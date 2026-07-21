Το Εθνικό Θέατρο αποχαιρετά τον Αλέξη Σταμάτη: «Ολόκληρη η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη»

Θλίψη σκόρπισε στον χώρο του πολιτισμού η είδηση θανάτου του Αλέξη Σταμάτη, σε ηλικία 66 ετών, έπειτα από μάχη με σπάνια ασθένεια.

Ανάμεσα στους πολιτιστικούς φορείς της χώρας που αποχαιρέτησαν τον γνωστό συγγραφέα ήταν και το Εθνικό Θέατρο, το οποίο, με μια ιδιαίτερα συγκινητική ανακοίνωση, τίμησε τη μνήμη του σπουδαίου δημιουργού.

Η ανάρτηση του Εθνικού Θεάτρου

«"Μερικές φορές νιώθω ότι υπάρχει και μια άλλη δύναμη. Σαν κάτι, κάποιος, ας πούμε ένα πουλί, να είναι γαντζωμένο στον ώμο μου και να κρυφοκοιτάζει όσα γράφω."

Το Εθνικό Θέατρο, με βαθιά οδύνη, αποχαιρετά τον συγγραφέα Αλέξη Σταμάτη, που έφυγε πρόωρα και αναπάντεχα από τη ζωή χθες.

Άνθρωπος πολυγραφότατος, ευαίσθητος ποιητής, δοκιμιογράφος και θεατρικός συγγραφέας, επιχείρησε μέσα από την τέχνη του να αναδείξει την πολυπλοκότητα της πραγματικότητας και τα αδιέξοδα της ανθρώπινης ύπαρξης, αναζητώντας το φως μέσα σε ένα ασταθές περιβάλλον. Με τον δημόσιο λόγο του υπήρξε, παράλληλα, ενεργός συνομιλητής της εποχής μας. Πρωτοεμφανίστηκε το 1992 ως ποιητής και στη συνέχεια στράφηκε στη συγγραφή μυθιστορημάτων, νουβελών, διηγημάτων και βιβλίων για παιδιά, αφήνοντας μια ισχυρή παρακαταθήκη στα ελληνικά γράμματα και τη σύγχρονη διανόηση.

Ο Αλέξης Σταμάτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αρχιτεκτονική και τον Κινηματογράφο στο Λονδίνο. Δημοσίευσε περισσότερα από 20 βιβλία, πολλά από τα οποία μεταφράστηκαν και εκδόθηκαν στη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Σερβία, τις ΗΠΑ και την Τουρκία, μεταξύ άλλων χωρών. Η «Αμερικάνικη Φούγκα» τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Λογοτεχνίας του Αμερικανικού Ομοσπονδιακού Ιδρύματος Τεχνών και εκδόθηκε στις ΗΠΑ. Το πρώτο του παιδικό μυθιστόρημα, «Ο Άλκης και ο Λαβύρινθος», απέσπασε το Α΄ Βραβείο του «Κύκλου του Παιδικού Βιβλίου». Για την ποιητική του συλλογή «Αρχιτεκτονική Εσωτερικών Χώρων» τιμήθηκε το 1994 από τον Δήμο Αθηναίων με το Α΄ Βραβείο Ποίησης «Νικηφόρος Βρεττάκος».

Ως θεατρικός συγγραφέας συνεργάστηκε με το Θέατρο Ροές, το Θέατρο της Οδού Κεφαλληνίας, το Θέατρο Χώρα, το Θέατρο Τέχνης, το Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη κ.ά., ενώ έργα του παρουσιάστηκαν και στο εξωτερικό. Το 2019 ανέβηκε στη Νέα Σκηνή του Εθνικού Θεάτρου το έργο του «Μελίσσια» σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους οικείους και στους φίλους του. Ολόκληρη η οικογένεια του Εθνικού Θεάτρου είναι συντετριμμένη».

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