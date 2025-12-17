Rolling Stones: Ακυρώνονται τα σχέδια για περιοδεία λόγω αρθρίτιδας του Κιθ Ρίτσαρντς

Οι Rolling Stones κάνουν περιοδείες σχεδόν κάθε χρόνο από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, με όλο και μικρότερα προγράμματα

Rolling Stones: Ακυρώνονται τα σχέδια για περιοδεία λόγω αρθρίτιδας του Κιθ Ρίτσαρντς

Οι Rolling Stones σε περιοδεία στις 10 Ιουλίου, 2024 στην Καλιφόρνια

Οι Rolling Stones ακύρωσαν τα σχέδια τους για περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη το 2026, μετά από αναφορές ότι ο κιθαρίστας Κιθ Ρίτσαρντς δεν μπόρεσε να «δεσμευτεί» σε ένα απαιτητικό και αυστηρά δομημένο πρόγραμμα εμφανίσεων, όπως επιβεβαίωσε στο περιοδικό Variety, πηγή κοντά στο συγκρότημα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, ο πιανίστας του συγκροτήματος Τσακ Λίβελ και ένας εκπρόσωπος Τύπου δήλωσαν πρόσφατα ότι οι Rolling Stones έχουν σχεδόν ολοκληρώσει ένα νέο άλμπουμ — το δεύτερο με τον 35χρονο παραγωγό Άντριου Γουάτ — και σχεδίαζαν να περιοδεύσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Ωστόσο, ο Ρίτσαρντς, ο οποίος γιορτάζει τα 82α γενέθλιά του την Πέμπτη, φέρεται να μην είναι σε θέση να δεσμευτεί για τις απαιτήσεις μιας νέας περιοδείας. Οι ζωντανές εμφανίσεις των τελευταίων ετών τον έχουν δυσκολέψει λόγω της μακροχρόνιας μάχης του με την αρθρίτιδα, την οποία έχει χαρακτηρίσει «καλοήθη» και έχει δηλώσει ότι τον έχει αναγκάσει να αλλάξει τον τρόπο που παίζει μουσική, σύμφωνα με το Variety.

Keith Richards

Ο Keith Richards των Rolling Stones εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Hackney Diamonds» στο Soldier Field την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2024, στο Σικάγο.

Invision/AP/Αρχείου

Πάντως, ο Ρίτσαρντς φάνηκε να ήταν σε «καλή φόρμα» κατά τη διάρκεια μιας σύντομης εμφάνισης στο Soho Sessions στη Νέα Υόρκη τον περασμένο μήνα, ωστόσο, αυτό είναι πολύ διαφορετικό από μια περιοδεία σε πολλές χώρες που διαρκεί πολλές εβδομάδες.

«Όταν κάθισαν να συζητήσουν για την περιοδεία, ο Κιθ είπε ότι δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να δεσμευτεί και δεν ήταν ενθουσιασμένος με μια μεγάλη περιοδεία σε πολλά στάδια για πάνω από τέσσερις μήνες», ανέφερε ένας ανώνυμος «Αμερικανός μουσικός κριτικός» στη βρετανική εφημερίδα The Sun τη Δευτέρα. Και πρόσθεσε: «Η μπάντα ήθελε να κάνει περιοδεία νωρίτερα φέτος, αλλά δεν κατάφερε να το πραγματοποιήσει. Είναι δύσκολο για τους θαυμαστές τους, αλλά οι Stones θα επιστρέψουν στη σκηνή όταν θα είναι έτοιμοι».

Οι Rolling Stones κάνουν περιοδείες σχεδόν κάθε χρόνο από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, με όλο και μικρότερα προγράμματα καθώς τα τρία βασικά μέλη — ο 82χρονος Μικ Τζάγκερ, ο 78χρονος Ρον Γουντ και ο 81χρονος Κιθ Ρίτσαρντς — έχουν... μεγαλώσει. Ο ορίτζιναλ ντράμερ Τσάρλι Γουάτς πέθανε το 2021 και αντικαταστάθηκε από τον συνεργάτη του Ρίτσαρντς, Στιβ Τζόρνταν.

