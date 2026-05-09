Χανταϊός στο κρουαζιερόπλοιο: Ανατροπή με το «σημείο μηδέν» - Δεν μεταδόθηκε από χωματερή

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Η μετάδοση του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius πιθανότατα δεν ξεκίνησε από τη χωματερή στην Ουσουάια, αλλά από τη βόρεια Παταγονία.
  • Ο ιός δεν υπήρχε στην τοπική περιοχή της Ουσουάια, καθώς ο φορέας του ιού, ο αρουραίος κολιλάργκο, δεν βρίσκεται εκεί.
  • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) στέλνει τον γενικό διευθυντή του στα Κανάρια Νησιά για να συντονίσει την απομάκρυνση των επιβατών και να εφαρμόσει τα υγειονομικά πρωτόκολλα.
  • Ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού στον γενικό πληθυσμό θεωρείται εξαιρετικά χαμηλός σύμφωνα με τον ΠΟΥ.
  • Το κρουαζιερόπλοιο Hondius αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη την Κυριακή, όπου θα γίνει η αποβίβαση των επιβατών υπό αυστηρούς ελέγχους.
Το «σημείο μηδέν» από όπου ξεκίνησε η μετάδοση και διασπορά του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius αναζητούν οι αρχές.

Οι περισσότερες επίσημες αναφορές, υποστηρίζουν ότι το θανατηφόρο στέλεχος του ιού που έχει προκαλέσει ήδη τον θάνατο τριών επιβατών του πλοίου, προήλθε από μια τεράστια χωματερή και χώρο παρατήρησης πουλιών στην πόλη Ουσουάια στο νότιο άκρο της Αργεντινής.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Mail on Sunday, το ζευγάρι Ολλανδών, που επιβιβάστηκε στο MV Hondius μεταφέροντας τον ιό και ήταν το πρώτο που πέθανε, είχε πρόσφατα επισκεφθεί τη βόρεια Παταγονία, όπου υπήρξαν 101 επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου, συμπεριλαμβανομένων 32 θανάτων, τους τελευταίους μήνες.

Χθες το βράδυ, μιλώντας από την Ουσουάια, ο Χουάν Πετρίνα, διευθυντής επιδημιολογίας της πολιτείας της Γης του Πυρός, δήλωσε στη Mail on Sunday: «Ο ιός δεν ήταν ποτέ εδώ. Δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται οι πληροφορίες που λένε ότι το ζευγάρι κόλλησε τον ιό στην τοπική πηγή. Ακόμα κι αν όντως πήγε εκεί, κάτι που δεν γνωρίζουμε, ο αρουραίος κολιλάργκο, που μεταφέρει τον ιό, δεν είναι εκεί».

Και πρόσθεσε: «Ήρθαν εδώ από μια περιοχή όπου έχουν υπάρξει κρούσματα. Βρίσκονταν στη βόρεια Παταγονία 25 έως 30 ημέρες πριν έρθουν στην Ουσουάια. Σχεδόν σίγουρα κόλλησαν την ασθένεια εκεί. Έφτασαν εδώ το απόγευμα της 29ης Μαρτίου, οπότε είχαν μόνο δύο ολόκληρες ημέρες πριν επιβιβαστούν στο πλοίο. Η περίοδος επώασης είναι τουλάχιστον μία εβδομάδα».

Το υπουργείο Υγείας της Αργεντινής δήλωσε την Παρασκευή ότι πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους των 24 επαρχιακών υπουργείων υγείας της χώρας για να προσπαθήσει να εντοπίσει τις κινήσεις του ζευγαριού και να βρει την αρχική πηγή της επιδημίας.

Στα Κανάρια Νησιά ο επικεφαλής του ΠΟΥ ενόψει της άφιξης του κρουαζιερόπλοιου Hondius

Σήμερα, Σάββατο 9 Μάϊου, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς μεταβαίνει στα Κανάρια Νησιά για να συντονίσει την απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εμφανίστηκε εστία χανταϊού και το οποίο αναμένεται να φθάσει στο ισπανικό αρχιπέλαγος αύριο Κυριακή, όπως δήλωσαν χθες πηγές του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών.

Ο τελευταίος απολογισμός του ΠΟΥ χθες έκανε λόγο για συνολικά έξι επιβεβαιωμένα κρούσματα μεταξύ 8 υπόπτων περιπτώσεων —συμπεριλαμβανομένων ενός ζευγαριού Ολλανδών επιβατών και μιας Γερμανίδας που έχουν χάσει τη ζωή τους— του ιού αυτού που είναι γνωστός αν και σπάνιος και για τον οποίο δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε θεραπεία.

Τρεις άνθρωποι αποβιβάστηκαν στο Πράσινο Ακρωτήρι την Τετάρτη.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ θα συνοδεύσει τους Ισπανούς υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών στην Τενερίφη για να «διασφαλίσει τον συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών, τον υγειονομικό έλεγχο και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων επιθεώρησης και παρέμβασης», διευκρίνισαν οι πηγές.

Ωστόσο ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού στον παγκόσμιο πληθυσμό είναι «εξαιρετικά χαμηλός» έσπευσε να διαβεβαιώσει χθες ο ΠΟΥ.

«Πρόκειται για έναν επικίνδυνο ιό, αλλά μόνο για το άτομο που έχει μολυνθεί πραγματικά. Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κρίστιαν Λίντμαϊερ σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Η στενή επαφή σημαίνει πρακτικά μύτη με μύτη (...) Δεν πρόκειται για νέα Covid», υπογράμμισε.

Το κρουαζιερόπλοιο Hondius, που ανήκει στην ολλανδική εταιρεία κρουαζιέρας Oceanwide Expeditions, αναχώρησε από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου. Το σκάφος πλέει αυτή στιγμή προς την Τενερίφη στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται αύριο, Κυριακή.

Η αποβίβαση των επιβατών πρέπει να γίνει κάποια στιγμή από το μεσημέρι της Κυριακής έως τη Δευτέρα, το «μοναδικό παράθυρο» ευκαιρίας λόγω των καιρικών συνθηκών, δήλωσε αξιωματούχος από την τοπική κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων.

