Xανταϊός: Τι θα συμβεί στο εξής στους επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου

Snapshot Οι επιβάτες και το πλήρωμα του MV Hondius που προσβλήθηκαν από τον χανταϊό επιστρέφουν στις πατρίδες τους με στρατιωτικά και κυβερνητικά αεροσκάφη από τα Κανάρια Νησιά.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συνιστά 42ήμερη καραντίνα και ενεργό παρακολούθηση των επιβατών, χωρίς όμως να επιβάλλει υποχρεωτικά αυτή την απομόνωση.

Οι χώρες διαχειρίζονται διαφορετικά την καραντίνα, με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη Γαλλία και την Ελλάδα να εφαρμόζουν αυστηρούς κανόνες απομόνωσης και ιατρικής παρακολούθησης.

Στις ΗΠΑ, οι εκτοπισμένοι θα αξιολογηθούν σε ειδική εγκατάσταση καραντίνας και θα παρακολουθούνται από τις τοπικές υγειονομικές αρχές, παρά την αποχώρηση των ΗΠΑ από τον ΠΟΥ.

Το κρουαζιερόπλοιο θα απολυμανθεί και θα επιθεωρηθεί για τρωκτικά, ενώ το προσωπικό που το χειρίζεται θα φορά μέσα ατομικής προστασίας για την αποφυγή διασποράς.

Η πολύπλοκη επιχείρηση επαναπατρισμού επιβατών και πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, που επλήγη από τον χανταϊό, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Έως και 150 άτομα έχουν αρχίσει να πετούν πίσω στην πατρίδα τους με στρατιωτικά και κυβερνητικά αεροσκάφη από τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει συστήσει, αλλά δεν έχει επιβάλει, 42ήμερη καραντίνα μόλις προσγειωθούν. Ας δούμε πώς διαχειρίζονται την καραντίνα διαφορετικές χώρες.

Πώς έφυγαν οι επιβάτες και το πλήρωμα του κρουαζιερόπλοιου από το πλοίο που επλήγη από τον χανταϊό; Οι επιβάτες φορούσαν μπλε ιατρικές στολές και μάσκες καθώς αποβιβάστηκαν από το MV Hondius σε μικρότερα σκάφη, σύμφωνα με παρατηρητές. Αυτά τα σκάφη έδεσαν σε ένα μικρό βιομηχανικό λιμάνι στην Τενερίφη. Οι εκτοπισμένοι επιβιβάστηκαν στη συνέχεια σε λεωφορεία του ισπανικού στρατού και ταξίδεψαν προς το αεροδρόμιο. Ένα προστατευτικό χώριζε τους οδηγούς από τους επιβάτες.

Στη συνέχεια, οι εκτοπισμένοι άλλαξαν τον προστατευτικό εξοπλισμό τους και φωτογραφίες τους έδειχναν στον αεροδιάδρομο να ψεκάζονται από ιατρικούς υπαλλήλους πριν επιβιβαστούν σε πτήσεις τσάρτερ επαναπατρισμού.

Θα τεθούν σε καραντίνα οι επιβάτες κατά την προσγείωση;

Ο ΠΟΥ συνιστά 42ήμερη καραντίνα και «ενεργό παρακολούθηση» και καθημερινούς ελέγχους για συμπτώματα όπως πυρετό. Η 42ήμερη καραντίνα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε εγκαταστάσεις με προσωπικό ή σε κατ' οίκον απομόνωση.

Ορισμένοι ειδικοί στον τομέα της υγείας ανησυχούν ότι οι άνθρωποι ενδέχεται να μην τεθούν σε αυστηρή απομόνωση για έξι εβδομάδες. Ο επικεφαλής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, λέει ότι ο οργανισμός του δεν «επιβάλλει» τις οδηγίες του.

Θα διαχειριστούν οι χώρες την καραντίνα και την απομόνωση με διαφορετικό τρόπο;

Δεν είναι ακόμη σαφές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το βρετανικό ΕΣΥ αναφέρει ότι οι άνθρωποι θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις στο νοσοκομείο Arrowe Park, κοντά στο Λίβερπουλ. Η ομάδα θα παραμείνει αρχικά για 72 ώρες και θα αξιολογηθούν οι ρυθμίσεις για περαιτέρω απομόνωση.

Στην Αυστραλία , οι επιβάτες θα μεταφέρονται με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο για να υποβληθούν σε αξιολόγηση και να καθοριστούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις καραντίνας. Η εγκατάσταση στα δυτικά του Σίδνεϊ έχει σχεδιαστεί για να θεραπεύει ασθενείς με μολυσματικές ασθένειες «υψηλών επιπτώσεων», όπως ο Έμπολα. Διαθέτει ειδικό ανελκυστήρα και χώρο για ασθενοφόρα, καθώς και δική της μονάδα επεξεργασίας λυμάτων.

