Eurovision: Τι δείχνουν τα στοιχήματα ένα μήνα πριν τη διοργάνωση

Η αντίστροφη μέτρηση για τη φετινή διοργάνωση της Eurovision ξεκινά και σε ένα περίπου μήνα θα δούμε τον Α’ ημιτελικό (12 Μαΐου), όπου ο Akylas θα ανέβει στο stage. Ο εκπρόσωπός μας, με το κομμάτι «Ferto», εντυπωσιάζει στο tour που πραγματοποιεί στην Ευρώπη τις τελευταίες εβδομάδες και η πρόκριση στον τελικό (16 Μαΐου) θεωρείται δεδομένη.

Για τη μεγάλη βραδιά του μουσικού πάρτι τα στοιχήματα είναι με το μέρος μας και, μέχρι αυτή τη στιγμή, όλα δείχνουν ότι θα μπούμε στην πεντάδα. Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το eurovisionworld.com, η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση έχοντας ήδη το δικό της φανατικό κοινό.

Την κορυφή δεν αποχωρίζεται η Φινλανδία με το τραγούδι «Liekinheitin», που ερμηνεύει ο Πιτ Πάρκονεν με την εντυπωσιακή βιολίστρια Λίντα Μπράβα. Εδώ και μήνες, η χώρα έχει «κλειδώσει» τη θέση της στις στοιχηματικές και θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στον τελικό. Αν δεν υπάρξει κάποια μεγάλη ανατροπή από τις κριτικές επιτροπές ή το περιβόητο televoting, τότε το δίδυμο θα σηκώσει την κούπα.

Μεγάλος αντίπαλος είναι η Γαλλία, που βρίσκεται στη δεύτερη θέση. Από τη στιγμή που το κομμάτι «Regarde!» κυκλοφόρησε, όλοι ξεκίνησαν να μιλούν για τη μαγική φωνή της 17χρονης Μονρόε η οποία θεωρείται πολλά υποσχόμενη στη χώρα της. Την πρώτη τριάδα συμπληρώνει η Δανία, με τον Søren Torpegaard Lund και το τραγούδι «Før Vi Går Hjem». Στην τέταρτη θέση συναντάμε την Αυστραλία, με την Ντέλτα Γκούντρεμ και το τραγούδι «Eclipse» να σαρώνουν.

Το Ισραήλ και η Σουηδία κρατούν την έκτη και την έβδομη θέση, ωστόσο η πρώτη μπορεί να κάνει την έκπληξη στο televoting και να βρεθεί πιο πάνω. Παρά τις έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια με τη συμμετοχή της στη μουσική διοργάνωση, το κοινό φαίνεται ότι στηρίζει τις συμμετοχές του Ισραήλ.

Η πρώτη δεκάδα των στοιχημάτων συμπληρώνεται από τη Ρουμανία, την Ουκρανία και την Ιταλία, που έχουν με τη σειρά τους παράδοση στη Eurovision.

