Έκκληση του Περικλή Γκιόλια να διαλευκανθεί η δολοφονία του αδερφού του, Σωκράτη

Snapshot Συμπληρώθηκαν 16 χρόνια από τη δολοφονία του δημοσιογράφου Σωκράτη Γκιόλια.

Ο αδελφός του, Περικλής Γκιόλιας, ζητά να διαλευκανθεί η υπόθεση και να δοθούν απαντήσεις στα αναπάντητα ερωτήματα.

Ο Περικλής καλεί τους δημοσιογράφους να ανοίξουν ξανά τον φάκελο της υπόθεσης για να φωτιστούν οι συνθήκες της δολοφονίας.

Τονίζει ότι ο Σωκράτης δεν θα κατέβαινε από το διαμέρισμά του τόσο νωρίς χωρίς λόγο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αποσαφηνιστεί τι συνέβη εκείνο το πρωινό. Snapshot powered by AI

«Κάνω έκκληση για να φωτιστεί η δολοφονία του αδελφού μου», ανέφερε χθες με αφορμή της συμπλήρωση 16 χρόνων από τη δολοφονία του Σωκράτη Γκιόλια, ο αδελφός του δολοφονημένου δημοσιογράφου, Περικλής.

Μιλώντας στο OPEN αναφέρθηκε στην υπόθεση, στις μνήμες από τον αδελφό του και τα αναπάντητα ερωτήματα που παραμένουν.

Απηύθυνε μάλιστα έκκληση προς τους δημοσιογράφους να ανοίξουν ξανά τον φάκελο της υπόθεσης και να αναζητήσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα.

Ο Περικλής Γκιόλιας στάθηκε και στις συνθήκες υπό τις οποίες ο αδελφός του βγήκε από το διαμέρισμά του εκείνο το πρωινό: «Δεν θα κατέβαινε 5.50 το πρωί έτσι, χωρίς λόγο. Γιατί να μη μάθει ο κόσμος πώς κατέβηκε κάτω;».