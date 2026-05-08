Χανταϊός: Πόσο πιθανή είναι μια πανδημία στην Ελλάδα - Τι λένε Βασιλακόπουλος, Μαγιορκίνης

Ο χανταϊός έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα, μετά την εμφάνιση κρουσμάτων σε κρουαζιερόπλοιο στον Ατλαντικό, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στον κόσμο.

Παρά τον φόβο που προκαλεί ένας θανατηφόρο ιός, οι ειδικοί διαβεβαιώνουν ότι δεν υφίσταται κίνδυνος πανδημίας, καθώς ο ιός παρουσιάζει περιορισμένη μεταδοτικότητα σε σύγκριση με άλλες ασθένειες όπως ο κορονοϊός και η γρίπη.

Ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Θοδωρής Βασιλακόπουλος, ξεκαθάρισε ότι δεν διατρέχουμε κίνδυνο πανδημίας από τον χανταϊό. Επισήμανε ότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά σπάνια και απαιτεί πολύ στενή και παρατεταμένη επαφή. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα επτά κρούσματα που εντοπίστηκαν σε ένα κρουαζιερόπλοιο με περίπου 150 επιβάτες, τονίζοντας ότι αυτή η αναλογία επιβεβαιώνει τη χαμηλή μεταδοτικότητα του ιού.

Παράλληλα, ο κ. Βασιλακόπουλος γνωστοποίησε πως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων έχει ήδη αποστείλει ειδικό επιστήμονα για την αποτελεσματική ιχνηλάτηση των επαφών των κρουσμάτων. Στην Ελλάδα, ο χανταϊός παρακολουθείται συστηματικά από το 2004, με πολύ λίγα περιστατικά να καταγράφονται κάθε χρόνο, συνήθως ένα ή δύο, γεγονός που υποδηλώνει την περιορισμένη εξάπλωση του ιού στον γενικό πληθυσμό.

Για τον Έλληνα επιβάτη που βρέθηκε θετικός στο κρουαζιερόπλοιο, δεν υπάρχουν ακόμη πλήρη στοιχεία για τον τόπο διαμονής του, ενώ αναμένονται περαιτέρω πληροφορίες από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Καθησυχαστικός ο Μαγιορκίνη

Ο καθηγητής επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης εξήγησε ότι ο χανταϊός είναι γνωστός εδώ και πολλά χρόνια και εμφανίζεται συχνά σε περιοχές της Νότιας Αμερικής. Υπογράμμισε ότι η επιστημονική κοινότητα δεν έχει ανησυχήσει ιδιαίτερα, καθώς οι επιδημικές εξάρσεις του ιού έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και δεν έχουν εξελιχθεί σε πανδημία.

Ο κ. Μαγιορκίνης σημείωσε ότι ο χανταϊός μεταδίδεται δυσκολότερα από τον κορονοϊό και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για μεταλλάξεις ή αλλαγές στη συμπεριφορά του ιού. Παρόλο που ορισμένα σοβαρά περιστατικά μπορεί να είναι θανατηφόρα, η εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών δείχνει ότι ο ιός παραμένει υπό έλεγχο.

Τα αρχικά συμπτώματα μοιάζουν με αυτά ενός απλού κρυολογήματος, όπως συνάχι και πυρετός, γι’ αυτό και οι επαφές πιθανών κρουσμάτων παρακολουθούνται στενά και τίθενται προληπτικά σε απομόνωση.

