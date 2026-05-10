Χανταϊός: Η πρόβλεψη της Τεχνητής Νοημοσύνης - Μπορεί να εξελιχθεί σε πανδημία;

Οι επιστήμονες, από την πρώτη στιγμή, παρουσιάζονται συγκρατημένοι αναφορικά με το αν βρισκόμαστε μπροστά στο ξεκίνημα μιας νέας πανδημίας

Δημήτρης Δρίζος

  • Ο χανταϊός δεν παρουσιάζει μεγάλη μεταδοτικότητα και η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά περιορισμένη.
  • Η Τεχνητή Νοημοσύνη εκτιμά ότι δεν υπάρχει σήμερα πιθανότητα να εξελιχθεί σε πανδημία όπως ο COVID
  • 19.
  • Οι επιστήμονες ανησυχούν για πιθανές μεταλλάξεις, την κλιματική αλλαγή και τη στενότερη επαφή με άγρια οικοσυστήματα που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο.
  • Η θνητότητα ορισμένων μορφών του ιού είναι υψηλή, αλλά οι επιδημίες συνήθως παραμένουν τοπικές.
  • Τα βασικά μέτρα πρόληψης περιλαμβάνουν αποφυγή επαφής με τρωκτικά, καλό αερισμό, χρήση προστατευτικού εξοπλισμού και έλεγχο πληθυσμών τρωκτικών.
Ο πλανήτης παρακολουθεί με «κομμένη την ανάσα» την αύξηση των κρουσμάτων του χανταϊού, ο οποίος έγινε γνωστότερος στο ευρύ κοινό μετά από τα τρία θύματα στο κρουαζιερόπλοιο Hondius.

Οι επιστήμονες, από την πρώτη στιγμή, παρουσιάζονται συγκρατημένοι αναφορικά με το αν βρισκόμαστε μπροστά στο ξεκίνημα μιας νέας πανδημίας, καθώς ναι μεν τονίζουν πως πρόκειται για ιό που δεν παρουσιάζει μεγάλη μεταδοτικότητα, ωστόσο δε, υπογραμμίζουν πως θα πρέπει να δούμε την πορεία του.

Παρόμοια είναι και η πρόβλεψη της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς ρωτήσαμε το ChatGPT για το αν θα μπορούσε δυνητικά ο χανταϊός να εξελιχθεί σε πανδημία.

Η απάντηση της Τεχνητής Νοημοσύνης:

«Ο Hantavirus Infection θεωρείται σοβαρός αλλά σχετικά σπάνιος ιός και, με τα σημερινά δεδομένα, οι ειδικοί δεν τον βλέπουν ως πιθανό «νέο COVID». Υπάρχουν όμως ορισμένα χαρακτηριστικά που κρατούν τις υγειονομικές αρχές σε επιφυλακή.

Ο βασικός λόγος είναι ότι οι περισσότεροι χανταϊοί μεταδίδονται από τρωκτικά στον άνθρωπο — κυρίως μέσω εισπνοής σωματιδίων από ούρα, κόπρανα ή σάλιο μολυσμένων ποντικών και αρουραίων. Η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι εξαιρετικά περιορισμένη και έχει καταγραφεί ουσιαστικά μόνο σε ορισμένα στελέχη στη Νότια Αμερική. Αυτό μειώνει δραματικά την πιθανότητα παγκόσμιας εξάπλωσης.

Οι επιστήμονες ανησυχούν κυρίως για τρία πράγματα:

  • πιθανές μεταλλάξεις που θα έκαναν τον ιό πιο μεταδοτικό μεταξύ ανθρώπων,
  • την κλιματική αλλαγή που αυξάνει πληθυσμούς τρωκτικών σε ορισμένες περιοχές,
  • και τη στενότερη επαφή ανθρώπων με άγρια οικοσυστήματα.

Η θνητότητα ορισμένων μορφών της νόσου είναι υψηλή. Το σύνδρομο πνευμονικής προσβολής από χανταϊό μπορεί να προκαλέσει βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια. Παρ’ όλα αυτά, επειδή ο ιός δεν εξαπλώνεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο, οι επιδημίες συνήθως παραμένουν τοπικές και όχι παγκόσμιες.

Τα βασικά μέτρα πρόληψης είναι:

  • αποφυγή επαφής με περιττώματα τρωκτικών,
  • καλός αερισμός κλειστών χώρων που είχαν μείνει καιρό κλειστοί,
  • χρήση γαντιών και μάσκας σε καθαρισμούς αποθηκών ή εξοχικών,
  • έλεγχος πληθυσμών τρωκτικών.

Συνοπτικά: θεωρητικά κανένας ιός δεν αποκλείεται να εξελιχθεί διαφορετικά στο μέλλον, αλλά σήμερα ο χανταϊός δεν θεωρείται ρεαλιστική απειλή πανδημίας αντίστοιχης με τον COVID-19».

