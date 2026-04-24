Σλοβενία: Θα προβάλει ντοκιμαντέρ για την Παλαιστίνη την ώρα της Eurovision

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Σλοβενίας δεν θα μεταδώσει τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, αφού η χώρα αποφάσισε να μποϊκοτάρει την εκδήλωση λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, και αντ' αυτού θα προβάλει μια ανθολογία ταινιών για την Παλαιστίνη.

«Δεν θα μεταδώσουμε τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision», δήλωσε η διευθύντρια του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Σλοβενίας (RTV), Ξένιγια Χόρβατ, στο Associated Press. «Αντ' αυτού θα προβάλλουμε την ανθολογία "Voices of Palestine", η οποία αποτελείται από ντοκιμαντέρ και ταινίες μεγάλου μήκους για τους Παλαιστίνιους».

Την ίδια στιγμή, η Ιρλανδία και η Ισπανία ανακοίνωσαν ότι επίσης δεν θα μεταδώσουν τον φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ισπανίας επιβεβαίωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα αρνηθεί να μεταδώσει τους ημιτελικούς και τον τελικό του δημοφιλούς διαγωνισμού τραγουδιού. Η απόφαση της χώρας να μην μεταδώσει την Eurovision, σημαίνει ότι το μουσικό υπερθέαμα δεν θα προβληθεί στην ισπανική τηλεόραση για πρώτη φορά από τότε που η χώρα άρχισε να συμμετέχει το 1961. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Ιρλανδίας, RTÉ, ανακοίνωσε τον περασμένο Δεκέμβριο ότι δεν θα μεταδώσει ούτε θα συμμετάσχει στην εκδήλωση.

Η Ολλανδία και η Ισλανδία αποχώρησαν επίσης από τη διοργάνωση τον περασμένο Δεκέμβριο, αλλά ο διαγωνισμός θα μεταδοθεί στις χώρες τους.

Ο φετινός διαγωνισμός, που σηματοδοτεί την 70ή επέτειο της Eurovision, θα έχει 35 συμμετοχές και είναι προγραμματισμένος να πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, την πρωτεύουσα της Αυστρίας, από τις 12 έως τις 16 Μαΐου.

Οι αποχωρήσεις προκλήθηκαν από την απόφαση του οργανωτικού φορέα, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU), να επιτρέψει στο Ισραήλ να συμμετάσχει στον διαγωνισμό παρά τον πόλεμο στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός της Σλοβενίας, Ρόμπερτ Γκόλομπ, έχει επικρίνει ανοιχτά τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Τον Αύγουστο του 2025, η κυβέρνησή του ανακοίνωσε απαγόρευση εισαγωγής προϊόντων από ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ως αντίδραση στην «πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης που υπονομεύει την προοπτική για επίτευξη βιώσιμης ειρήνης».

