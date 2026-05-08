Αργεντίνος μικροβολόγος στην Εl Pais: «Αυτός ο παθογόνος παράγοντας είναι πιο μολυσματικός»

Snapshot Ο ιός των Άνδεων είναι πιο μολυσματικός από άλλους χανταϊούς και μπορεί να μεταδοθεί μέσω απλών κοινωνικών επαφών, προκαλώντας αλυσιδωτές μολύνσεις.

Το ξέσπασμα χανταϊού στην Αργεντινή το 2018 απέδειξε την ύπαρξη μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, παρά την αρχική αντίσταση της επιστημονικής κοινότητας.

Ο αναπαραγωγικός αριθμός του ιού πριν από τα μέτρα ελέγχου ήταν 2,12, αλλά μειώθηκε σημαντικά μετά την εφαρμογή αυτο

απομόνωσης και άλλων μέτρων.

Παρότι η μετάδοση μπορεί να συμβεί σε κοινωνικές εκδηλώσεις, η διασπορά περιορίζεται συνήθως σε στενές επαφές και δεν παρατηρείται παρατεταμένη μετάδοση πέραν τριών γενεών.

Η περίοδος επώασης του ιού μπορεί να φτάσει έως και τις 45 ημέρες, γεγονός που απαιτεί προσεκτική ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των επαφών.

Ο Αργεντινός μικροβιολόγος Gustavo Palacios ανακάλυψε ότι η μετάδοση του ιού των Άνδεων από άνθρωπο σε άνθρωπο μπορεί να συμβεί μέσω απλών κοινωνικών επαφών και να δημιουργήσει κρούσματα «υπερ-διασποράς».

Αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συνέκριναν την κατάσταση στο πλοίο MV Hondius, όπου τρία άτομα έχουν ήδη πεθάνει, με ένα άλλο ξέσπασμα χανταϊού που σημειώθηκε στην Παταγονία της Αργεντινής μεταξύ 2018 και 2019. Σε αυτό το ξέσπασμα, τρία συμπτωματικά άτομα παρευρέθηκαν σε πολυσύχναστες κοινωνικές εκδηλώσεις: ένα πάρτι γενεθλίων, μια κηδεία και ένα ραντεβού με γιατρό. Πρόκειται για εκδηλώσεις υπερ-διασποράς, καταστάσεις στις οποίες ένας ιός του οποίου η κύρια δεξαμενή είναι τα ποντίκια μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και δημιουργεί ένα ξέσπασμα. Υπήρξαν 34 μολύνσεις και 11 θάνατοι σε αυτό το ξέσπασμα.

Ο ιός μεταδόθηκε από τρωκτικά. Τώρα η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα προσπαθεί να μάθει από την εμπειρία αυτού του γεγονότος, το οποίο περιελάμβανε lockdown και ιχνηλάτηση επαφών. Αλλά εκείνη την εποχή, μόλις πριν από έξι χρόνια, λίγοι πίστευαν σε μια ομάδα επιστημόνων που προσπαθούσαν να εντοπίσουν τον ιό και να αποδείξουν ότι μπορούσε να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων με σχετική ευκολία. Ο Gustavo Palacios, μικροβιολόγος στο Mount Sinai στη Νέα Υόρκη, ήταν ο κύριος συγγραφέας της μελέτης, η οποία δημοσιεύτηκε στο έγκριτο ιατρικό περιοδικό The New England Journal of Medicine.

Τι κάνει τον ιό των Άνδεων εξαίρεση μεταξύ των χανταϊών, τον ρωτάει ο δημοσιογράφος της El Pais. Οι χανταϊοί ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου της Κορέας. Θεωρούνταν ότι υπήρχε μόνο μετάδοση από τρωκτικά σε άνθρωπο. Δεν υπήρχε καμία μετάδοση από άνθρωπο. Και αυτό ισχύει για τους χανταϊούς του Παλαιού Κόσμου, οι οποίοι μερικές φορές εκφυλίζονται σε νεφρικό σύνδρομο. Καμία μετάδοση της προσωπικότητας. Το 1995, το CDC των ΗΠΑ ανακάλυψε έναν νέο ιό στην περιοχή Four Corners των Ηνωμένων Πολιτειών: τον ονόμασαν «Ιό Xωρίς Όνομα», ο οποίος ήταν ο πρώτος ιός του Νέου Κόσμου. Διαπιστώθηκε ότι προκαλούσε μια ξεχωριστή ασθένεια, το πνευμονικό σύνδρομο του χανταϊού, με πολύ υψηλό ποσοστό θνησιμότητας.