Η Γαλλία δήλωσε ότι όλοι οι εκτοπισμένοι -ανάμεσά τους ένας ασθενής που είναι πλέον συμπτωματικός - «έχουν τεθεί αμέσως σε αυστηρή απομόνωση μέχρι νεωτέρας». Ο Γάλλος πρωθυπουργός δήλωσε ότι θα εκδώσει διάταγμα για να εγκρίνει κατάλληλα μέτρα απομόνωσης για την προστασία του κοινού.

Υπάρχουν χώρες που επιβάλλουν αυστηρότερους κανόνες;

Ναι. Στην Ελλάδα, το υπουργείο Υγείας δήλωσε ότι ένας άνδρας που εκτοπίστηκε θα περάσει 45 ημέρες σε υποχρεωτική καραντίνα σε νοσοκομείο στην Αθήνα. Οι αρχές δήλωσαν ότι ο άνδρας θα τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αττικόν. Στην Ισπανία, 14 πολίτες θα τοποθετηθούν σε κρεβάτια βιοασφάλειας στο στρατιωτικό νοσοκομείο Gómez Ulla στη Μαδρίτη.

Τι γίνεται με τις ΗΠΑ, καθώς δεν είναι πλέον μέλος του ΠΟΥ;

Ο αναπληρωτής διευθυντής των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, Δρ. Τζέι Μπατατσάρια, λέει ότι οι 17 Αμερικανοί και ένας Βρετανός υπήκοος που διαμένουν στις ΗΠΑ θα μεταφερθούν αεροπορικώς στο Πανεπιστήμιο της Νεμπράσκα. Σε μια εγκατάσταση καραντίνας, θα αξιολογηθούν τα επίπεδα κινδύνου τους για εξάπλωση του ιού. Στη συνέχεια, θα τους δοθεί η επιλογή να παραμείνουν στη Νεμπράσκα ή να επιστρέψουν σπίτι, όπου η κατάστασή τους θα παρακολουθείται από κρατικές και τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες.

Το υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι ένας εκτοπισμένος έχει ήπια συμπτώματα και ένας άλλος βρέθηκε ελαφρώς θετικός στο τεστ για το στέλεχος του ιού των Άνδεων.

Περιπλέκοντας ίσως τα πράγματα, ορισμένοι Αμερικανοί έχουν ήδη επιστρέψει στις ΗΠΑ, έχοντας αποβιβαστεί από το πλοίο στην Αγία Ελένη στον Νότιο Ατλαντικό Ωκεανό στις 24 Απριλίου. Τουλάχιστον τέσσερις πολιτείες - η Αριζόνα, η Βιρτζίνια, η Καλιφόρνια και η Τζόρτζια - τους παρακολουθούν.

Τον Ιανουάριο, οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν επίσημα από τον ΠΟΥ. Ορισμένοι ειδικοί αμφισβήτησαν εάν αυτό θα αποδυνάμωνε την πρόσβαση των ΗΠΑ στις παγκόσμιες βάσεις δεδομένων για ιούς και ασθένειες.

Τι συμβαίνει με το πλοίο που έχει πληγεί από τονχανταϊό και το πλήρωμά του;

Το πλοίο θα πρέπει να επιθεωρηθεί για τρωκτικά, να απολυμανθεί και να «εφαρμοστούν κατάλληλα μέτρα ελέγχου τρωκτικών», αναφέρει ο ΠΟΥ. Το προσωπικό που εμπλέκεται στην επιχείρηση θα πρέπει να φοράει μέσα ατομικής προστασίας, όπως προστατευτικά γυαλιά, αναπνευστήρες, ρόμπες και γάντια.

Η κυβέρνηση των Φιλιππίνων επιβεβαίωσε ότι 38 Φιλιππινέζοι ναυτικοί που εργάζονται στο πλοίο θα τεθούν σε καραντίνα στο Ρότερνταμ πριν από τον επαναπατρισμό τους στην πατρίδα τους.

Ποιος είναι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία;

Τρεις επιβάτες - ένας Ολλανδός σύζυγος και μια Γερμανίδα - έχουν πεθάνει και ένας μικρός αριθμός έχει νοσήσει από την ασθένεια. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι έχουν μέχρι στιγμής τονίσει ότι ο κίνδυνος για την παγκόσμια δημόσια υγεία είναι χαμηλός.

«Δεν πρόκειται για άλλη μια Covid-19. Και ο κίνδυνος για το κοινό είναι χαμηλός. Επομένως, δεν πρέπει να φοβούνται και δεν πρέπει να πανικοβάλλονται», δήλωσε ο Γκεμπρεγέσους.

