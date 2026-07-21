Oι Φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν σε υποδομές της Amazon στο Μπαχρέιν
Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό εμπορικό στόχο στο Μπαχρέιν.
Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν στοχοποίησε υποδομές της Amazon στο Μπαχρέιν. Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το IRGC ισχυρίστηκε ότι η αεροδιαστημική του δύναμη κατέστρεψε την κεντρική υποδομή δεδομένων της Amazon χρησιμοποιώντας πυραύλους κρουζ.
Το Tasnim ισχυρίστηκε επίσης τη Δευτέρα ότι το IRGC είχε στοχεύσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιορδανία .Oι Φρουροί ισχυρίστηκαν επίσης ότι ένα σύστημα ραντάρ αντιπυραυλικής άμυνας και ένα μαχητικό αεροσκάφος F-15 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ καταστράφηκαν και τα δύο στην Ιορδανία.
Η επίθεση, δήλωσε το IRGC, ήταν μια «συνέχιση της επιχείρησης για την εκκαθάριση της περιοχής από ραντάρ και αμυντικά συστήματα, την προετοιμασία του εδάφους για πιο εκτεταμένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και την ολοκλήρωση της μαύρης νύχτας των ραντάρ του Αμερικανού εχθρού».
Οι Φρουροί έπληξαν εγκαταστάσεις αμερικανικών drone
Την Κυριακή, το IRGC ισχυρίστηκε ότι έπληξε και κατέστρεψε αμερικανικές εγκαταστάσεις συντήρησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην αεροπορική βάση Sakhir του Μπαχρέιν και υπόστεγα προετοιμασίας πλοίων στο λιμάνι Salman. Το στρατόπεδο Αριφτζάν στο Κουβέιτ φέρεται επίσης να επλήγη, σύμφωνα με την ιρανική αναφορά.