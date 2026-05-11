Oυσουάια: Δεν ξεκίνησε από εδώ ο χανταϊός, λένε οι κάτοικοι της πόλης - Αγωνία για το «σημείο μηδέν»

Snapshot Οι κάτοικοι της Ουσουάιας αρνούνται ότι η πόλη ήταν το σημείο εκκίνησης της έξαρσης του χανταϊού στο πλοίο MV Hondius.

Η επαρχία της Γης του Πυρός δεν έχει καταγράψει ποτέ κρούσματα χανταϊού από το 1996 και θεωρείται απίθανο να είναι η πηγή μόλυνσης λόγω κλιματικών και γεωγραφικών περιορισμών.

Η ακριβής προέλευση του ιού και η ταυτότητα του «ασθενούς μηδέν» παραμένουν ασαφείς, αν και εκτιμάται ότι οι τουρίστες μολύνθηκαν πριν την άφιξή τους στην Ουσουάια.

Η εθνική κυβέρνηση της Αργεντινής στέλνει ειδικούς για να ερευνήσουν την παρουσία του ιού και των φορέων του στην περιοχή, αν και η έρευνα καθυστερεί.

Η υπόθεση έχει οικονομικές επιπτώσεις στον τουρισμό της Ουσουάιας, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν σημειωθεί ακυρώσεις κρουαζιέρας και η τοπική ζωή συνεχίζεται κανονικά. Snapshot powered by AI

Ως η νοτιότερη πόλη της Αργεντινής, η Ουσουάια απολαμβάνει εδώ και καιρό τη φήμη της ως «Το Τέλος του Κόσμου» και ως πύλη για τα ταξίδια τόσο στην Ανταρκτική όσο και για τουρίστες που θέλουν να εξερευνήσουν τη εντυπωσιακή, φυσική ομορφιά της Παταγονίας. Αλλά τις τελευταίες ημέρες έχει βρεθεί στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας η οποια έχει ρίξει τη σκιά της στις τοπικές επιχειρήσεις και τους αξιωματούχους: η υπόνοια ότι θα μπορούσε να είναι το σημείο μηδέν για το ξέσπασμα του χανταϊού στο ολλανδικό πλοίο MV Hondius.

Το κρουαζιερόπλοιο βρίσκεται τώρα αγκυροβολημένο στην Τενερίφη, στα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας,όπου οι επιβάτες εκκενώνονται και επιστρέφουν αεροπορικώς στις πατρίδες τους. Ξεκίνησε το ταξίδι του την 1η Απριλίου, σε απόσταση μεγαλύτερη των 6.000 μιλίων, στην Ουσουάια της Γης του Πυρός.

Στο πλοίο επέβαιναν 114 επιβάτες και 61 μέλη πληρώματος από 22 χώρες. Ενώ πιστεύεται ότι ο ιός έφτασε εκεί, η ακριβής προέλευσή του - και η ταυτότητα όσων τον μετέφεραν - παραμένει ασαφής. Αυτή η αβεβαιότητα έχει πυροδοτήσει έντονες εικασίες σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης.

Μια θεωρία υποδηλώνει ότι ένας επιβάτης μπορεί να μολύνθηκε σε χώρο υγειονομικής ταφής στα περίχωρα της Ουσουάια, τον οποίο οι τουρίστες συχνά επισκέπτονται για να παρατηρήσουν πουλιά και όπου τα απόβλητα προσελκύουν αρουραίους και ποντίκια. Αργεντινοί αξιωματούχοι που μίλησαν ανώνυμα σε ορισμένα ειδησεογραφικά πρακτορεία δήλωσαν ότι αυτή είναι η κύρια υπόθεσή τους. Ωστόσο, η πρόταση αυτή δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό σε τοπικό επίπεδο.

«Στη Γη του Πυρός δεν έχουμε καταγράψει κρούσματα χανταϊού στην ιστορία μας», δήλωσε ο Χουάν Φακούντο Πετρίνα, Γενικός Διευθυντής Επιδημιολογίας και Περιβαλλοντικής Υγείας της επαρχίας. «Και συγκεκριμένα, από το 1996 - όταν το Εθνικό Σύστημα Επιτήρησης το συμπεριέλαβε στις υποχρεωτικές αναφορές ασθενειών - δεν έχουμε ούτε ένα κρούσμα». Ο Πετρίνα, η οποία ανέλαβε τη θέση του το 2021 κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, έχει επαναλάβει αυτό το σημείο σε κάθε συνέντευξη που έχει δώσει τις τελευταίες ημέρες.

