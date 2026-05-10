Χανταϊός: Έδεσε στη Τενερίφη το κρουαζιερόπλοιο - Με ειδικά λεωφορεία η μεταφορά επιβατών

Snapshot Οι επιβάτες θα υποβληθούν σε προληπτικούς υγειονομικούς ελέγχους και θα αποβιβαστούν σταδιακά με μικρά σκάφη.

Η μεταφορά των επιβατών προς το αεροδρόμιο θα γίνει με ειδικά διαμορφωμένα λεωφορεία για να επιστρέψουν στις χώρες τους.

Περίπου 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο, το οποίο θα μεταβεί στην Ολλανδία για απολύμανση.

Έχουν επιβεβαιωθεί οκτώ κρούσματα χανταϊού με τρεις θανάτους, ενώ ο ΠΟΥ θεωρεί τον κίνδυνο χαμηλό για τον γενικό πληθυσμό αλλά μέτριο για τους επιβάτες και το πλήρωμα. Snapshot powered by AI

Στην Τενερίφη κατέπλευσε περίπου στις 07:00 το πρωί της Κυριακής (10/05/2026) το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, με τους επιβάτες να παραμένουν σε καθεστώς απομόνωσης, στο πλαίσιο των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του χανταϊού.

Παρά το γεγονός ότι κανένας από τους επιβάτες δεν έχει εμφανίσει μέχρι στιγμής συμπτώματα, οι ισπανικές υγειονομικές αρχές πρόκειται να προχωρήσουν σε προληπτικούς ελέγχους ώστε να αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους. Στη συνέχεια, οι επιβάτες θα αποβιβαστούν σταδιακά με μικρά σκάφη και θα μεταφερθούν στην ξηρά.

Από εκεί, ειδικά διαμορφωμένα λεωφορεία θα τους οδηγήσουν στο κεντρικό αεροδρόμιο του νησιού, που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το λιμάνι, προκειμένου να επιβιβαστούν σε πτήσεις επιστροφής προς τις χώρες καταγωγής τους.

Οι αρχές αντιμετωπίζουν όλους τους επιβάτες του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου ως επαφές υψηλού κινδύνου για προληπτικούς λόγους. Η διαδικασία απομάκρυνσής τους αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 09:30 ώρα Ελλάδας.

Σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους της Ισπανίας, πρώτοι θα αποβιβαστούν οι Ισπανοί πολίτες, ενώ οι υπόλοιπες εθνικότητες θα ακολουθήσουν τμηματικά. Παράλληλα, περίπου 30 μέλη του πληρώματος θα παραμείνουν στο πλοίο, το οποίο στη συνέχεια θα κατευθυνθεί προς την Ολλανδία για πλήρη απολύμανση.

Το MV Hondius απέπλευσε από την περιοχή του Πράσινου Ακρωτηρίου την περασμένη Τετάρτη, μετά από αίτημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ισπανία να αναλάβει τη διαχείριση της επιχείρησης απομάκρυνσης των επιβατών, έπειτα από τον εντοπισμό εστίας χανταϊού στο πλοίο.

Στην Τενερίφη έφτασε το βράδυ του Σαββάτου και ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγεσούς, συνοδευόμενος από τους υπουργούς Εσωτερικών, Υγείας και Πολιτικής Εδαφών της Ισπανίας, με στόχο τον συντονισμό των ενεργειών κατά την άφιξη του πλοίου.

Ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι μέχρι στιγμής έχουν νοσήσει οκτώ άνθρωποι, εκ των οποίων τρεις κατέληξαν – ένα ζευγάρι Ολλανδών και μία Γερμανίδα. Σε έξι περιπτώσεις η μόλυνση από τον ιό έχει επιβεβαιωθεί εργαστηριακά, ενώ δύο ακόμη εξετάζονται ως πιθανά κρούσματα.

Ο χανταϊός μεταδίδεται κυρίως μέσω τρωκτικών, αν και σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρξει μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός, ωστόσο θεωρείται μέτριος για τους επιβάτες και το πλήρωμα του πλοίου.

Διαβάστε επίσης