Φυσικοί τρόποι για να λευκάνετε τα δόντια σας με ασφάλεια

Φυσική λεύκανση δοντιών: Τι λειτουργεί, τι όχι και τι προειδοποιούν οι οδοντίατροι.

Φυσικοί τρόποι για να λευκάνετε τα δόντια σας με ασφάλεια
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η φυσική λεύκανση δοντιών έχει όρια. Το βούρτσισμα, το οδοντικό νήμα και οι καθαρισμοί μπορούν να κάνουν τα δόντια να φαίνονται πιο φωτεινά, αφαιρώντας τους επιφανειακούς λεκέδες, αλλά δεν λευκαίνουν πραγματικά το εσωτερικό χρώμα του δοντιού όπως μπορούν οι θεραπείες λεύκανσης με βάση το υπεροξείδιο.

Η ασφαλέστερη «φυσική» προσέγγιση δεν είναι ο χυμός λεμονιού, ο άνθρακας ή το σκληρό τρίψιμο στο βούρτσισμα. Στόχος είναι να προστατευτεί το σμάλτο και να μειωθεί η συσσώρευση λεκέδων χωρίς να καταστραφεί η επιφάνεια του δοντιού.

Τι προκαλεί το κιτρίνισμα ή τους λεκέδες στα δόντια;

Τα δόντια μπορούν να σκουρύνουν για δύο κύριους λόγους:

  1. Επιφανειακοί λεκέδες συσσωρεύονται στο σμάλτο από τον καφέ, το τσάι, το κόκκινο κρασί, την κόλα, τον καπνό και τον κακό έλεγχο της πλάκας. Αυτοί οι λεκέδες είναι πιο πιθανό να βελτιωθούν με τη στοματική φροντίδα και τον καθαρισμό.
  2. Ο βαθύτερος αποχρωματισμός προέρχεται από το εσωτερικό του δοντιού ή από την αραίωση του σμάλτου που αφήνει την πιο κίτρινη οδοντίνη να φαίνεται. Η γήρανση, τα φάρμακα, το τραύμα, η τερηδόνα, τα παλιά σφραγίσματα και τα ελαττώματα του σμάλτου μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο. Οι φυσικές μέθοδοι δεν θα διορθώσουν αξιόπιστα αυτές τις βαθύτερες αιτίες.

Ποιες φυσικές συνήθειες βοηθούν τα δόντια να φαίνονται πιο λευκά;

Οι πιο αποτελεσματικές συνήθειες είναι απλές:

  • βουρτσίστε δύο φορές την ημέρα για δύο λεπτά με οδοντόκρεμα φθορίου
  • καθαρίστε ανάμεσα στα δόντια μία φορά την ημέρα και
  • επισκεφθείτε έναν οδοντίατρο για τακτικούς καθαρισμούς
  • μια λευκαντική οδοντόκρεμα μπορεί να βοηθήσει στην ασφαλή αφαίρεση των επιφανειακών λεκέδων όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες. Δεν θα αλλάξει δραματικά το χρώμα των δοντιών, αλλά μπορεί να φωτίσει σταδιακά το χαμόγελό σας.
  • το να πίνετε νερό μετά τον καφέ, το τσάι ή το κρασί μπορεί να μειώσει το χρονικό διάστημα που οι ενώσεις, οι οποίες προκαλούν λεκέδες, παραμένουν στα δόντια. Εάν πίνετε όξινα ή ζαχαρούχα ποτά, αποφύγετε να τα πίνετε για ώρες.

Υπάρχουν τροφές που λευκαίνουν φυσικά τα δόντια;

Τραγανά φρούτα και λαχανικά όπως τα μήλα, τα καρότα και το σέλινο μπορούν να βοηθήσουν στον μηχανικό καθαρισμό του στόματος και στην τόνωση της σιελόρροιας. Το σάλιο βοηθά στην απομάκρυνση των οξέων και των υπολειμμάτων τροφών.

Αλλά καμία τροφή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως θεραπεία λεύκανσης. Οι φράουλες, ο ανανάς, το λεμόνι και το μηλόξυδο προωθούνται μερικές φορές στο διαδίκτυο, αλλά τα οξέα τους μπορούν να αποδυναμώσουν το σμάλτο εάν χρησιμοποιηθούν με τρίψιμο ή παραμείνουν στα δόντια. Μόλις φθαρεί το σμάλτο, τα δόντια μπορεί να φαίνονται ακόμα πιο κίτρινα.