Το 1996, ανακαλύφθηκε ο ιός των Άνδεων, ο δεύτερος ιός του Νέου Κόσμου. Υπήρξε μια αρχική έξαρση το 1997-1998 και παρατηρήθηκε μια σειρά από επιδημιολογικά συνδεδεμένα κρούσματα που δεν μπορούσαν να εξηγηθούν μόνο με μετάδοση από τρωκτικά στον άνθρωπο. Αν και αναφέρθηκε ως περίπτωση δευτερογενούς μετάδοσης, δεν έγινε πλήρως αποδεκτή από την ιολογία επειδή ήταν κάτι νέο που άλλαξε το πρότυπο. Για πολλά χρόνια υπήρχαν μικρές αναφορές, ειδήσεις που μιλούσαν για μετάδοση, αλλά λέγονταν ότι επρόκειτο για ενδοοικογενειακές καταστάσεις, πολύ στενές επαφές ή ότι δεν μπορούσε να προσδιοριστεί αν επρόκειτο για δευτερογενή ή πρωτογενή μετάδοση.

Το 2018 λοιπόμ εμφανίστηκε ένα νέο ξέσπασμα, πάλι στην Αργεντινή, στην ίδια γεωγραφική περιοχή με το προηγούμενο. Παρουσιάστηκε με τον ίδιο τρόπο, με μια σειρά από πνευμονίες. Και σκεφτήκαμε ότι ήταν μια ευκαιρία να το μελετήσουμε, να αποδείξουμε επιστημονικά ότι υπάρχει μετάδοση από άτομο σε άτομο. Αλλά είδαμε κάποια αντίσταση από την επιστημονική κοινότητα. Δεν λέγαμε μόνο ότι είχαμε ένα παθογόνο που ήταν πολύ πιο μολυσματικό από τα άλλα, αλλά λέγαμε επίσης ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν αλυσιδωτές λοιμώξεις. Οπότε, λοιπόν, ήταν δύσκολο.

Συμμετείχα σε αυτή την προσπάθεια στο τέλος, αλλά υπήρξαν πολλοί άνθρωποι που αγωνίζονταν για χρόνια για να το λάβουν αυτό στα σοβαρά. Ήταν μια ιστορία Δαβίδ εναντίον Γολιάθ, προσπαθώντας να πείσουν τους ιολόγους του κόσμου. Και αν κοιτάξετε την επιστημονική βιβλιογραφία, εξακολουθούν να υπάρχουν εκείνοι που την αντικρούουν: πέρυσι δημοσιεύτηκε μια μελέτη που έλεγε ότι δεν πίστευαν πραγματικά ότι η μετάδοση θα μπορούσε να γίνει από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Στην έρευνά μας ρωτώντας διάφορους ειδικούς, όλοι υποβάθμισαν την πιθανότητα μετάδοσης, λέγοντας ότι για να υπάρξει μόλυνση, πρέπει να είναι πολύ στενή επαφή, σεξουαλική ή νοσοκομειακή. Δεν είναι απολύτως αλήθεια αυτό, ρωτάει ο δημοσιογράφος της εφημερίδας.

Όχι λέει ο Gustavo Palacios, αλλά είναι αλήθεια ότι η περίπτωσή μας είναι ανέκδοτη. Πρέπει να τα βάλουμε όλα αυτά στο πλαίσιο τους. Υπάρχουν λιγότερα από χίλια καταγεγραμμένα κρούσματα αυτού του ιού. Και στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν βλέπουμε δευτερογενείς αλυσίδες μετάδοσης. Ο ορισμός μιας στενής επαφής ή ενός κρούσματος υψηλού κινδύνου που χρησιμοποιήσαμε σε αυτή τη μελέτη ήταν ένα άτομο που βρισκόταν σε απόσταση ενός μέτρου για τουλάχιστον 30 λεπτά. Προφανώς, είναι ένας αυστηρός ορισμός, για να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε όλα τα πιθανά κρούσματα για παρακολούθηση. Έχουμε ένα άτομο που πηγαίνει σε ένα πάρτι γενεθλίων ας πούμε κάπως επίσημο, επειδή ήταν σε μια αίθουσα και ούτω καθεξής. Ήταν στο πάρτι μόνο για μία ώρα, επειδή άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία, ανέβασε πυρετό και έφυγε. Πέθανε αργότερα.

Στιγμιότυπο από αεροδιακομιδή ασθενή με χανταϊό AP

Υπήρχαν περίπου 100 άτομα σε αυτό το πάρτι. Είδαμε πώς ήταν διατεταγμένα τα τραπέζια, πώς ήταν οργανωμένα και πώς γινόταν η επαφή. Και μπορείτε να δείτε ότι, στην πραγματικότητα, μόνο πολύ στενές επαφές μολύνθηκαν. Αλλά υπήρχε ένα άτομο που μολύνθηκε και βρισκόταν σε ξεχωριστό τραπέζι. Στην αρχή, δεν το καταλάβαμε, αλλά είδαμε ότι συναντήθηκαν στο μπάνιο και χαιρετήθηκαν.

