Βύθισαν 2 εκατ. λάστιχα για να σώσουν τη θάλασσα: 50 χρόνια μετά αποδείχθηκαν οικολογική καταστροφή

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Φλόριντα αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα με τη διαχείριση των άχρηστων ελαστικών. Η ιδέα να βυθιστούν περίπου δύο εκατομμύρια λάστιχα ώστε να δημιουργηθεί ένας τεχνητός ύφαλος έμοιαζε, στα χαρτιά, ωφέλιμη για τη θαλάσσια ζωή.

Έτσι δημιουργήθηκε ο ύφαλος Όσμπορν (Osborne Reef), ανοιχτά του Φορτ Λόντερντεϊλ. Η θεωρία ήταν ότι κοράλλια και άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί θα αποίκιζαν τα ελαστικά, δημιουργώντας νέους βιότοπους για τα ψάρια. Για τον σκοπό αυτό καλύφθηκαν περίπου 15 εκτάρια βυθού, σε βάθος περίπου 20 μέτρων.

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