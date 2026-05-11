Γεωργιάδης για Έλληνα που επαναπατρίζεται: Σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους – Δεν έχει τίποτα

Με νέα ανάρτησή του στο X ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι ο επιβάτης από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius που επαναπατρίζεται δεν έχει συμπτώματα αλλά μπαίνει για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα.

Όπως τονίστηκε, η απόφαση ελήφθη αποκλειστικά για προληπτικούς λόγους, επειδή βρέθηκε στο συγκεκριμένο περιβάλλον, ενώ υπογραμμίστηκε πως δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Παράλληλα, έγινε η επισήμανση ότι η διατύπωση περί ασθένειας ήταν λανθασμένη, καθώς αυτό που εννοούνταν ήταν πως ενδέχεται να βρίσκεται σε περίοδο επώασης.

Η ανάρτηση του υπουργού Υγείας αναφέρει:

«Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε από την Ολλανδία μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους σε καρταντίνα. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει εννοούσα μπορεί να είναι στην περίοδο επώασης. Είναι απολύτως καλά».

«Ντρέπομαι για το μεταξύ μας μίσος»

Παράλληλα, με ανάρτησή του στο X, ο Άδωνις Γεωργιάδης σχολίασε τις αντιδράσεις που προκάλεσε η είδηση του επαναπατρισμού Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο εντοπίστηκε κρούσμα χανταϊού.

Ο υπουργός Υγείας γνωστοποίησε ότι ο Έλληνας επιβάτης βρίσκεται καθ’ οδόν προς την Ελλάδα, συνοδευόμενος από γιατρό και νοσηλευτή του ΕΚΑΒ, ενώ με την άφιξή του θα μεταφερθεί απευθείας από την Ελευσίνα στο Αττικό Νοσοκομείο, όπου θα παραμείνει σε θάλαμο αρνητικής πίεσης και σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους.

Ταυτόχρονα, διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος διασποράς του ιού στη χώρα, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω». Ο ίδιος εξέφρασε τη θλίψη του για τις αντιδράσεις που καταγράφηκαν, καλώντας να σταματήσει το κλίμα μίσους και σημειώνοντας ότι «ο καθένας μας θα μπορούσε να ήταν στη θέση του».

Ο υπουργός Υγείας αναφέρει στην ανάρτησή του:

«Έχω πραγματικά στενοχωρηθεί και λυπηθεί για τα πάρα πολλά τοξικά, δηλητηριώδη, υβριστικά και συνωμοσιολογικά σχόλια που διαβάζω δεξιά και αριστερά για την απόφαση μας να επαναπατρίσουμε τον συμπατριώτη μας που εκτέθηκε στον χανταϊό στο κρουαζιερόπλοιο και είναι εντελώς καλά στην υγεία του. Λες και το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος θα μπορούσε να τον αφήσει μόνο του σε αυτή την περιπέτεια. Ντρέπομαι για το πώς η Κοινωνία μας έφθασε σε αυτό το σημείο του μεταξύ μας μίσους. Σε κάθε περίπτωση ο συμπολίτης μας μπαίνει τώρα στο Αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας, την οποία και ευχαριστώ, συνοδεύεται από ιατρό και νοσηλευτή του ΕΚΑΒ, είναι στην αποστολή και ο Προέδρος του ΕΟΔΥ και θα μεταφερθεί κατευθείαν από την Ελευσίνα στο Αττικό Νοσοκομείο σε θάλαμο αρνητικής πίεσης σε καραντίνα για καθαρά προληπτικούς λόγους. Κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα δεν υπάρχει αλλά η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Σταματήστε λοιπόν το μίσος. Ο καθένας μας θα μπορούσε να ήταν στην θέση του. Του εύχομαι όλα να πάνε καλά και να μην ασθενήσει καθόλου».