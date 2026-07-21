Το λάθος που κάνουν όλοι με τα κλιματιστικά - Τι πρέπει να αποφύγετε

Μια καθημερινή κίνηση που κάνουμε οι περισσότεροι μόλις δροσιστεί ο χώρος απειλεί την υγεία μας και επιβαρύνει την τσέπη μας.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Το λάθος που κάνουν όλοι με τα κλιματιστικά - Τι πρέπει να αποφύγετε
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η απότομη απενεργοποίηση του κλιματιστικού κρατά εγκλωβισμένη υγρασία στο εσωτερικό, προκαλώντας ανάπτυξη μούχλας, βακτηρίων και μυκήτων.
  • Η μούχλα που σχηματίζεται μέσα στη μονάδα απελευθερώνει σπόρια που μπορεί να προκαλέσουν αλλεργίες και αναπνευστικά προβλήματα.
  • Τα ειδικά προγράμματα αυτοκαθαρισμού ή η λειτουργία ανεμιστήρα πριν το σβήσιμο βοηθούν στο στέγνωμα της μονάδας και αποτρέπουν την υγρασία.
  • Η άμεση διακοπή ρεύματος ακυρώνει τη διαδικασία στεγνώματος και επιβαρύνει την υγεία και τη λειτουργία του κλιματιστικού.
  • Η ακατάλληλη φροντίδα και βουλωμένα φίλτρα μειώνουν την αποδοτικότητα και αυξάνουν την κατανάλωση ρεύματος, ανεβάζοντας το κόστος λειτουργίας.
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Η εικόνα είναι γνώριμη σε όλους μας. Μετά από μια εξαντλητική ημέρα κάτω από τον ήλιο, επιστρέφουμε στο σπίτι, ενεργοποιούμε το κλιματιστικό στην επιθυμητή θερμοκρασία και μόλις νιώσουμε το δωμάτιο να παγώνει, απλά πατάμε το κόκκινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο και αποχωρούμε.

Αυτή η μηχανική κίνηση φαίνεται απόλυτα λογική. Κι όμως, πίσω από την πλαστική περσίδα που κλείνει αθόρυβα, ξεκινά μια αόρατη διεργασία που σταδιακά υποβαθμίζει την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε. Όσο η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης, ο εναλλάκτης θερμότητας παγώνει, συμπυκνώνοντας την υγρασία του περιβάλλοντος χώρου.

Την ίδια ώρα, υπολογίσιμες ποσότητες νερού συγκεντρώνονται στο εσωτερικό της μονάδας. Αν και το μεγαλύτερο μέρος τους διοχετεύεται προς τα έξω μέσω του ειδικού σωλήνα αποχέτευσης, μια σημαντική ποσότητα σταγόνων παραμένει παγιδευμένη πάνω στα πτερύγια αλουμινίου και τη φτερωτή του ανεμιστήρα.

air-condition κλιματιστικο

Η αόρατη απειλή της μούχλας και των βακτηρίων

Όταν διακόπτουμε απότομα τη λειτουργία, η κυκλοφορία του αέρα σταματά αμέσως. Η θερμοκρασία μέσα στη μονάδα ανεβαίνει γρήγορα, ενώ η εγκλωβισμένη υγρασία μετατρέπει το σκοτεινό εσωτερικό του κλιματιστικού σε ένα ιδανικό θερμοκήπιο μικροοργανισμών. Σύμφωνα με εξειδικευμένους τεχνικούς ψυκτικούς, η μούχλα, οι μύκητες και τα βακτήρια χρειάζονται μόλις λίγες ώρες στάσιμης υγρασίας για να αρχίσουν να αναπτύσσονται ραγδαία.

Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μερικές εβδομάδες αργότερα.

Εκείνη η χαρακτηριστική, βαριά μυρωδιά κλεισούρας που αναδύεται μόλις ανοίγουμε τη συσκευή δεν είναι τίποτα άλλο παρά σπόρια μούχλας που διοχετεύονται απευθείας στο δωμάτιο. Δεν πρόκειται απλώς για θέμα αισθητικής ή δυσάρεστης οσμής.

