Υπουργείο Πολιτισμού: Σχέδιο «ολικής επανεκκίνησης» για το Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Τριετής αποκατάσταση με στόχο να επιστρέψει πλήρως ανανεωμένο και θωρακισμένο

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Υπουργείο Πολιτισμού: Σχέδιο «ολικής επανεκκίνησης» για το Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε τροχιά ριζικής αποκατάστασης μπαίνει το Ηρώδειο, με το Υπουργείο Πολιτισμού να δρομολογεί ένα πολυετές πρόγραμμα παρεμβάσεων που φιλοδοξεί να θωρακίσει το μνημείο και να αναβαθμίσει τη λειτουργία του.

Οι μελέτες ανατέθηκαν τον Ιούλιο του 2025 από τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και αφορούν το σύνολο του μνημειακού συγκροτήματος στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης.

Στόχος είναι η ολική αποκατάσταση, αλλά και η επανατοποθέτηση του μνημείου στον σύγχρονο πολιτιστικό χάρτη, με υποδομές που θα εντάσσονται αρμονικά στο τοπίο και στο ιστορικό περιβάλλον.

Τριετές «λουκέτο» για να σωθεί το μνημείο

Οι εργασίες, σύμφωνα με το ΥΠΠΟ, θα διαρκέσουν τουλάχιστον τρία χρόνια από την έναρξή τους και το Ηρώδειο θα παραμείνει κλειστό. Η απόφαση κρίνεται αναγκαία, καθώς το μνημείο παρουσιάζει σοβαρά δομοστατικά προβλήματα.

Φθορές στην άνω τοξοστοιχία, ρηγματώσεις και απώλειες μάζας λίθων, μικρές παραμορφώσεις, ακόμη και τοπικά φαινόμενα ετοιμορροπίας συνθέτουν την εικόνα. Παράλληλα, καταγράφεται βιοδιάβρωση, ανάπτυξη ριζών στους αρμούς και αστοχίες παλαιότερων επεμβάσεων.

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε λόγο για ένα έργο που θα θωρακίσει το μνημείο απέναντι στη φυσική και ανθρωπογενή φθορά, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την υψηλή ποιότητα των εκδηλώσεων που φιλοξενεί.

odeonofherodesatticus-06thomasdaskalakis.jpg

Ωδείο Ηρώδου του Αττικού

Αναστήλωση με σεβασμό και «χειρουργικές» επεμβάσεις

Η βασική φιλοσοφία της αποκατάστασης στηρίζεται στη διατήρηση όλων των αυθεντικών δομικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων, με τις απολύτως αναγκαίες συμπληρώσεις και ενισχύσεις όπου απαιτείται.

Οι επεμβάσεις περιλαμβάνουν:

  • Στερεώσεις και συγκολλήσεις λίθων

  • Αντικαταστάσεις φθαρμένων στοιχείων

  • Συμπληρώσεις κενών και διορθώσεις παραμορφώσεων

  • Έλεγχο της στατικής επάρκειας παλαιότερων αναστηλώσεων της δεκαετίας του 1950

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην αποκάλυψη και ανάδειξη του σκηνικού οικοδομήματος και των ψηφιδωτών δαπέδων, που σήμερα παραμένουν αθέατα.

Παρεμβάσεις σε σκηνή, κοίλο και Περιπάτο

Οι μελέτες αγγίζουν σχεδόν κάθε τμήμα του μνημείου:

  • Αποκατάσταση της Σκηνικής Αίθουσας και του προσκηνίου

  • Συμπληρώσεις στους μετωπικούς τοίχους

  • Επεμβάσεις στα τόξα των παρόδων

  • Συντήρηση και συμπλήρωση των εδωλίων στο κοίλο

  • Αναστήλωση του ανατολικού κλιμακοστασίου και επανασύνδεση με τη Στοά του Ευμένους

Η αποκατάσταση του Περιπάτου επιδιώκει να αποσυμφορήσει και να προστατεύσει τα αρχαιολογικά κατάλοιπα δυτικά του Ασκληπιείου από τη συνεχή διέλευση επισκεπτών.

