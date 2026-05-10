Χανταϊός: Έδεσε στη Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο - Με ειδικά λεωφορεία η μεταφορά επιβατών

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius έδεσε στην Τενερίφη με τους επιβάτες σε καθεστώς απομόνωσης λόγω επιδημίας χανταϊού

Χανταϊός: Έδεσε στη Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο - Με ειδικά λεωφορεία η μεταφορά επιβατών
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι επιβάτες θα υποβληθούν σε προληπτικούς υγειονομικούς ελέγχους και θα αποβιβαστούν σταδιακά με μικρά σκάφη.
  • Η μεταφορά των επιβατών προς το αεροδρόμιο θα γίνει με ειδικά διαμορφωμένα λεωφορεία για να επιστρέψουν στις χώρες τους.
  • Περίπου 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο, το οποίο θα μεταβεί στην Ολλανδία για απολύμανση.
  • Έχουν επιβεβαιωθεί οκτώ κρούσματα χανταϊού με τρεις θανάτους, ενώ ο ΠΟΥ θεωρεί τον κίνδυνο χαμηλό για τον γενικό πληθυσμό αλλά μέτριο για τους επιβάτες και το πλήρωμα.
Snapshot powered by AI

Στην Τενερίφη κατέπλευσε περίπου στις 07:00 το πρωί της Κυριακής (10/05/2026) το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, με τους επιβάτες να παραμένουν σε καθεστώς απομόνωσης, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του χανταϊού.

Παρά το γεγονός ότι κανένας από τους επιβάτες δεν έχει εμφανίσει μέχρι στιγμής συμπτώματα, οι ισπανικές υγειονομικές αρχές πρόκειται να προχωρήσουν σε προληπτικούς ελέγχους ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους. Στη συνέχεια, οι επιβάτες θα αποβιβαστούν σταδιακά με μικρά σκάφη και θα μεταφερθούν στην ξηρά.

Από εκεί, ειδικά διαμορφωμένα λεωφορεία θα τους οδηγήσουν στο κεντρικό αεροδρόμιο του νησιού, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το λιμάνι, προκειμένου να επιβιβαστούν σε πτήσεις επιστροφής προς τις χώρες καταγωγής τους.

Οι αρχές αντιμετωπίζουν όλους τους επιβάτες του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου ως επαφές υψηλού κινδύνου για προληπτικούς λόγους. Η διαδικασία απομάκρυνσής τους αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 09:30 ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους της Ισπανίας, πρώτοι θα αποβιβαστούν οι Ισπανοί πολίτες, ενώ οι υπόλοιπες εθνικότητες θα ακολουθήσουν τμηματικά. Παράλληλα, περίπου 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο, το οποίο στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς την Ολλανδία για πλήρη απολύμανση.

Το MV Hondius απέπλευσε από την περιοχή του Πράσινου Ακρωτηρίου την περασμένη Τετάρτη, μετά από αίτημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία να αναλάβει τη διαχείριση της επιχείρησης απομάκρυνσης των επιβατών, έπειτα από τον εντοπισμό εστίας χανταϊού στο πλοίο.

Στην Τενερίφη έφτασε το βράδυ του Σαββάτου και ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, συνοδευόμενος από τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Πολιτικής Εδαφών της Ισπανίας, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών κατά την άφιξη του πλοίου.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν νοσήσει οκτώ άνθρωποι, εκ των οποίων τρεις κατέληξαν – ένα ζευγάρι Ολλανδών και μία Γερμανίδα. Σε έξι περιπτώσεις η μόλυνση από τον ιό έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ενώ δύο ακόμη εξετάζονται ως πιθανά κρούσματα.

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως μέσω τρωκτικών, αν και σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός, ωστόσο θεωρείται μέτριος για τους επιβάτες και το πλήρωμα του πλοίου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:02ΕΥ ΖΗΝ

Αυτοεκτίμηση: 8 υγιείς συνήθειες για να νιώσετε καλύτερα με τον εαυτό σας

10:01ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μάρκος Βαμβακάρης: Σαν σήμερα γεννιέται ο άνθρωπος που έκανε το ρεμπέτικο ιστορία

10:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τα 3 σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση για έξτρα στήριξη

10:00ANNOUNCEMENTS

Δεν ξεφεύγεις από τη διασκέδαση με τα Escape Rooms της Novibet

09:57LIFESTYLE

Akylas στη Βιέννη: Μαθητές της ομογένειας τραγούδησαν μαζί του το «Ferto»

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας: Ο Αρκάς το γιορτάζει με ξεχωριστό σκίτσο - Τα παιδιά... ετοίμασαν πρωινό

09:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Metallica: Και όμως συνέβη - Πόσα Ρίχτερ σεισμό κατέγραψε το Γεωδυναμικό στο ΟΑΚΑ

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Συνελήφθη 22χρονος για διακίνηση ναρκωτικών

09:36WHAT THE FACT

«Ψάχνω Ticket»: Ο θαυμαστής των Metallica που έψαχνε εισιτήριο με... χαρτόνι στην πλάτη

09:27ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volvo: Ευέλικτη χρηματοδότηση με χαμηλές μηνιαίες δόσεις

09:24WHAT THE FACT

Είναι φυσιολογικό 3.000 άνθρωποι να χαζεύουν καθημερινά σε livestream μια φωλιά πελαργών;

09:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκύζη· Άγριος καβγάς μεταξύ ζευγαριών κατέληξε σε πυροβολισμούς - Στο νοσοκομείο το θύμα, αναζητείται ο δράστης

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο Zsolt Hegedűs το έριξε στον... χορό μετά την ορκωμοσία Μαγιάρ - Το video που έγινε viral

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Έδεσε στη Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο - Με ειδικά λεωφορεία η μεταφορά επιβατών

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Καναδή χαρίζει εδώ και 14 χρόνια ποδήλατα σε παιδιά που δεν μπορούν να τα αποκτήσουν

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα βλέπει τις φωτιές από το διάστημα: Οι πρώτες εικόνες από τους νέους θερμικούς δορυφόρoυς

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστοί δρόμοι σήμερα, Κυριακή σε όλη την Αθήνα – Τι ώρα ανοίγουν

08:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Επίσημο βίντεο στην Euroleague και περιμένουμε απάντηση»

08:46ΕΛΛΑΔΑ

To Google doodle τιμά τη γιορτή της μητέρας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:43ΣΕΙΣΜΟΙ

Metallica: Και όμως συνέβη - Πόσα Ρίχτερ σεισμό κατέγραψε το Γεωδυναμικό στο ΟΑΚΑ

09:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για Ιούνιο και Ιούλιο - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε βγάλει μέχρι το καλοκαίρι

09:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκύζη· Άγριος καβγάς μεταξύ ζευγαριών κατέληξε σε πυροβολισμούς - Στο νοσοκομείο το θύμα, αναζητείται ο δράστης

16:44WHAT THE FACT

Ο ουρανός πάνω από την Αλάσκα τρελάθηκε, και ο δορυφόρος της NASA κατέγραψε κάθε δευτερόλεπτο

08:35ΚΟΣΜΟΣ

Από εδώ ξεκίνησε ο χανταϊός: Αυτό είναι το «σημείο μηδέν» που έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό

08:13ΕΛΛΑΔΑ

«Τα πατίνια δεν είναι το πρόβλημα» - Οι 5 «δολοφόνοι» στους δρόμους και οι 148 ζωές που σώθηκαν – Ειδικός του ΕΜΠ εξηγεί στο Newsbomb

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας 2026: Πότε «πέφτει» φέτος - Η σημασία της ημέρας

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κανένας μίνι καύσωνας» - Η πρόβλεψη Καλλιάνου για τη νέα εβδομάδα

07:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όσα συνέβησαν στην ιστορική συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ

08:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος: «Επίσημο βίντεο στην Euroleague και περιμένουμε απάντηση»

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικα 103 ετών κινδυνεύει να χάσει το σπίτι της σε πλειστηριασμό - Σε αδιέξοδο όλη η οικογένεια

08:56ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστοί δρόμοι σήμερα, Κυριακή σε όλη την Αθήνα – Τι ώρα ανοίγουν

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Έδεσε στη Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο - Με ειδικά λεωφορεία η μεταφορά επιβατών

08:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί μεταξύ μοτοσικλετιστών στην Κυψέλη - Ένας τραυματίας - Αναζητείται ο δράστης

23:20WHAT THE FACT

Το Ντουμπάι βυθίζει 20.000 κατασκευές στον βυθό της θάλασσας - Το φιλόδοξο σχέδιο «Dubai Reef»

19:31ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωστή δικηγόρος «έφαγε» 15.000€ από οικογένεια και άφησε να χάσει το σπίτι της σε πλειστηριασμό

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 10 Μαΐου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

09:49ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του καλοκαιριού για την Ελλάδα - Η εποχική εκτίμηση του ECMWF

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Γιορτή της Μητέρας: Ο Αρκάς το γιορτάζει με ξεχωριστό σκίτσο - Τα παιδιά... ετοίμασαν πρωινό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