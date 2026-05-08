Χανταϊός: Ο Αμερικανός επιβάτης που ανυπομονούσε για την κρουαζιέρα και έγινε γιατρός του πλοίου

Snapshot Ο δρ Στίβεν Κόρνφελντ ανέλαβε τον ρόλο γιατρού του πλοίου Hondius όταν ο αρχικός γιατρός αρρώστησε κατά τη διάρκεια ξεσπάσματος χανταϊού.

Το πλοίο με 146 επιβάτες και πλήρωμα βρισκόταν αγκυροβολημένο κοντά στο Πράσινο Ακρωτήριο και κατευθυνόταν προς την Τενερίφη για αποβίβαση.

Πέντε κρούσματα χανταϊού έχουν επιβεβαιωθεί συνδεόμενα με το πλοίο, με τρεις θανάτους, ενώ ο ιός προκαλεί σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια και μεταδίδεται από τρωκτικά.

Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν τους επιβάτες λόγω της περιόδου επώασης που μπορεί να φτάσει τις έξι εβδομάδες και εφαρμόζουν καραντίνα για την αποφυγή μετάδοσης.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δεν προβλέπει εκτεταμένη μετάδοση ανθρώπου

σε

άνθρωπο και τονίζει ότι το ξέσπασμα δεν θα συγκριθεί με την Covid

19. Snapshot powered by AI

Ο δρ Στίβεν Κόρνφελντ ανυπομονούσε για τις διακοπές της ζωής του: εβδομάδες ξεκούρασης στον Ατλαντικό Ωκεανό - ανάμεσα σε εκτάσεις πάγου και απομακρυσμένα νησιά - περιτριγυρισμένος από φάλαινες, δελφίνια και πιγκουίνους. Αλλά πολλές φορές οι γιατροί αναγκάζονται να εργάζονται ακόμη και στις διακοπές τους. Το ίδιο συνέβη με τον δρα Κόρνφελντ από το Όρεγκον των ΗΠΑ, ο οποίος επιβιβάστηκε στο πλοίο Hondius στην Αργεντινή στις αρχές Απριλίου, όταν άρχισε να εξαπλώνεται ένα θανατηφόρο ξέσπασμα χανταϊού, το οποίο επηρέασε και τον γιατρό του πλοίου.

«Ρώτησα αν μπορούσα να βοηθήσω και μου είπαν ότι ο γιατρός του πλοίου είχε επίσης αρρωστήσει , οπότε ανέλαβα ξαφνικά τον ρόλο του γιατρού του πλοίου», λέει στο CNN από το πλοίο που έχει πληγεί από τον ιό, το οποίο αυτή τη στιγμή πλέει προς την Τενερίφη - στα Κανάρια Νησιά. Οι περίπου 146 επιβάτες και μέλη πληρώματος εξακολουθούν να βρίσκονται στο πλοίο: έχουν περάσει αρκετές ημέρες αγκυροβολημένοι κοντά στην Πράια, στο Πράσινο Ακρωτήριο - στα ανοικτά των ακτών της Δυτικής Αφρικής - και αναμένεται να φτάσουν στην Τενερίφη την Κυριακή , όπου θα αποβιβαστούν πριν επιστρέψουν στις αντίστοιχες χώρες τους.

«Η κατάσταση επιδεινώθηκε ραγδαία»

«Μέσα σε 12 έως 24 ώρες έγινε σαφές ότι η κατάσταση αρκετών επιβατών επιδεινωνόταν ραγδαία», εξηγεί ο Κόρνφελντ, «η σύζυγος ενός εκ των νεκρών επιβατών εμφάνισε μη τυπικά συμπτώματα όπως σύγχυση και σοβαρή αδυναμία »: Μεταφέρθηκε και στη συνέχεια πέθανε στο νοσοκομείο στο Γιοχάνεσμπουργκ. «Άλλοι ασθενείς, ανάμεσά τους και ο γιατρός του πλοίου, εμφάνισαν τυπικά συμπτώματα ιού όπως πυρετό, κόπωση, γαστρεντερικά προβλήματα και δυσκολία στην αναπνοή», συνέχισε. Ο γιατρός του πλοίου, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε, εξακολουθεί να βρίσκεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά παρουσιάζει βελτίωση.

