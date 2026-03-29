Δημήτρης Καιρίδης: «Εκφυλιστικό φαινόμενο της δημοκρατίας η Ζωή Κωνσταντοπούλου»

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρης Καιρίδης, μίλησε στην εφημέριδα Attica times, για τις εξελίξεις στο διεθνές σκηνικό και την εσωτερική πολιτική κατάσταση, σκιαγραφώντας μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα για την πορεία του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αλλά την θέση της κυρίας Κωνσταντοπούλου στην πολιτική ζωή της χώρας μας.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «κακό σενάριο» που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας, εκτιμώντας ότι η κρίση με το Ιράν οδηγείται σε περαιτέρω κλιμάκωση, με πιθανή χερσαία επέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως σημείωσε, τα αρχικά σχέδια για μια γρήγορη και «αστραπιαία» επιχείρηση δεν ευοδώθηκαν, καθώς το ιρανικό καθεστώς όχι μόνο άντεξε, αλλά ενδέχεται και να ενισχύθηκε, αξιοποιώντας την πίεση που ασκεί στην παγκόσμια οικονομία μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και κοστοβόρα, ενώ ακόμη και σε περίπτωση συμφωνίας, η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις θαλάσσιες μεταφορές θα είναι δύσκολη. Ειδική αναφορά έκανε και στην Ερυθρά Θάλασσα, τονίζοντας πως ακόμη και ένα μεμονωμένο πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο αρκεί για να προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στις διεθνείς αγορές.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο κ. Καιρίδης εμφανίστηκε σαφής: η χώρα δεν πρόκειται να εμπλακεί στρατιωτικά, ωστόσο ενδέχεται να συνδράμει μόνο στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών και μετά τη λήξη των εχθροπραξιών. Την ίδια στιγμή, υποστήριξε ότι η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας έχει αναβαθμιστεί σημαντικά, επισημαίνοντας την «αστραπιαία αντίδραση» της κυβέρνησης με την αποστολή δυνάμεων σε Κύπρο, Κάρπαθο και Βαλκάνια.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σύγκριση με την Τουρκία, η οποία –όπως είπε– βρέθηκε αρχικά «στριμωγμένη» και ευάλωτη. Αν και πλέον επιχειρεί να ανακτήσει ρόλο ως διαμεσολαβητής, ο ίδιος σημείωσε ότι η εικόνα της παραμένει μεικτή, καθώς αντιμετωπίζει εσωτερικές πιέσεις και οικονομικές δυσκολίες. Τόνισε δε ότι η Άγκυρα επηρεάζεται άμεσα από την κρίση, ενώ η οικονομία της παρουσιάζει νέα σημάδια αστάθειας.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο να καταγράφουν ήδη σημαντικές αυξήσεις, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε παγκόσμια ύφεση αν η κρίση παραταθεί.

Σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία, σημείωσε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν μπορούν να καλύψουν πλήρως το κόστος μιας τέτοιας κρίσης, ενώ υπογράμμισε ότι η χώρα παραμένει ευάλωτη λόγω της εξάρτησής της από τον τουρισμό.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε όταν αναφέρθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα. Περιέγραψε την στάση της κάνοντας λόγο για «εκφυλιστικό φαινόμενο της δημοκρατίας». Όπως είπε, «είναι απολύτως αντικοινοβουλευτική, απολύτως τοξική, εχθροπαθής, διχαστική, λαϊκιστική», ενώ πρόσθεσε ότι «εκπροσωπεί σε ρητορικό επίπεδο έναν χρυσαυγιτισμό που καλό είναι να αφήσουμε πίσω μας».

Συνέχισε λέγοντας ότι «δεν έχει να προσθέσει τίποτα πολιτικά» και ότι «δεν παίρνει καμία θέση πέραν των μονίμων θεμάτων για τα Τέμπη», κατηγορώντας την ότι λειτουργεί «ως στρατοδίκης της χούντας» και ότι πρόκειται για «την αποθέωση της αντιπολιτικής».

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι θα δώσει «πολιτική μάχη με επιχειρήματα» ώστε να μείνει εκτός Βουλής, τονίζοντας ότι «η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια τέτοιων μορφωμάτων» σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Κλείνοντας, συνέδεσε την άνοδο τέτοιων φαινομένων με την ευρύτερη κρίση εμπιστοσύνης και τον θυμό της κοινωνίας, προειδοποιώντας ωστόσο ότι τα λάθη στην Ελλάδα «τα πληρώνουμε εμείς οι ίδιοι», κάνοντας σαφή αναφορά στις εμπειρίες του παρελθόντος.

Διαβάστε επίσης