Νέες υποδομές και σύγχρονες ανάγκες

Το σχέδιο δεν περιορίζεται στη στατική αποκατάσταση. Προβλέπεται επανασχεδιασμός των ηλεκτρομηχανολογικών δικτύων, μελέτη πυροπροστασίας και συνολική διαχείριση των ομβρίων υδάτων.

Στον προαύλιο χώρο δρομολογείται επέκταση της πλατείας με υπερυψωμένο πλάτωμα και στεγασμένους χώρους για εκδοτήρια, αναψυκτήριο και Η/Μ εγκαταστάσεις, με στόχο τη διακριτική ένταξη στο φυσικό τοπίο.

Ξεχωρίζει, επίσης, η εγκατάσταση νέου, ημικυκλικού φορέα φωτισμού που θα αντικαταστήσει τα σημερινά ικριώματα, επιδιώκοντας καλύτερη αισθητική εναρμόνιση και λειτουργικότητα.

Στο μικροσκόπιο η «ηχοστατική» συμπεριφορά

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ακουστική μελέτη που εξετάζει την καταπόνηση του νότιου τοίχου από τον φυσικό και ενισχυμένο ήχο των εκδηλώσεων – με αιχμή τις παραγωγές του Φεστιβάλ Αθηνών.

Επειδή δεν υπάρχουν διεθνώς καθιερωμένα όρια για την «ηχοστατική» συμπεριφορά τέτοιων μνημείων, αναπτύχθηκε πρωτότυπη μεθοδολογία, ώστε η αξιολόγηση των επιπτώσεων να είναι αντικειμενική και επιστημονικά τεκμηριωμένη.

Νέος κανονισμός λειτουργίας

Παράλληλα με τα έργα, θα εκπονηθεί κανονισμός λειτουργίας από ομάδα επιστημόνων και καλλιτεχνών. Το κείμενο θα λάβει θεσμική μορφή, με στόχο να διασφαλίζεται τόσο η ποιότητα των εκδηλώσεων όσο και η μέγιστη δυνατή προστασία του μνημείου.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Ηρώδειο φιλοδοξεί να επιστρέψει όχι απλώς ανακαινισμένο, αλλά ουσιαστικά θωρακισμένο - έτοιμο να συνεχίσει τον διπλό του ρόλο: ως ζωντανός χώρος πολιτισμού και ως ανεκτίμητο αρχιτεκτονικό τεκμήριο της ιστορίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:01ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Αθλητής διέσχισε 667 μέτρα σε σκοινί πάνω από τη Γενεύη - Εικόνες που «κόβουν» την ανάσα

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αστυνομικός δολοφόνησε διακινητή ναρκωτικών, στον οποίο πωλούσε προστασία

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ – Κέιτ Μίντλετον: Ανησυχούν για την υγεία του βασιλιά Καρόλου μετά τη σύλληψη του Άντριου

14:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: «Γεμίσαμε τον αθηναϊκό ουρανό με χρώμα, χαρταετούς και χαμόγελα»

14:26ΕΛΛΑΔΑ

Χαρταετοί: Πώς βοήθησαν τη μετεωρολογία - Η εξήγηση Ζιακόπουλου

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρέφος πέθανε σε πτήση με προορισμό το Παρίσι

14:23LIFESTYLE

Klavdia: Ξεσπά σε κλάματα η μητέρα της στο πρώτο άκουσμα του νέου της τραγουδιού - Βίντεο

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Στο Περιστέρι η μεγαλύτερη λαγάνα της Ελλάδας - Χρησιμοποιήθηκαν 320 κιλά αλεύρι για την παρασκευή

14:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα επιδιώκει κεντρικό ρόλο στη μεταρωσική αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης - Ο κομβικός ρόλος της Ρεβυθούσας και το ταξίδι Παπασταύρου στην Ουάσινγκτον

14:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Γλίτωσε τα χειρότερα μετά το χτύπημα στο κεφάλι

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Από τις πατημασιές εντόπισαν το σημείο που έπεσε στη χαράδρα ο 74χρονος - Δύσκολη η ανάσυρση της σορού του

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Η Ρωσία αγωνίζεται για το μέλλον της, την ανεξαρτησία της, την αλήθεια και τη δικαιοσύνη

13:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Υπουργείο Πολιτισμού: Σχέδιο «ολικής επανεκκίνησης» για το Ωδείο Ηρώδου Αττικού

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Μεξικό μετά την δολοφονία του «Ελ Μέντσο»: Τουρίστες εγκλωβίστηκαν – Φόβοι για σκληρά αντίποινα του καρτέλ ναρκωτικών

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου: Καταγγελίες ότι χρέωνε τα κρατικά ταμεία ακόμα και με υπηρεσίες μασάζ

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Ένωση: Προς πάγωμα της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

13:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Σέρβιραν σε 7χρονο αλκοόλ αντί για βυσσινάδα

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ύδρα: Ρεπό με εξόρμηση σε γειτονικά νησιά για τον Μπραντ Πιτ - Επιστρέφει αύριο στα γυρίσματα

13:09ΕΛΛΑΔΑ

Ομόνοια: Καθίζηση στην οδό Γερανίου - Διακόπηκε η κυκλοφορία

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοθύελλα πλήττει τις ΗΠΑ: 250.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα – Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:23ΚΟΣΜΟΣ

Βρέφος πέθανε σε πτήση με προορισμό το Παρίσι

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Μαρτίου: Τι αναφέρει η μακροπρόθεσμη πρόγνωση

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Χιονοκαταιγίδα και χάος στο Μόναχο: 500 επιβάτες διανυκτέρευσαν μέσα σε αεροπλάνα

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Από τις πατημασιές εντόπισαν το σημείο που έπεσε στη χαράδρα ο 74χρονος - Δύσκολη η ανάσυρση της σορού του

11:03LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάνεσης, Χρηστίδου ή Καραβάτου; Ποιος κέρδισε τη μάχη της Κυριακής

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο λιντσάρισμα στη Γαστούνη: 20 Ρομά ισοπέδωσαν περίπτερο και τραυμάτισαν πατέρα και γιο

08:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρός αντικυκλώνας «ασπίδα» απέναντι στις κακοκαιρίες - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιχθυοπώλης εξαγριώθηκε και άρχισε τα «γαλλικά» on air για τις τιμές των ψαριών – Δείτε βίντεο

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Η κολοσσιαία θερμική λίμνη «Νευρών» στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας και η παραχώρησή της στα Τίρανα

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Ζωγράφου: Νηπιαγωγός πήγε στο σχολείο με γύψο και πατερίτσα για να μην χάσει τη θέση της - Βίντεο

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Ύδρα: Ρεπό με εξόρμηση σε γειτονικά νησιά για τον Μπραντ Πιτ - Επιστρέφει αύριο στα γυρίσματα

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Φιλαδέλφεια: Ακρωτηριάστηκε 23χρονος που άναψε φωτοβολίδα στο ΑΕΚ-Λεβαδειακός

06:55ΚΟΣΜΟΣ

Νίκος Αλιάγας στη Le Point: Τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, τι λέει για Όμηρο, Καβάφη, Αρβελέρ, Ελύτη

14:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ελλάδα επιδιώκει κεντρικό ρόλο στη μεταρωσική αγορά φυσικού αερίου της Ευρώπης - Ο κομβικός ρόλος της Ρεβυθούσας και το ταξίδι Παπασταύρου στην Ουάσινγκτον

11:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέες δηλώσεις Γεωργιάδη για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Θα ξαναπάω στο νοσοκομείο - Λάθος που δεν έκανα μήνυση στον γιατρό»

06:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθαρά Δευτέρα: Πόσο θα αγοράσουμε φέτος τα σαρακοστιανά - Τι καθορίζει τις τιμές

13:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τη Eurovision στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι στολές που έγιναν viral στα καρναβάλια του 2026

14:23LIFESTYLE

Klavdia: Ξεσπά σε κλάματα η μητέρα της στο πρώτο άκουσμα του νέου της τραγουδιού - Βίντεο

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βελούχι: Εντοπίστηκε σορός - Σε εξέλιξη η ανάσυρση της

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Μεξικό μετά την δολοφονία του «Ελ Μέντσο»: Τουρίστες εγκλωβίστηκαν – Φόβοι για σκληρά αντίποινα του καρτέλ ναρκωτικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