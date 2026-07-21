Η λύση για τον «εφιάλτη» του καλοκαιριού: Η παγίδα που «εξαφανίζει» τα κουνούπια στον Τύρναβο
Μια νέα οικολογική παγίδα για τα κουνούπια εγκαταστάθηκε στον Τύρναβο, προσελκύοντας τα θηλυκά έντομα και εγκλωβίζοντάς τα πριν φτάσουν στους ανθρώπους
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Μια νέα τεχνολογία για την αντιμετώπιση των κουνουπιών εφαρμόζεται στον Τύρναβο, με στόχο τη μείωση της παρουσίας τους σε χώρους όπου συγκεντρώνονται πολίτες. Η συσκευή λειτουργεί ως ειδική παγίδα που μπορεί να καλύψει έκταση περίπου 8 στρεμμάτων. Με τη χρήση μιας ειδικής ορμόνης, προσελκύει κυρίως τα θηλυκά κουνούπια και τα εγκλωβίζει, περιορίζοντας έτσι την επαφή τους με τον άνθρωπο. Η ουσία που χρησιμοποιείται είναι άοσμη, οικολογική και δρα αποκλειστικά στα κουνούπια, χωρίς να επηρεάζει τους ανθρώπους.
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