Το ξέσπασμα του ιού έχει πυροδοτήσει μια εκτεταμένη παγκόσμια προσπάθεια ιχνηλάτησης επαφών, καθώς οι υγειονομικές αρχές εργάζονται για τον εντοπισμό ατόμων που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στον σπάνιο ιό που μεταδίδεται από τρωκτικά , ο οποίος μπορεί να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) διαβεβαίωσε ότι δεν προβλέπει ξέσπασμα συγκρίσιμο με την Covid-19, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κινδύνου εκτεταμένης μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Αρνητική η αεροσυνοδός της KLM στο τεστ για χανταϊό

Τα κρούσματα μόλυνσης που συνδέονται με το πλοίο Hondius και έχουν επιβεβαιωθεί από τον ΠΟΥ αυτή τη στιγμή είναι πέντε . Τρία άτομα έχουν πεθάνει μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένου ενός ηλικιωμένου ζευγαριού Ολλανδών (70 και 69 ετών) που φέρεται να κόλλησαν τον ιό στην Αργεντινή πριν επιβιβαστούν. Μια αεροσυνοδός της KLM - η οποία ήρθε σε επαφή με την Ολλανδέζα λίγο πριν τον θάνατό της (αργότερα αποβιβάστηκε στη Νότια Αφρική λόγω της κρίσιμης κατάστασης της υγείας της) - είχε ήπια συμπτώματα: εισήχθη σε νοσοκομείο στο Άμστερνταμ, εξετάστηκε για τον ιό και βγήκε αρνητική.

Άλλοι επιβάτες μεταφέρθηκαν στην Ολλανδία και την Ελβετία για θεραπεία. Η επιδημία έχει συνδεθεί με το στέλεχος του ιού των Άνδεων , το οποίο είναι σπάνιο αλλά δυνητικά σοβαρό και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μεταδοτικό μεταξύ ανθρώπων. Η πρόωρη αναχώρηση περίπου 30 επιβατών περιπλέκει τον περιορισμό του ιού.

Πρώιμη θεραπεία, απομόνωση και εντατική θεραπεία

«Με αυτόν τον ιό, η κατάσταση μπορεί να γίνει από σοβαρή σε κρίσιμη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», προειδοποίησε ο Κόρνφελντ. Γι' αυτό ανησυχούσε πολύ για τους ασθενείς στο πλοίο, εξήγησε, επειδή στο πλοίο δεν υπάρχει εξοπλισμός για εντατική θεραπεία . Τώρα που οι ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση έχουν αποβιβαστεί, ωστόσο, «μπορούν να λάβουν ενδεδειγμένη φροντίδα στο νοσοκομείο», επομένως είναι σίγουρος για την ανάρρωσή τους.

Οι υγειονομικές αρχές σε διάφορες χώρες παρακολουθούν τους επιβάτες, δεδομένου ότι η περίοδος επώασης μπορεί να φτάσει έως και τις έξι εβδομάδες . «Μετά τα πρώτα συμπτώματα, ωστόσο, οι άλλοι επιβάτες δεν έχουν έρθει σε επαφή με τους ασθενείς», επισημαίνει ο Κόρνφελντ, «οπότε ουσιαστικά βρίσκονται σε καραντίνα εδώ και μερικές εβδομάδες» και η αποβίβαση δεν θα πρέπει να αποδειχθεί πολύ περίπλοκη γι' αυτούς μόλις φτάσουν στο λιμάνι. Αυτό που μένει να δούμε, ωστόσο, είναι αν έχει νοσήσει και ο ίδιος, ο οποίος ήρθε σε άμεση επαφή με τους ασθενείς για να τους φροντίσει.

Διαβάστε επίσης