Πρέπει να είμαστε λοιπόν λιγότερο εφησυχασμένοι; Πρέπει να προειδοποιούμε τους ανθρώπους ότι δεν μολύνονται μόνο μέσω σεξουαλικών σχέσεων;

Δεν πρέπει να είμαστε κινδυνολόγοι, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Σας λέω το ίδιο πράγμα που λέω στους ανθρώπους του ΠΟΥ. Οι συνθήκες που μελετήσαμε σε αυτό το ξέσπασμα στην Αργεντινή είναι αρκετά διαφορετικές από τις συνθήκες που βλέπουμε τώρα. Και στην πραγματικότητα, από θεωρητική άποψη, προφανώς χωρίς δεδομένα, οι συνθήκες στο πλοίο είναι χειρότερες από αυτές που μελετήσαμε. Επειδή η περιοχή όπου εκδηλώθηκε το ξέσπασμα στην Αργεντινή ήταν μια αγροτική, αραιοκατοικημένη περιοχή με καλό κλίμα και όπου οι άνθρωποι περνούν πολύ χρόνο σε εξωτερικούς χώρους. Ένα πλοίο είναι εγγενώς ένα μέρος που διευκολύνει τη μετάδοση.

Στην εργασία σας λέτε ότι ο αναπαραγωγικός αριθμός του ιού σε αυτές τις εστίες ήταν 2,12 πριν από την εφαρμογή μέτρων ελέγχου. Αυτός είναι ένας εξαιρετικά υψηλός αριθμός.

Είναι σημαντικό να έχετε κατά νου ότι υπάρχει μια σημαντική προκατάληψη εκεί. Το πρώτο κρούσμα, αυτός που μετέδωσε τον ιό στο πάρτι γενεθλίων, τον μετέδωσε σε πολλά άτομα ταυτόχρονα [ο αριθμός που ελήφθη για τον κορωνοϊό ήταν ένας μέσος όρος που έλαβε υπόψη άτομα με πολύ πιο περιορισμένη κοινωνική ζωή]. Είναι αλήθεια ότι είναι ένας σημαντικός αριθμός. Αλλά μπορείτε να δείτε τη θετική πλευρά. Όταν το Υπουργείο Υγείας πρότεινε την αυτο-απομόνωση των ανθρώπων, αυτός ο αριθμός μειώθηκε πολύ γρήγορα [στο 0,96]. Σε άλλες περιπτώσεις, η μεταδοτικότητα δεν μειώνεται τόσο γρήγορα.

Ο άλλος λόγος για τον οποίο αυτό δεν είναι τόσο μεταδοτικό όσο ο κορωνοϊός είναι επειδή οι χανταϊοί έχουν ένα αδιέξοδο, ένα σημείο όπου η μετάδοση σταματά. Στους περισσότερους χανταϊούς, αυτό συμβαίνει μετά την πρώτη μόλυνση. Δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο. Στον ιό των Άνδεων, είναι λίγο μεγαλύτερος: έχουμε δει έως και τρεις γενιές, που είναι ο μεγαλύτερος αριθμός που έχουμε παρατηρήσει. Αλλά δεν υπάρχουν περιπτώσεις παρατεταμένης μετάδοσης. Στην ευλογιά των πιθήκων, για παράδειγμα, αποδείξαμε ότι μπορεί να μεταδοθεί σε επτά γενιές και ήδη είπαμε ότι δεν ήταν πολύ μεταδοτική. Η COVID είναι πολύ πιο μεταδοτική επειδή είναι πιο δύσκολο να σπάσει η αλυσίδα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι γνωρίζουμε λίγα για τον ιό των Άνδεων επειδή δεν έχει μελετηθεί πολύ. Δεν είχαμε δει ποτέ πώς συμπεριφέρεται σε ένα πλοίο. Είναι μια νέα κατάσταση.

Πριν από δύο εβδομάδες, 30 άτομα που επέβαιναν στο πλοίο αποβιβάστηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης και επέστρεψαν σπίτι. Πήραν αεροπλάνα και συνέχισαν την κανονική τους ζωή. Πρέπει να ανησυχούμε;

Θα χρειαστεί να ανακατασκευάσουμε την ιχνηλάτηση των επαφών και να προσδιορίσουμε την πιθανότητα κάθε άτομο να έχει έρθει σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και να αναλύσουμε εάν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ανήκει σε ομάδα υψηλότερου κινδύνου. Οι υγειονομικές αρχές θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό για να διατηρούν επαγρύπνηση. Η περίοδος επώασης για αυτήν την ασθένεια μπορεί να είναι έως και 45 ημέρες και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για κάθε ασθενή.