Eurovision: Ποιος θα δώσει το 12αρι της Ελλάδας στη φετινή διοργάνωση

Ο Akylas θα εκπροσωπήσει με το «Ferto» την Ελλάδα στη φετινή Eurovision

Στη συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε η ΕΡΤ, για τη φετινή Eurovision , ο Akylas ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Ο καλλιτέχνης, που θα μας εκπροσωπήσει με το « Ferto », μοιράστηκε σκέψεις λίγο πριν αναχωρήσει για την 70η διοργάνωση. Στο τέλος της εκδήλωσης, μάλιστα, αποκαλύφθηκε ότι η Klavdia θα ανακοινώσει το 12άρι της Ελλάδας. Παράλληλα, αποκαλύφθηκαν οι δύο γνωστοί ηθοποιοί που θα ανέβουν στο stage με τον Akyla. Πρόκειται για την Παρθένα Χοροζίδου και τον Χρήστο Νικολάου.

