Χανταϊός: 94 άτομα 19 εθνικοτήτων απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο
Ολοκληρώθηκαν οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης για την Κυριακή
Snapshot
- Απομακρύνθηκαν συνολικά 94 άτομα 19 διαφορετικών εθνικοτήτων από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius λόγω εστίας χανταϊού.
- Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης ολοκληρώθηκαν ομαλά και με πλήρη ασφάλεια στο λιμάνι της Τενερίφης.
- Μια ομάδα 20 Βρετανών επιβατών μεταφέρθηκε με πτήση από την Τενερίφη στο Μάντσεστερ.
- Οι Βρετανοί επιβάτες θα εξεταστούν και θα παραμείνουν σε καραντίνα έως 72 ώρες σε νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ.
Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου εντοπίσθηκε εστία χανταϊού, τερματίσθηκαν για σήμερα και αφορούσαν συνολικά 94 άτομα 19 διαφορετικών εθνικοτήτων, ανακοίνωσε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας.
«Ζήσαμε μια πολύ έντονη ημέρα, το γνωρίζετε», σχολίασε η υπουργός στο λιμάνι Γκραναδίγια ντε Αμπόνα, στο νησί της Τενερίφης, στα Κανάρια. «Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν εντελώς ομαλά, με πλήρη ασφάλεια», διαβεβαίωσε.
Στο μεταξύ, το αεροπλάνο που μετέφερε 20 Βρετανούς από το κρουαζιερόπλοιο προσγειώθηκε απόψε στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, σύμφωνα με εικόνες του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου Sky News.
Η πτήση είχε αναχωρήσει νωρίτερα από την Τενερίφη και αυτοί οι Βρετανοί θα μεταφερθούν τώρα σε νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ, όπου θα εξετασθούν και θα παραμείνουν σε καραντίνα έως 72 ώρες.