Κώστας Μπακογιάννης για Αλέξη Σταμάτη: «Μας χάρισε όλες τις ζωές μέσα από τις σελίδες του»

Snapshot Ο Αλέξης Σταμάτης πέθανε σε ηλικία 67 ετών μετά από μακρά μάχη με σπάνια ασθένεια του αίματος.

Ο Κώστας Μπακογιάννης τόνισε ότι το βιβλίο «Υπήρξα τόσοι άλλοι» αποτυπώνει χαρακτηριστικά την πορεία και την προσωπικότητα του Σταμάτη.

Ο Σταμάτης υποστήριξε την προσπάθεια του Μπακογιάννη στις δημοτικές εκλογές και είχαν στενή φιλία.

Ο Μπακογιάννης εκτίμησε την ευαισθησία, το χαμόγελο και την πίστη του Σταμάτη στον πολιτισμό ως μέσο βελτίωσης των πόλεων και των ανθρώπων.

Το έργο του Αλέξη Σταμάτη θα συνεχίσει να επηρεάζει και να συνομιλεί με τους αναγνώστες του. Snapshot powered by AI

Θλίψη εξακολουθεί να προκαλεί στον κόσμο των γραμμάτων και του πολιτισμού ο θάνατος του Αλέξη Σταμάτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος. Ανάμεσα σε όσους τον αποχαιρέτησαν δημόσια ήταν και ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος μίλησε με λόγια βαθιάς εκτίμησης και προσωπικής συγκίνησης για τον συγγραφέα.

«Ίσως κανένας τίτλος να μην τον περιγράφει καλύτερα»

Αφορμή για την ανάρτησή του στάθηκε το βιβλίο «Υπήρξα τόσοι άλλοι», το οποίο, όπως σημείωσε, αποτυπώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την πορεία και την προσωπικότητα του Αλέξη Σταμάτη.

«"Υπήρξα τόσοι άλλοι". Ίσως κανένας τίτλος να μην περιγράφει καλύτερα τον ίδιο τον Αλέξη Σταμάτη. Μέσα από τα βιβλία του έγινε όλοι αυτοί οι "τόσοι άλλοι". Έζησε τόσες ζωές, φώτισε τόσες διαφορετικές όψεις της ανθρώπινης ψυχής», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η κοινή τους πορεία και η φιλία

Ο Κώστας Μπακογιάννης αναφέρθηκε και στη συνεργασία τους, αποκαλύπτοντας πως ο συγγραφέας είχε στηρίξει την προσπάθειά του στις δημοτικές εκλογές, ενώ οι δυο τους συνδέονταν με στενή φιλία. «Πίστεψε στην προσπάθεια που κάναμε για την Αθήνα και συμπορευτήκαμε στις δημοτικές εκλογές. Κρατώ τις συζητήσεις μας, την ευαισθησία του, το χαμόγελό του, την πίστη του ότι ο πολιτισμός μπορεί να κάνει τις πόλεις και τους ανθρώπους καλύτερους. Πάνω απ’ όλα, όμως, κρατώ την πολύτιμη φιλία του», ανέφερε.

«Καλό ταξίδι, φίλε μου»

Ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων έκλεισε το μήνυμά του με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό αποχαιρετισμό, υπογραμμίζοντας πως το έργο του Αλέξη Σταμάτη θα συνεχίσει να συνομιλεί με τους αναγνώστες του.

«Ο Αλέξης έφυγε, αλλά αφήνει πίσω του κάτι που ελάχιστοι καταφέρνουν: έναν κόσμο από ιστορίες που θα συνεχίσουν να συνομιλούν με τους αναγνώστες τους. Η σκέψη μου είναι δίπλα στους πολυαγαπημένους του, την Εύα και τον Ερμή. Καλό ταξίδι, φίλε μου. Σε ευχαριστώ για όλες τις ζωές που μας χάρισες μέσα από τις σελίδες σου», έγραψε.

Η ανάρτηση του Κώστα Μπακογιάννη:

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