Σδούκου κατά Αποστολάκη: «Θύμισε εποχές γερμανοτσολιάδων ο χαρακτηρισμός της για το 41% των πολιτών»

Η Αλεξάνδρα Σδούκου έβαλε κατά της Μιλένας Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ για την τοποθέτηση της τελευταίας στο Συνέδριο του κόμματός της

Newsbomb

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η εκπρόσωπος επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου επιτέθηκε στην Μιλένα Αποστολάκη, η οποία αποκάλεσε τους ψηφοφόρους της ΝΔ «πελάτες της Δεξιάς».

Στη δήλωσή της, η κυρία Σδούκου, αναφέρει: «Η αλήθεια είναι πως το ΠΑΣΟΚ μάς έχει συνηθίσει τελευταία σε τοποθετήσεις "πράσινου ΣΥΡΙΖΑ" αλλά η κυρία Αποστολάκη ξεπέρασε κάθε φαντασία, που θύμισε τις εποχές των "γερμανοτσολιάδων" και της πιο ακραίας τοξικότητας.

Προσβάλλοντας τους πολίτες που επέλεξαν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία τους αποκάλεσε "πελάτες της Δεξιάς".

Ούτε η λέξη κατάντημα δεν μπορεί να περιγράψει επαρκώς τον κατήφορο που επέλεξε η κυρία Αποστολάκη για να χαρακτηρίσει το 41% των πολιτών, επειδή δεν ψήφισε το κόμμα που θα ήθελε εκείνη.

Δυστυχώς όμως γίνεται ακόμα πιο θλιβερό, καθώς αυτή η χυδαιότητα δεν διορθώθηκε από κανέναν στο συνέδριο, ούτε την ηγεσία, ούτε το προεδρείο που δια της ανοχής τους, την υιοθέτησαν.

Τα όσα είπε η κυρία Αποστολάκη όμως δεν χαρακτηρίζουν τους πολίτες που δεν ψήφισαν το κόμμα που θέλει εκείνη.

Χαρακτηρίζουν το ίδιο το κόμμα της που ενώ αυτοαποκαλείται "δημοκρατική παράταξη", δεν έχει καταδικάσει ακόμα αυτή την αντιδημοκρατική τοποθέτηση».

Σχόλια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
