Στο στόχαστρο των Ρομά οι καταλύτες αυτοκινήτων – Κλέβουν ακόμη και από λεωφορεία

Μεγάλη αύξηση παρουσιάζουν το τελευταίο διάστημα οι κλοπές καταλυτών, καθώς έχει αυξηθεί η τιμή του υλικού από το οποίο κατασκευάζονται.

Στο στόχαστρο των Ρομά οι καταλύτες αυτοκινήτων – Κλέβουν ακόμη και από λεωφορεία
Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει το φαινόμενο των κλοπών καταλυτών σε ολόκληρη τη χώρα, με οργανωμένες ομάδες Ρομά να φέρονται να βρίσκονται πίσω από τις συγκεκριμένες εγκληματικές ενέργειες. Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αισθητή αύξηση των περιστατικών, καθώς οι δράστες χτυπούν όχι μόνο επιβατικά οχήματα, αλλά ακόμη και λεωφορεία.

Η άνοδος των τιμών των πολύτιμων μετάλλων που περιέχονται στους καταλύτες –και τα οποία έχουν υψηλή αξία στη μαύρη αγορά– φαίνεται πως λειτουργεί ως βασικό κίνητρο για την έξαρση των κλοπών. Το οικονομικό όφελος από την αφαίρεση και μεταπώληση των συγκεκριμένων εξαρτημάτων έχει ενισχύσει τη δράση των ομάδων.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με μαρτυρίες θυμάτων, οι σπείρες κινούνται πολύ οργανωμένα και με μεγάλη ταχύτητα.

Οι αστυνομικές αρχές καταγράφουν αυξανόμενο αριθμό σχετικών υποθέσεων, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία τόσο στους πολίτες όσο και στις εταιρείες συγκοινωνιών, καθώς οι επιθέσεις επεκτείνονται και σε μέσα μαζικής μεταφοράς.

Από την πλευρά τους οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η οργανωμένη μορφή της δράσης των δραστών καθιστά το φαινόμενο πιο σύνθετο και επικίνδυνο, τονίζοντας την ανάγκη για άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις.

