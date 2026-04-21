Η «Θεοπούλα» του «Παρα Πέντε» και ο Akylas ενώνουν τις δυνάμεις τους για το video clip του «Ferto»

Στο Αγρίνιο βρέθηκε η γνωστή ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης της αδελφής της, Χαράς Παπαθεοδώρου, με τίτλο «Σιταράλωνα 1965 / Μορφές με μολύβι», που πραγματοποιήθηκαν παρουσία πλήθους κόσμου.

Η αγαπημένη ηθοποιός, ευρέως γνωστή από τον ρόλο της ως «Θεοπούλα» στη σειρά «Παρά Πέντε» αποκάλυψε σε δηλώσεις τις στο sinidisi.grότι ετοιμάζει μια ξεχωριστή συμμετοχή στο βιντεοκλίπ του Akyla για το τραγούδι «Ferto», με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στo διαγωνισμό της Eurovision 2026 που θα διεξαχθεί στη Βιέννη.

Η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Την Πέμπτη θα πάω Αθήνα και θα κάνουμε μέσα στην εβδομάδα το βίντεο κλιπ. Ελπίζω να βγει καλό και να κερδίσει ο Akylas γιατί το αξίζει».