αποχρωσεις δοντιων

Είναι η μαγειρική σόδα ασφαλής για λεύκανση;

Η μαγειρική σόδα μπορεί να βοηθήσει στην αφαίρεση ορισμένων επιφανειακών λεκέδων, επειδή είναι ελαφρώς λειαντική. Η ασφαλέστερη επιλογή είναι η χρήση μιας εμπορικής οδοντόκρεμας με φθόριο που περιέχει μαγειρική σόδα αντί να φτιάχνετε επιθετικές σπιτικές πάστες.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αναμειγνύετε μαγειρική σόδα με χυμό λεμονιού, ξύδι ή ισχυρό υπεροξείδιο στο σπίτι. Το οξύ σε συνδυασμό με την τριβή μπορεί να βλάψει το σμάλτο και να ερεθίσει τα ούλα.

Ποιες φυσικές μεθόδους λεύκανσης πρέπει να αποφύγετε

Αποφύγετε:

  • σκόνες άνθρακα
  • χυμό λεμονιού
  • μπουκώματα με ξύδι
  • scrub με οξέα φρούτων
  • αυτοσχέδιες πάστες με κουρκουμά

Αυτές οι προσεγγίσεις είτε δεν υποστηρίζονται από αξιόπιστα στοιχεία και μπορεί να είναι υπερβολικά λειαντικές και όξινες.

Αποφύγετε επίσης το πολύ δυνατό βούρτσισμα. Μπορεί να φθείρει το σμάλτο, να εκθέσει την οδοντίνη, να επιδεινώσει την ευαισθησία και να κάνει τα δόντια να φαίνονται πιο κίτρινα.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί τα δόντια μου κιτρινίζουν παρόλο που τα βουρτσίζω;

Η αιτία μπορεί να είναι το λεπτό σμάλτο, η φυσικά πιο σκούρα οδοντίνη, η γήρανση, η γενετική, το ιστορικό φαρμακευτικής αγωγής και τυχόν παλιές οδοντιατρικές εργασίες. Το βούρτσισμα αφαιρεί την πλάκα και ορισμένους λεκέδες, αλλά δεν μπορεί να αλλάξει κάθε αιτία.

Μπορεί ο επαγγελματικός καθαρισμός να λευκάνει τα δόντια;

Μπορεί να κάνει τα δόντια να φαίνονται πιο φωτεινά, αφαιρώντας την πέτρα και τους επιφανειακούς λεκέδες. Δεν λευκαίνει το εσωτερικό χρώμα, αλλά πολλοί παρατηρούν μια πιο καθαρή, ανοιχτόχρωμη εμφάνιση μετά.

Πώς μπορώ να αποτρέψω νέους λεκέδες;

Περιορίστε το κάπνισμα, ξεπλύνετε με νερό μετά από σκούρα ποτά, βουρτσίστε τακτικά και συνεχίστε τους οδοντιατρικούς καθαρισμούς.

Συμπέρασμα

Οι καλύτεροι φυσικοί τρόποι για να λευκάνετε τα δόντια είναι οι συνήθειες που είναι ασφαλείς για το σμάλτο: βούρτσισμα με οδοντόκρεμα φθορίου, καθαρισμός ανάμεσα στα δόντια, περιορισμός της έκθεσης σε λεκέδες, πίνετε νερό μετά από σκούρα ποτά, αποφυγή καπνού και τακτικός οδοντιατρικός καθαρισμός.

Αποφύγετε την έντονη λεύκανση με αυτοσχέδια μέσα. Για ένα αισθητά πιο λευκό χαμόγελο, ρωτήστε οδοντίατρο ποια αποδεδειγμένη επιλογή είναι ασφαλής για τα δόντια σας.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαρύ πένθος για τον Μαουρίτσιο Σάρι, «έφυγε» από τη ζωή ο πατέρας του

16:24NEWSBOMB

ΔΥΠΑ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αξιολόγησης για συμμετοχή στους 28 βρεφοονηπιακούς σταθμούς

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νεκρός στο κελί του ο Τούρκος δολοφόνος - Σκότωσε έξι ατόμα σε δομή ανηλίκων

16:13ANNOUNCEMENTS

Το Release Athens 2026 αποχαιρετά την Πλατεία Νερού με μια ιστορική metal βραδιά

16:12ΑΠΟΨΕΙΣ

Η έκθεση για το κράτος δικαίου ενισχύει την ευημερία, την ασφάλεια και τη δημοκρατική ανθεκτικότητα της Ευρώπης

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές την Τετάρτη 22/7 - Πρόστιμα έως 300 ευρώ

16:02ΚΟΣΜΟΣ

Ο 91χρονος Ντέιλ Σάντερς διεκδικεί ξανά το ρεκόρ του γηραιότερου πεζοπόρου διανύοντας 3.500 χλμ.

