Snapshot Εννέα άτομα τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε συναυλία στην πόλη Στράθμορ της Καλιφόρνια, με έναν 26χρονο σε κρίσιμη κατάσταση.

Περίπου 150 άτομα βρίσκονταν στον συναυλιακό χώρο όταν άγνωστος αριθμός ενόπλων άνοιξε πυρ, προκαλώντας πανικό.

Τρεις τραυματίες, ηλικίας 19, 22 και 26 ετών, υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι υπόλοιποι έχουν ελαφρύτερα τραύματα.

Οι αρχές εξετάζουν την πιθανή σύνδεση της επίθεσης με τη δράση συμμοριών, χωρίς να έχουν γίνει συλλήψεις ή να έχουν αποκαλυφθεί τα κίνητρα των δραστών. Snapshot powered by AI

Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια συναυλίας στην κεντρική Καλιφόρνια των ΗΠΑ, με έναν 26χρονο να δίνει μάχη για τη ζωή του, καθώς νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, περίπου στις 19:30, σε συναυλιακό χώρο στην πόλη Στράθμορ, στην κομητεία Τουλάρε. Την ώρα της επίθεσης βρίσκονταν εκεί περίπου 150 άτομα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου του σερίφη της κομητείας, άγνωστος αριθμός ενόπλων άνοιξε πυρ κατά των παρευρισκομένων, προκαλώντας πανικό. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές συλλήψεις.

Σε κρίσιμη κατάσταση ένας 26χρονος

Από τους εννέα τραυματίες, σοβαρότερα έχει τραυματιστεί ένας 26χρονος, ο οποίος δέχθηκε σφαίρα στο στήθος και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη.

Στο χειρουργείο οδηγήθηκαν επίσης δύο ακόμη τραυματίες, ηλικίας 19 και 22 ετών, ενώ οι υπόλοιποι έξι φέρεται να έχουν υποστεί ελαφρύτερα τραύματα, σύμφωνα με τις αρχές.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο σύνδεσης με συμμορίες

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο η ένοπλη επίθεση να συνδέεται με τη δράση συμμοριών. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για τα πιθανά κίνητρα ή την ταυτότητα των δραστών.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να προσπαθούν να αποσαφηνίσουν πώς και υπό ποιες συνθήκες σημειώθηκε η αιματηρή επίθεση.