Συναγερμός για εξαφάνιση 13χρονου στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός σήμανε στις αρχές την Δευτέρα (13/10) για την εξαφάνιση ενός 13χρονου αγοριού στη Θεσσαλονίκη από την περιοχή του Ωραιόκαστρου.

Ο Πάρσα Καντέρ (Parsa Qader) εξαφανίστηκε τις πρωινές ώρες της 13ης Οκτωβρίου 2025.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 13/10/2025, για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο ιρανικής καταγωγής Πάρσα Καντέρ είναι 13 ετών, έχει ύψος 1,65 και είναι αδύνατος. Έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο το τι φορούσε.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.