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Το μυστικό των Μυκηναίων: Πού χρησιμοποιούσαν τον σίδηρο από μετεωρίτες ήδη από την εποχή του χαλκού

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η ανάρτηση του γιου του Λορέντζο Καριέρε: «Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου»

15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από πότε έρχεται η ραγδαία αλλαγή με κεραυνούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και βροχές - Πού θα εμφανιστούν εντονότερα φαινόμενα - Χάρτες

15:50ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Χωρίς νερό για πάνω από 15 ημέρες οι κάτοικοι στη Μόλα Καλύβα

15:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Η Εύα Σιμάτου αποχαιρετά τον σύζυγό της - «Αν έφτασες ως εδώ, περπάτησες επάνω μου»

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Δεν ανήκει στην Γιου Τινγκ η σορός που εντοπίστηκε σε βαλίτσα - Συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση

15:37ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέντε Διεθνείς Διακρίσεις για την Πειραιώς στα Euromoney Awards for Excellence 2026

15:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξαγοράστηκε η μεγαλύτερη αλυσίδα convenience stores στην Ελλάδα - Τα 4all αλλάζουν χέρια

15:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Η Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ στη μείωση του δημόσιου χρέους

15:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ματ Ντέιμον: Η υπόσχεση που δεν κράτησε στις κόρες του εξαιτίας της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Βορίζια - Μήνυμα από το 112

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Μπολόνια: Διαδηλώσεις μετά τον θάνατο Μαροκινού υπό αστυνομική κράτηση - Οργή για τον Τζορτζ Φλόιντ της Ιταλίας -«Βοήθεια, φτάνει» φώναζε

15:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Κώστας Μπακογιάννης αποχαιρετά τον Αλέξη Σταμάτη: «Μας χάρισε όλες τις ζωές μέσα από τις σελίδες του»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

07:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται θεαματική αλλαγή σε λίγες ώρες - Προειδοποίηση του ESTOFEX για την Ελλάδα

15:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από πότε έρχεται η ραγδαία αλλαγή με κεραυνούς, χαλάζι, ισχυρούς ανέμους και βροχές - Πού θα εμφανιστούν εντονότερα φαινόμενα - Χάρτες

15:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Η Εύα Σιμάτου αποχαιρετά τον σύζυγό της - «Αν έφτασες ως εδώ, περπάτησες επάνω μου»

13:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Ο Γιαμάλ έσπασε το πρωτόκολλο και χαιρέτησε σαν κολλητός τον βασιλιά Φελίπε

12:30ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε μαγνήσιο για μέγιστη απορρόφηση

15:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο γυμνός τουρίστας στη Μύκονο - Τρεις αστυνομικοί χρειάστηκαν για να τον ακινητοποιήσουν

08:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι ξένοι «καίγονται» για ένα εξοχικό στην Ελλάδα– Το νησί με τη μεγαλύτερη ζήτηση και τις… λογικότερες τιμές

08:04ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί οι διατροφολόγοι λένε ότι πρέπει να τρώμε περισσότερα ψάρια σε κονσέρβα

09:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 84χρονος έφτιαξε τσιμεντένιο φράγμα στον Αξιό ποταμό για να ποτίζει τα χωράφια του

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Βορίζια - Μήνυμα από το 112

09:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Βάσεις 2026: Πότε ανακοινώνονται - Οι εκτιμήσεις Στρατηγάκη για το πού θα κινηθούν

12:12LIFESTYLE

Κουτσουπιές: Η νέα κωμωδία της ΕΡΤ1 ανακοινώθηκε

13:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ο τελευταίος ίσως σωθεί από το αίμα ενός ξένου»: Η τελευταία ανάρτηση του Αλέξη Σταμάτη που μοιάζει με συγκλονιστικό αποχαιρετισμό

11:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι νούμερα «έπιασε» η εκπομπή «Καλοκαίρι μαζί» στον ΑΝΤ1

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Συγκινεί η ανάρτηση του γιου του Λορέντζο Καριέρε: «Από τη μέρα που έφυγες, έφυγε μαζί σου κι ένα κομμάτι της ψυχής μου»

15:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξαγοράστηκε η μεγαλύτερη αλυσίδα convenience stores στην Ελλάδα - Τα 4all αλλάζουν χέρια

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρή επακούμβηση πλοίων στη Σούδα: Το «Έλυρος» προσέκρουσε στην πλώρη φορτηγού πλοίου - Επέβαιναν 100 άτομα

11:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Ελλάδα - Οι επιβαρυμένες περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