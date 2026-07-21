Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι ο δύο συλληφθέντες για τη χθεσινή ένταση στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την ένταση στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μετά την προφυλάκιση του 25χρονου κατηγορούμενου για φονική επίθεση με γκαζάκια

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι ο δύο συλληφθέντες για τη χθεσινή ένταση στο Δικαστικό Μέγαρο της πόλης
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  • Οι δύο κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη κοινής ειρήνης.
  • Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα και αποφασίστηκε η άρση της κράτησής τους.
  • Ομάδα περίπου 20 ατόμων που υποστήριζε τον 25χρονο προσπάθησε να διασπάσει αστυνομικό φραγμό με σωματική βία, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε ξανά στις αστυνομικές δυνάμεις.
  • Συνολικά προσήχθησαν 19 άτομα, από τα οποία συνελήφθησαν μόνο δύο.
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Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για την ένταση που επικράτησε χθες το μεσημέρι στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την απόφαση για την προφυλάκιση του 25χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση της φονικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Οι δύο κατηγορούμενοι, ένας 32χρονος και μία 25χρονη, παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για τα αδικήματα της βίας κατά υπαλλήλων και της διατάραξης κοινής ειρήνης. Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα ενώ το δικαστήριο αποφάσισε την άρση της κράτησής τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ομάδα περίπου 20 ατόμων που πραγματοποιούσε συγκέντρωση αλληλεγγύης στον 25χρονο κατηγορούμενο επιχείρησε να διασπάσει αστυνομικό φραγμό κάνοντας χρήση σωματικής βίας. Κατά την ίδια ανακοίνωση, οι αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τους συγκεντρωμένους, οι οποίοι στη συνέχεια, αφού ενσωματώθηκαν σε μεγαλύτερο πλήθος ατόμων, εκδήλωσαν εκ νέου επίθεση σε βάρος των αστυνομικών. Συνολικά προσήχθησαν 19 άτομα, εκ των οποίων συνελήφθησαν δύο.

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