστηκε σαφής: η χώρα δεν πρόκειται να εμπλακεί στρατιωτικά, ωστόσο ενδέχεται να συνδράμει μόνο στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών. Την ίδια στιγμή, υποστήριξε ότι η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, επισημαίνοντας την «αστραπιαία αντίδραση» της κυβέρνησης με την αποστολή δυνάμεων σε Κύπρο, Κάρπαθο και Βαλκάνια.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σύγκριση με την Τουρκία, η οποία –όπως είπε– βρέθηκε αρχικά «στριμωγμένη» και ευάλωτη. Αν και πλέον επιχειρεί να ανακτήσει ρόλο ως διαμεσολαβητής, ο ίδιος σημείωσε ότι η εικόνα της παραμένει μεικτή, καθώς αντιμετωπίζει εσωτερικές πιέσεις και οικονομικές δυσκολίες. Τόνισε δε ότι η Άγκυρα επηρεάζεται άμεσα από την κρίση, ενώ η οικονομία της παρουσιάζει νέα σημάδια αστάθειας.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να καταγράφουν ήδη σημαντικές αυξήσεις, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε παγκόσμια ύφεση αν η κρίση παραταθεί.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία, σημείωσε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως το κόστος μιας τέτοιας κρίσης, ενώ υπογράμμισε ότι η χώρα παραμένει ευάλωτη λόγω της εξάρτησής της από τον τουρισμό.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε όταν αναφέρθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα. Περιέγραψε την στάση της κάνοντας λόγο για «εκφυλιστικό φαινόμενο της δημοκρατίας». Όπως είπε, «είναι απολύτως αντικοινοβουλευτική, απολύτως τοξική, εχθροπαθής, διχαστική, λαϊκιστική», ενώ πρόσθεσε ότι «εκπροσωπεί σε ρητορικό επίπεδο έναν χρυσαυγιτισμό που καλό είναι να αφήσουμε πίσω μας».

Συνέχισε λέγοντας ότι «δεν έχει να προσθέσει τίποτα πολιτικά» και ότι «δεν παίρνει καμία θέση πέραν των μονίμων θεμάτων για τα Τέμπη», κατηγορώντας την ότι λειτουργεί «ως στρατοδίκης της χούντας» και ότι πρόκειται για «την αποθέωση της αντιπολιτικής».

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι θα δώσει «πολιτική μάχη με επιχειρήματα» ώστε να μείνει εκτός Βουλής, τονίζοντας ότι «η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια τέτοιων μορφωμάτων» σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Κλείνοντας, συνέδεσε την άνοδο τέτοιων φαινομένων με την ευρύτερη κρίση εμπιστοσύνης και τον θυμό της κοινωνίας, προειδοποιώντας ωστόσο ότι τα λάθη στην Ελλάδα «τα πληρώνουμε εμείς οι ίδιοι», κάνοντας σαφή αναφορά στις εμπειρίες του παρελθόντος.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Επεισοδιακή καταδίωξη 19χρονου στο Χαλάνδρι: Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ - Συγκρούστηκε με περιπολικό

21:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κάποιος μετονόμασε τον Λευκό Οίκο σε... «Epstein Island» στο Google Maps

21:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κατσαφάδος: Επιταχύνονται οι αποκαταστάσεις, σχέδιο για τον Έβρο

21:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δείπνο με παίκτες της Ίντερ έφερε μπελάδες για τον Λοκατέλι

21:13ΚΟΣΜΟΣ

Με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ συναντήθηκε ο Αμερικανός επικεφαλής της CENTCOM

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Η στιγμή που ηλικιωμένη πέφτει θύμα κλοπής - «Βοήθεια, με κλέβουν»

21:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - Εν αναμονή των αποτελεσμάτων για τη νέα ΚΕ

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Διπλωματική προσπάθεια μέσω Πακιστάν για αποκλιμάκωση – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν με 11 τραυματίες στο Ισραήλ

20:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημήτρης Καιρίδης: «Εκφυλιστικό φαινόμενο της δημοκρατίας η Ζωή Κωνσταντοπούλου»