Η αναπνοή αυτών των μικροσωματιδίων μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις, πονοκεφάλους, ερεθισμό στα μάτια και έξαρση αναπνευστικών προβλημάτων, ειδικά στα μικρά παιδιά και στα άτομα με ευαισθησίες.

Ο ρόλος του αυτοκαθαρισμού και η παγίδα της πρίζας

Πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τη συσκευή και την υγεία μας χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες; Η λύση βρίσκεται σε μια απλή αλλαγή συνηθειών πριν το τελικό σβήσιμο. Οι περισσότεροι κατασκευαστές προβλέπουν πλέον ειδικά προγράμματα, όπως το Self Clean, Clean, X-Fan ή Frost Clean.

Όταν ενεργοποιούνται, η εξωτερική μονάδα σταματά να παρέχει ψύξη, αλλά ο εσωτερικός ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί για δέκα έως είκοσι λεπτά. Αυτή η συνεχής ροή αέρα στεγνώνει πλήρως το στοιχείο, εξαφανίζοντας κάθε ίχνος υγρασίας.

Αν το μοντέλο σας δεν διαθέτει τέτοιο αυτοματισμό, μπορείτε να πετύχετε το ίδιο αποτέλεσμα χειροκίνητα. Αρκεί να γυρίσετε τη λειτουργία από την ψύξη (Cool) στον ανεμιστήρα (Fan) για λίγα λεπτά πριν αποφασίσετε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Air Condition κλιματιστικο

Την ίδια ώρα, υπάρχει μια άλλη πολύ συχνή τακτική που ακυρώνει κάθε προσπάθεια: η άμεση διακοπή του ρεύματος από τον γενικό διακόπτη ή την πρίζα. Πολλοί καταναλωτές, στην προσπάθειά τους να εξοικονομήσουν ενέργεια, κατεβάζουν την ασφάλεια αμέσως μόλις πατήσουν το κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

Σε αυτή την περίπτωση, αν το κλιματιστικό έχει ξεκινήσει την αυτόματη διαδικασία στεγνώματος, η διακοπή της παροχής την ακυρώνει απότομα. Η συσκευή μένει νεκρή, αλλά γεμάτη εγκλωβισμένο νερό.

Η οικονομική επιβάρυνση και τα φίλτρα

Η παραμονή υγρασίας και η συνεπακόλουθη συγκέντρωση βρωμιάς δεν επιβαρύνουν μόνο την ατμόσφαιρα. Επηρεάζουν άμεσα και την τσέπη μας. Όταν το εσωτερικό στοιχείο καλύπτεται από ένα στρώμα μούχλας και επικαθίσεων, η μεταφορά θερμότητας γίνεται δραματικά λιγότερο αποδοτική. Ο συμπιεστής αναγκάζεται να δουλεύει σε υψηλότερες στροφές και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προκειμένου να φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία στον χώρο.

Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που αποτυπώνεται καθαρά στους λογαριασμούς.

Η αμέλεια στον καθαρισμό των φίλτρων επιδεινώνει το πρόβλημα. Τα φίλτρα κατακρατούν τη σκόνη και τα σωματίδια του αέρα, εμποδίζοντάς τα να φτάσουν στο εσωτερικό της μονάδας. Όταν όμως βουλώσουν, η ροή του αέρα μειώνεται αισθητά, η ψυκτική απόδοση πέφτει και η υγρασία δυσκολεύεται ακόμη περισσότερο να εξατμιστεί.

Ένας τακτικός καθαρισμός των φίλτρων με χλιαρό νερό κάθε δύο με τέσσερις εβδομάδες εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία του συστήματος.

Η φροντίδα του κλιματιστικού δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις. Χρειάζεται απλώς να κατανοήσουμε ότι το πάτημα του κουμπιού απενεργοποίησης δεν είναι η τελευταία πράξη, αλλά η αρχή μιας σύντομης φάσης συντήρησης.

Δίνοντας λίγα λεπτά στο σύστημα να στεγνώσει φυσικά, εξασφαλίζουμε καθαρό αέρα, παρατείνουμε τη διάρκεια ζωής της συσκευής και κρατάμε το κόστος λειτουργίας στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα.

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