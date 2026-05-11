Χανταϊός: Επαναπατρίστηκε ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου – Διακομίστηκε στο «Αττικόν»

Snapshot Ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius επαναπατρίστηκε και τέθηκε σε αυστηρή καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο «Αττικόν» σε θάλαμο αρνητικής πίεσης για προληπτικούς λόγους.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης διαβεβαίωσε ότι ο επιβάτης είναι απολύτως καλά και δεν υπάρχει κίνδυνος διασποράς του χανταϊού στην Ελλάδα.

Η μεταφορά του επιβάτη πραγματοποιήθηκε με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας, συνοδευόμενος από ιατρό και νοσηλευτή του ΕΚΑΒ, καθώς και τον πρόεδρο του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ.

Στο ίδιο κρουαζιερόπλοιο απομακρύνθηκαν συνολικά 94 άτομα 19 διαφορετικών εθνικοτήτων, με τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης να ολοκληρώνονται ομαλά στην Τενερίφη.

Βρετανοί επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ και θα παραμείνουν σε καραντίνα έως 72 ώρες για παρακολούθηση. Snapshot powered by AI

Στην Ελλάδα έφτασε λίγο πριν τις 03:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (11/5) ο 70χρονος επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius όπου σημειώθηκαν κρούσματα χανταϊού.

Ο Έλληνας πολίτης αρχικά μεταφέρθηκε με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση C-27 πολεμικής αεροπορίας έφτασε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, τον συνόδευσαν στην ειδική πτήση επαναπατρισμού, ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής του ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος.

Κατόπιν, τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου και τέθηκε για προληπτικούς λόγους, σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο Έλληνας πολίτης είναι απολύτως καλά στην υγεία του.

«Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε από την Ολλανδία μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους σε καρταντίνα. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης. Είναι απολύτως καλά», έγραψε χαρακτηριστά στο Χ ο υπουργός Υγείας.

«Ντρέπομαι για το μεταξύ μας μίσος»

Παράλληλα, με ανάρτησή του στο X, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε τις αντιδράσεις που προκάλεσε η είδηση του επαναπατρισμού Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο εντοπίστηκε κρούσμα χανταϊού.

Ο υπουργός Υγείας γνωστοποίησε ότι ο Έλληνας επιβάτης βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Ελλάδα, συνοδευόμενος από γιατρό και νοσηλευτή του ΕΚΑΒ, ενώ με την άφιξή του θα μεταφερθεί απευθείας από την Ελευσίνα στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου θα παραμείνει σε θάλαμο αρνητικής πίεσης και σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους.

Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος διασποράς του ιού στη χώρα, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω». Ο ίδιος εξέφρασε τη θλίψη του για τις αντιδράσεις που καταγράφηκαν, καλώντας να σταματήσει το κλίμα μίσους και σημειώνοντας ότι «ο καθένας μας θα μπορούσε να ήταν στη θέση του».

Έχω πραγματικά στενοχωρηθεί και λυπηθεί για τα πάρα πολλά τοξικά, δηλητηριώδη, υβριστικά και συνωμοσιολογικά σχόλια που διαβάζω δεξιά και αριστερά για την απόφαση μας να επαναπατρίσουμε τον συμπατριώτη μας που εκτέθηκε στον χανταιό στο κρουαζιερόπλοιο και είναι εντελώς καλά στην… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 10, 2026



Ο υπουργός Υγείας αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Έχω πραγματικά στενοχωρηθεί και λυπηθεί για τα πάρα πολλά τοξικά, δηλητηριώδη, υβριστικά και συνωμοσιολογικά σχόλια που διαβάζω δεξιά και αριστερά για την απόφαση μας να επαναπατρίσουμε τον συμπατριώτη μας που εκτέθηκε στον χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο και είναι εντελώς καλά στην υγεία του. Λες και το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος θα μπορούσε να τον αφήσει μόνο του σε αυτή την περιπέτεια. Ντρέπομαι για το πώς η Κοινωνία μας έφθασε σε αυτό το σημείο του μεταξύ μας μίσους. Σε κάθε περίπτωση ο συμπολίτης μας μπαίνει τώρα στο Αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας, την οποία και ευχαριστώ, συνοδεύεται από ιατρό και νοσηλευτή του ΕΚΑΒ, είναι στην αποστολή και ο Προέδρος του ΕΟΔΥ και θα μεταφερθεί κατευθείαν από την Ελευσίνα στο Αττικό Νοσοκομείο σε θάλαμο αρνητικής πίεσης σε καραντίνα για καθαρά προληπτικούς λόγους. Κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα δεν υπάρχει αλλά η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Σταματήστε λοιπόν το μίσος. Ο καθένας μας θα μπορούσε να ήταν στην θέση του. Του εύχομαι όλα να πάνε καλά και να μην ασθενήσει καθόλου».

94 άτομα 19 εθνικοτήτων απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο

Στο μεταξύ, οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης επιβατών και μελών του πληρώματος του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, όπου εντοπίσθηκε εστία χανταϊού, τερματίσθηκαν για την Κυριακή και αφορούσαν συνολικά 94 άτομα 19 διαφορετικών εθνικοτήτων, ανακοίνωσε η Ισπανίδα υπουργός Υγείας.

«Ζήσαμε μια πολύ έντονη ημέρα, το γνωρίζετε», σχολίασε η υπουργός στο λιμάνι Γκραναδίγια ντε Αμπόνα, στο νησί της Τενερίφης, στα Κανάρια. «Οι επιχειρήσεις διεξήχθησαν εντελώς ομαλά, με πλήρη ασφάλεια», διαβεβαίωσε.

A group of five passengers are the first to leave the hantavirus-hit cruise ship MV Hondius.

The passengers dressed in protective clothing and masks were escorted to the shore and expected to continue on flights back to their home countries.

Read more: https://t.co/1vwrVrI2Nn

— ABC News (@ABC) May 10, 2026



Στο μεταξύ, το αεροπλάνο που μετέφερε 20 Βρετανούς από το κρουαζιερόπλοιο προσγειώθηκε απόψε στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ, σύμφωνα με εικόνες του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου Sky News.

Passengers started disembarking from the hantavirus-hit cruise ship anchored off Tenerife in Spain's Canary Islands, hours after arriving there as evacuation plans got underway. Follow latest updates here: https://t.co/zPJp8gQUuT

— The Associated Press (@AP) May 10, 2026



Η πτήση είχε αναχωρήσει νωρίτερα από την Τενερίφη και αυτοί οι Βρετανοί θα μεταφερθούν τώρα σε νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ, όπου θα εξετασθούν και θα παραμείνουν σε καραντίνα έως 72 ώρες.