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 17 νεκροί από πλημμύρες, κατολισθήσεις και ακραία καιρικά φαινόμενα

20:44ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Νάξο: Βρέθηκαν οστά στη Μικρή Βίγλα

20:35ΚΟΣΜΟΣ

«Το Πακιστάν προσπαθεί να φέρει στο τραπέζι των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν»

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 4χρονο κοριτσάκι περιφερόταν μόνο του στους δρόμους - Συνελήφθη η μητέρα του

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: 11 τραυματίες στην πυραυλική επίθεση στη Μπερ Σεβά

20:04BOMBER

Η «συνειδητή κώφωση» του πολιτικού συστήματος

19:52ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Σοβαρό ατύχημα στο Ολυμπιακό Ράλλυ - Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε δέντρο

19:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ Γυναικών: Κυπελλούχος Ελλάδας ο Αθηναϊκός, έκανε περίπατο με τον Πρωτέα

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Στο Πακιστάν οι κρίσιμες συνομιλίες για τα Στενά του Ορμούζ - Τι προτείνουν Τουρκία, Αίγυπτος και Σαουδική Αραβία

19:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Σχεδόν αίθριος με τοπικές βροχές σε ορισμένες περιοχές – Σε άνοδο η θερμοκρασία

19:08ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιστορική Στιγμή για την Ξιφασκία στην Ελλάδα: Ολοκληρώθηκε το 1ο Πανελλήνιο Βαθμολογούμενο Κύπελλο HEMA ​

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
21:07ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Η στιγμή που ηλικιωμένη πέφτει θύμα κλοπής - «Βοήθεια, με κλέβουν»

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Μαρούσι: 4χρονο κοριτσάκι περιφερόταν μόνο του στους δρόμους - Συνελήφθη η μητέρα του

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

15:14WHAT THE FACT

Θαμμένα για 70 εκατομμύρια χρόνια - Εκατοντάδες αυγά δεινοσαύρων διαφόρων ειδών σε έναν αρχαίο χώρο

18:29LIFESTYLE

Μαρινέλλα: Το συγκινητικό βίντεο που κοιμίζει την κόρη της Ήβης Αδάμου στην αγκαλιά της

21:01ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Διπλωματική προσπάθεια μέσω Πακιστάν για αποκλιμάκωση – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν με 11 τραυματίες στο Ισραήλ

18:43ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός της Μαρινέλλας την Τρίτη - Σε στενό κύκλο η ταφή

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: «Πήγε στη δουλειά και δεν γυρνάει σπίτι - Αν πήγαιναν 5 λεπτά αργότερα δεν θα είχε συμβεί»

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός οικονομολόγος προειδοποιεί: Έρχεται ενεργειακή κρίση στα τέλη Απριλίου στην Ευρώπη και ελλείψεις στα καύσιμα

17:09ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία – Καλλιάνος: Πρωταπριλιά η πιο επιβαρυμένη ημέρα – Οι «κόκκινες» περιοχές

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Τη νύχτα που ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας έβαψε τα χέρια του με το αίμα του αδελφού του - «Ορκίσου μου ότι δεν το έκανες επίτηδες!»

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

14:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η σοκαριστική στιγμή του πιο βίαιου νοκ-άουτ που άφησε την αθλήτρια να πνίγεται

06:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρή μάζα κατεβαίνει στην Μεσόγειο - Τι σημαίνει για τις επόμενες ημέρες

18:37ΚΟΣΜΟΣ

Τα... γυρίζει ο Νετανιάχου για τον Πανάγιο Τάφο και τον Λατίνο: «Δεν είχαμε κακή πρόθεση» λέει για την απαγόρευση πρόσβασης

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει απόψε η ώρα: Η Ελλάδα υποδέχεται το θερινό ωράριο

19:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στο Αίγιο: Νεκρός βρέθηκε 58χρονος Αμερικανός – Τι δείχνουν οι έρευνες της Αστυνομίας

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

20:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Βρε, άντε και στο διάολο…» - Το τηλεφώνημα του Σάχη και η απρόοπτη απάντηση

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