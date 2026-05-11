Χανταϊός: 94 άτομα 19 εθνικοτήτων απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο

Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου εντοπίσθηκε εστία χανταϊού, τερματίσθηκαν για σήμερα και αφορούσαν συνολικά 94 άτομα 19 διαφορετικών εθνικοτήτων, ανακοίνωσε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας.

«Ζήσαμε μια πολύ έντονη ημέρα, το γνωρίζετε», σχολίασε η υπουργός στο λιμάνι Γκραναδίγια ντε Αμπόνα, στο νησί της Τενερίφης, στα Κανάρια. «Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν εντελώς ομαλά, με πλήρη ασφάλεια», διαβεβαίωσε.

A group of five passengers are the first to leave the hantavirus-hit cruise ship MV Hondius.

The passengers dressed in protective clothing and masks were escorted to the shore and expected to continue on flights back to their home countries.

Στο μεταξύ, το αεροπλάνο που μετέφερε 20 Βρετανούς από το κρουαζιερόπλοιο προσγειώθηκε απόψε στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, σύμφωνα με εικόνες του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου Sky News.

Η πτήση είχε αναχωρήσει νωρίτερα από την Τενερίφη και αυτοί οι Βρετανοί θα μεταφερθούν τώρα σε νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ, όπου θα εξετασθούν και θα παραμείνουν σε καραντίνα έως 72 ώρες.