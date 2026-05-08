Χανταϊός: Διαχείριση κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων σε κρουαζιερόπλοια - Εγκύκλιος του υπουργείου

Snapshot Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο για τη διαχείριση κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων σε κρουαζιερόπλοια, με οδηγίες για άμεση ενημέρωση υγειονομικών αρχών από τον ιατρό ή τον κυβερνήτη.

Πρέπει να υπάρχει γραπτό Σχέδιο Ιατρικής Απομόνωσης που καθορίζει χώρους απομόνωσης, υπεύθυνους αξιωματικούς, πρωτόκολλα καθαριότητας και διαδικασίες παρακολούθησης ή καραντίνας επαφών.

Τα κρούσματα απομονώνονται σε ξεχωριστές καμπίνες, ενώ σε περιπτώσεις πολλαπλών κρουσμάτων μπορεί να επιτρέπεται η κοινή φιλοξενία μελών της ίδιας οικογένειας ή συντρόφων.

Τα πλοία πρέπει να διαθέτουν διαγνωστικές δυνατότητες για αναπνευστικές λοιμώξεις όπως γρίπη, COVID

19, στρεπτόκοκκο και Legionella.

Οι επιβάτες και το πλήρωμα καλούνται να εφαρμόζουν μέτρα αυτοπαρακολούθησης, περιορισμού επαφών, υγιεινής και χρήσης μάσκας σε περίπτωση συμπτωμάτων οξείας αναπνευστικής λοίμωξης. Snapshot powered by AI

Εγκύκλιο για τη διαχείριση κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων σε κρουαζιερόπλοια, εξέδωσε το υπουργείο Υγείας, με αφορμή την παγκόσμια ανησυχία που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων χανταϊού κατά τη διάρκεια κρουαζιέρας.

Στην εγκύκλιο, περιλαμβάνονται οι ενέργειες που πρέπει να γίνονται σε νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του αναπνευστικού, του γαστρεντερικού συστήματος, ιλαρά, ερυθρά και ανεμευλογιά.

Όπως επισημαίνεται, ο ιατρός ή ο κυβερνήτης του κρουαζιερόπλοιου είναι υπεύθυνος για την άμεση ενημέρωση της αρμόδιας υγειονομικής αρχής στον επόμενο λιμένα για οποιοδήποτε πιθανό περιστατικό νοσήματος μολυσματικής φύσης.

Για τη διαχείριση των ύποπτων ή διαγνωσμένων κρουσμάτων μολυσματικών ασθενειών, οι οποίες ενδέχεται να απαιτούν απομόνωση, τηρείται γραπτό Σχέδιο Ιατρικής Απομόνωσης (Medical Isolation Plan), λαμβάνοντας υπόψη τον κανονικά αναμενόμενο αριθμό επιβατών ή/και πληρώματος επί του πλοίου.

Τι περιλαμβάνει το Σχέδιο

Το σχέδιο επίσης πρέπει να προβλέπει και διαδικασίες που περιλαμβάνουν την υγειονομική παρατήρηση (σε ορισμένες περιπτώσεις καραντίνα) των επαφών των κρουσμάτων και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων.

Το σχέδιο απομόνωσης θα πρέπει να ορίζει τον χώρο ή τους χώρους όπου θα απομονώνονται τα κρούσματα, τον υπεύθυνο εξουσιοδοτημένο αξιωματικό για την τήρησή του, πρωτόκολλα καθαριότητας και απολύμανσης, καθώς και κάθε απαραίτητη επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών εντός του πλοίου (ιατρείου, υπηρεσιών καθαριότητας - απολύμανσης, πλυντηρίου ιματισμού, δωματίου) σχετικά με τα άτομα που βρίσκονται σε απομόνωση ή καραντίνα.

Τα κρούσματα απομονώνονται ξεχωριστά και μεμονωμένα στις καμπίνες τους, όπου είναι δυνατόν, και για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

Εάν η ατομική απομόνωση των κρουσμάτων δεν είναι δυνατή λόγω περιορισμών χώρου (έξαρση με πολλά κρούσματα), θα μπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόμενο φιλοξενίας επιβεβαιωμένων κρουσμάτων με την ίδια διάγνωση στο ίδιο δωμάτιο (κοόρτη), όταν είναι δυνατόν, για παράδειγμα στην περίπτωση μελών μιας οικογένειας ή συντρόφων που ταξιδεύουν μαζί.

Τα επιβατηγά πλοία οφείλουν να διαθέτουν διαγνωστικές δυνατότητες για την ανίχνευση αναπνευστικών λοιμώξεων, όπως η γρίπη τύπου Α και Β, η COVID-19, καθώς και άλλων λοιμώξεων που ενδέχεται να εκδηλώνονται με παρόμοια συμπτωματολογία, συμπεριλαμβανομένων του στρεπτόκοκκου ομάδας Α (Group A Streptococcus), του Streptococcus pneumoniae και της Legionella.

Οι υπεύθυνοι του πλοίου καλούνται να παρέχουν γραπτές πληροφορίες και οδηγίες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

Αυτοπαρακολούθηση για κοινά συμπτώματα οξείας αναπνευστικής λοίμωξης συμβατά με τη γρίπη, την COVID-19 ή την λοίμωξη από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV).

Αποφυγή μη αναγκαίων στενών επαφών με άλλα άτομα, όπου αυτό είναι εφικτό, και ιδίως με άτομα ή ομάδες που ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου.

Περιορισμός της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, τήρηση συχνής υγιεινής των χεριών (πλύσιμο και χρήση αντισηπτικών διαλυμάτων) και αυστηρή εφαρμογή των κανόνων αναπνευστικής υγιεινής (κατά το βήχα και το φτέρνισμα).

Χρήση ιατρικής μάσκας αμέσως μετά την εμφάνιση ήπιων αρχικών συμπτωμάτων.

Άμεση λήψη προφυλακτικών μέτρων σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων οξείας αναπνευστικής λοίμωξης, όπως παραμονή στην καμπίνα και άμεση ενημέρωση του ιατρικού προσωπικού του πλοίου.

Διαβάστε επίσης