Eurovision: Ποιος θα δώσει το 12αρι της Ελλάδας στη φετινή διοργάνωση
Η αντίστροφη μέτρηση για την 70η διοργάνωση ξεκίνησε!
Στη συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε η ΕΡΤ, για τη φετινή Eurovision, ο
Akylas ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Ο καλλιτέχνης, που θα μας
εκπροσωπήσει με το «Ferto», μοιράστηκε σκέψεις λίγο πριν αναχωρήσει για
την 70η διοργάνωση.
Στο τέλος της εκδήλωσης, μάλιστα, αποκαλύφθηκε ότι η Klavdia θα
ανακοινώσει το 12άρι της Ελλάδας.
Παράλληλα, αποκαλύφθηκαν οι δύο γνωστοί ηθοποιοί που θα ανέβουν στο
stage με τον Akyla. Πρόκειται για την Παρθένα Χοροζίδου και τον Χρήστο
Νικολάου.
