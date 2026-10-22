Συμβαίνει τώρα: Στο Ιπποκράτειο εκτάκτως ο Γιώργος Κώτσηρας - Αισθάνθηκε αδιαθεσία στη Βουλή
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Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μεταφέρεται αυτή την ώρα ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας ο οποίος πριν από λίγα λεπτά αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία ευρισκόμενος μέσα στο κτίριο της Βουλής των Ελλήνων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ένιωσε κάποιον πόνο στο στήθος και αισθάνθηκε αδιαθεσία και για προληπτικούς λόγους μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
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