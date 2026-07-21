Ρόδος: Συνελήφθη 22χρονος Αλβανός με ποσότητα κοκαΐνης και χιλιάδες ευρώ

Snapshot Συνελήφθη 22χρονος Αλβανός στο Φαληράκι Ρόδου με 11 γραμμάρια κοκαΐνης σε 16 συσκευασίες και 2.690 ευρώ.

Κατασχέθηκαν ζυγαριά ακριβείας, πλαστικές σακούλες για ναρκωτικά, 8.990 ευρώ και ποσότητα κρεατίνης από το σπίτι του.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στο νησί.

Ο 22χρονος παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη με σχηματισμένη δικογραφία. Snapshot powered by AI

Στα χέρια της ΟΠΚΕ βρίσκεται 22χρονος αλλοδαπός που συνελήφθη με ποσότητα κοκαΐνης και χιλιάδες ευρώ στο Φαληράκι της Ρόδου.

Πιο αναλυτικά, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ Ρόδου συνέλαβαν το βράδυ της Κυριακής (19/7) έναν 22χρονο αλλοδαπό αλβανικής καταγωγής, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούνται για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στο νησί.

Ειδικότερα, στις 21:30 το βράδυ, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον νεαρό στην περιοχή του Φαληρακίου και τον υπέβαλαν σε έλεγχο. Κατά τη σωματική έρευνα που ακολούθησε βρέθηκαν στην κατοχή του 11 γραμμάρια κοκαΐνης, κατανεμημένα σε 16 αυτοσχέδιες συσκευασίες, καθώς και το χρηματικό ποσό των 2.690 ευρώ, το οποίο κατασχέθηκε.

Στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του 22χρονου αλλοδαπού όπου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν ζυγαριά ακριβείας, μεγάλο αριθμό πλαστικών συσκευασιών που χρησιμοποιούνται για τον διαμερισμό ναρκωτικών ουσιών, το χρηματικό ποσό των 8.990 ευρώ, καθώς και ποσότητα κρεατίνης.

Ο 22χρονος συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, με την οποία παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη για τα περαιτέρω.

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