Eurostat: Η Ελλάδα πρώτη στην ΕΕ στη μείωση του δημόσιου χρέους

Στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τον ρυθμό μείωσης του δημόσιου χρέους βρέθηκε η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Ειδικότερα, ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ μειώθηκε κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

Το ελληνικό δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στο 143,5% του ΑΕΠ, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα σε πέντε χρόνια η χώρα έχει περιορίσει τον σχετικό δείκτη κατά 69,4 ποσοστιαίες μονάδες. Υπενθυμίζεται ότι το πρώτο τρίμηνο του 2021, στο αποκορύφωμα της πανδημικής κρίσης, το χρέος είχε ανέλθει στο 212,9% του ΑΕΠ.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη συνιστά τον ταχύτερο ρυθμό αποκλιμάκωσης του δημόσιου χρέους τόσο μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών-μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ, η απόσταση από τις υπόλοιπες χώρες έχει περιοριστεί σημαντικά. Πλέον βρίσκεται λιγότερο από πέντε ποσοστιαίες μονάδες πάνω από την Ιταλία, όπου το χρέος αντιστοιχεί στο 138,9% του ΑΕΠ. Ακολουθούν η Γαλλία με 117,6%, το Βέλγιο με 109,1% και η Ισπανία με 101,6%.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να πάψει σύντομα να βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχετικής ευρωπαϊκής κατάταξης.

Η αποκλιμάκωση του χρέους δεν αποτυπώνεται μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ αλλά και σε απόλυτους αριθμούς. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 το δημόσιο χρέος μειώθηκε κατά περισσότερα από 6 δισ. ευρώ, υποχωρώντας στα 360 δισ. ευρώ από 366 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2025.

Την ίδια ώρα, η εικόνα στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι διαφορετική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, σε 19 από τα 27 κράτη-μέλη αυξήθηκε ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ, με τον μέσο όρο της ΕΕ να ενισχύεται κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα. Αντίθετα, μόνο οκτώ χώρες κατέγραψαν μείωση, με την Ελλάδα να εμφανίζει τη μεγαλύτερη υποχώρηση.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η σταθερή μείωση του δημόσιου χρέους συμβάλλει στη συγκράτηση του κόστους δανεισμού, ενισχύει τη δημοσιονομική σταθερότητα και βελτιώνει την εικόνα της χώρας στις διεθνείς αγορές. Όπως έχει αναφέρει και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η αποκλιμάκωση του χρέους αποτελεί μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της οικονομικής πολιτικής, καθώς περιορίζει τα βάρη που μεταφέρονται στις επόμενες γενιές.

«Η μείωση του δημόσιου χρέους σημαίνει χαμηλότερο κόστος εξυπηρέτησης και λιγότερες υποχρεώσεις για τους πολίτες του μέλλοντος», σημειώνει χαρακτηριστικά πηγή με γνώση του κυβερνητικού οικονομικού σχεδιασμού.

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