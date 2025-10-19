Αγωνία στην Αχαΐα: Αγνοείται 35χρονος ψαροντουφεκάς στη θαλάσσια περιοχή «Κάστρο Ρίου»

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στις Λιμενικές Αρχές Πάτρας, Ρίου και Αιγίου, μετά την ενημέρωση για την εξαφάνιση 35χρονου ημεδαπού υποβρύχιου αλιέα.

Σύμφωνα με το anagnostis.gr, ο άνδρας είχε μεταβεί από το πρωί για ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή «Κάστρο Ρίου» στην Αχαΐα και έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ξεκίνησε άμεσα ευρεία επιχείρηση εντοπισμού.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν:

Ένα περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,

Ένα ιδιωτικό σκάφος,

Ένα ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο,

Και τρία περιπολικά οχήματα από ξηράς.

Παράλληλα, ενημερώθηκαν τοπικοί σύλλογοι αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, ενώ ζητήθηκε η συνδρομή παραπλέοντων πλοίων στην περιοχή. Μέχρι στιγμής, οι έρευνες συνεχίζονται χωρίς αποτέλεσμα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια.

