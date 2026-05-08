Χανταϊός: Παρακολουθήστε ζωντανά που βρίσκεται το πλοίο MV Hondius

Snapshot Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius συνεχίζει το ταξίδι του προς την Τενερίφη μετά από επιδημία χανταϊού με πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα και τρεις θανάτους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για πιθανή εμφάνιση νέων κρουσμάτων λόγω της περιόδου επώασης έως έξι εβδομάδων, αλλά αποκλείει νέα πανδημία.

Οι 144 επιβάτες θα αποβιβαστούν στην Τενερίφη και οι 14 Ισπανοί επιβάτες θα τεθούν σε καραντίνα 45 ημερών σε νοσοκομείο της Μαδρίτης.

Τα μέλη του πληρώματος θα μεταφερθούν στις χώρες τους, ενώ το πλοίο απέπλευσε από την Αργεντινή στις 1 Απριλίου και έχει ήδη έξι θύματα από τον ιό.

Το πλοίο θα αγκυροβολήσει στα ανοικτά των ακτών της Τενερίφης και οι επιβάτες θα μεταφερθούν στο αεροδρόμιο με σκάφη. Snapshot powered by AI

Το πλοίο MV Hondius στο οποίο εκδηλώθηκε η επιδημία χανταϊού συνεχίζει κανονικά το ταξίδι του από το Πράσινο Ακρωτήριο προς τα Κανάρια Νησιά. Μόλις φτάσει στον προορισμό του θα αγκυροβολήσει προκειμένου να αποβιβαστούν οι επιβάτες αλλά και τα κρούσματα με χανταϊό.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) επιβεβαίωσε πέντε κρούσματα και τρεις θανάτους στο κρουαζιερόπλοιο. Προειδοποίησε ότι ενδέχεται να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα, καθώς ο ιός μπορεί να έχει περίοδο επώασης έως και έξι εβδομάδων, αλλά απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρχει μία νέα πανδημία. «Δεν είναι ο επόμενος COVID», ανέφερε ο ΠΟΥ για τον ιό.

Το ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο βρίσκεται τώρα καθ’ οδόν προς την Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά όπου αναμένεται να φτάσει την Κυριακή, 10 Μαΐου.

Παρακολουθήστε ζωντανά που βρίσκεται το πλοίο MV Hondius ΕΔΩ

Το πλοίο θα αγκυροβολήσει στα ανοικτά των ακτών και οι 144 επιβάτες του θα μεταφερθούν στο αεροδρόμιο με σκάφη.

Οι 14 Ισπανοί επιβάτες που βρίσκονται στο πλοίο θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Gómez Ulla στη Μαδρίτη, όπου θα τεθούν σε καραντίνα για 45 ημέρες. Τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος θα μεταφερθούν στις χώρες τους.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius απέπλευσε την 1η Απριλίου από την Ουσουάια της Αργεντινής για να διασχίσει τον Νότιο Ατλαντικό. Το πρώτο θύμα πέθανε στο πλοίο στις 11 Απριλίο. Η σύζυγός του αποβιβάστηκε αργότερα στο νησί της Αγίας Ελένης και πέθανε στις 26 Απριλίου στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Περισσότερα από 30 άλλα άτομα αποβιβάστηκαν από το πλοίο στον ίδιο λιμένα. Το τρίτο θύμα του ιού ήταν μια Γερμανίδα που πέθανε στις 2 Μαΐου, αφού παρουσίασε συμπτώματα πνευμονίας.

Διαβάστε επίσης