Έχει τονίσει ότι η επαρχία του αποτελεί απίθανη πηγή μόλυνσης και ότι η ενδημική ζώνη για τον χανταϊό βρίσκεται περισσότερα από 1.500 χιλιόμετρα βόρεια. «Καταρχάς, δεν έχουμε το υποείδος του ποντικιού με τη μακριά ουρά [που μεταδίδει την ασθένεια], ούτε μοιραζόμαστε τις ίδιες κλιματικές συνθήκες με τη βόρεια Παταγονία - ούτε σε υγρασία ούτε σε θερμοκρασία - για την ανάπτυξή του», είπε.

«Και αν τα τρωκτικά αρχίσουν να μετακινούνται, εφόσον δεν σέβονται τα γεωγραφικά όρια, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι είμαστε νησί. Θα αντιμετώπιζαν τον περιορισμό της διέλευσης του Πορθμού του Μαγγελάνου προκειμένου να μολύνουν τα τοπικά είδη, επομένως αυτή είναι μια πρόσθετη δυσκολία, πέρα ​​από το κλίμα».

Ο Χουάν Φακούντο Πετρίνα εκτιμά ότι οι τουρίστες μολύνθηκαν μεταξύ 16 Φεβρουαρίου και 13 Μαρτίου - εβδομάδες πριν επισκεφθούν την Ουσουάια

Ενώ πολλοί ειδικοί συμφωνούν μαζί του ότι η μόλυνση είναι απίθανο να έχει συμβεί στη Γη του Πυρός, η εθνική κυβέρνηση της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι αποστέλλει εκεί μια ομάδα ειδικών για να διαπιστώσει εάν υπάρχουν ίχνη του ιού ή εάν το ποντίκι με τη μακριά ουρά έχει φτάσει στην περιοχή.

Η ομάδα θα συνεργαστεί με τοπικούς βιολόγους για να παγιδεύσει αρουραίους στον χώρο υγειονομικής ταφής και να τους εξετάσει για τον ιό. Ωστόσο, δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση, οι ειδικοί δεν έχουν φτάσει ακόμη. Όταν το BBC επισκέφθηκε τον χώρο, υπήρχαν δεκάδες πουλιά να περιφέρονται γύρω από τους σωρούς των απορριμμάτων και κανένα σημάδι ενεργού έρευνας.

Ο επιδημιολόγος Εντουάρντο Λόπεζ, επικεφαλής του Τμήματος Ιατρικής και Λοιμωδών Νοσημάτων στο Νοσοκομείο Παίδων Ρικάρντο Γκουτιέρες στο Μπουένος Άιρες, δήλωσε ότι είναι απαραίτητη περαιτέρω έρευνα στην επαρχία. «Η περίπτωση απαιτεί περισσότερη μελέτη επειδή τα οικοσυστήματα αλλάζουν», είπε. «Για παράδειγμα, ο πυγμαίος αρουραίος με τη μακριά ουρά, με αρχικό βιότοπο τις Άνδεις της Παταγονίας και τη βορειοδυτική Αργεντινή, μπορεί τώρα να βρεθεί στην επαρχία του Μπουένος Άιρες μαζί με άλλα τρωκτικά που μεταδίδουν την ασθένεια».

Το επείγον ζήτημα δεν είναι μόνο επιστημονικό, αλλά και οικονομικό. Η Γη του Πυρός είναι η νεότερη και λιγότερο πυκνοκατοικημένη επαρχία της Αργεντινής, με βιομηχανίες όπως η εξερεύνηση υδρογονανθράκων και η αλιεία, ακολουθούμενες από τον τουρισμό ως τοπικές πηγές εισοδήματος. Ο Χουάν Μανουέλ Παβλόφ, του Ινστιτούτου Τουρισμού Φουεγιά, δήλωσε ότι περισσότερο από το 95% των πλοίων που κατευθύνονται στην Ανταρκτική αναχωρούν από το λιμάνι. «Με περισσότερες από 500 προσεγγίσεις σε λιμάνια ετησίως, η βιομηχανία κρουαζιέρας είναι θεμελιώδης για την οικονομία της επαρχίας».

Μέχρι στιγμής, παρά την αύξηση των ερωτημάτων από διεθνείς φορείς εκμετάλλευσης, δεν έχουν υπάρξει επίσημες ακυρώσεις κρουαζιέρας. Ωστόσο, με την περίοδο κρουαζιέρας να έχει ολοκληρωθεί στα μέσα Απριλίου, τυχόν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις μπορεί να χρειαστούν μήνες για να φανούν.«Έχουμε μπροστά μας μια χειμερινή σεζόν που αναμένουμε να είναι πολύ επιτυχημένη», δήλωσε ο Παβλόφ. «Έχουμε εργαστεί σκληρά στις κύριες αγορές μας και δεν θέλουμε κάτι τέτοιο να επισκιάσει όλα όσα έχουν γίνει για να δοθεί προτεραιότητα στην υγεία των ανθρώπων».

Στο λιμάνι της Ουσουάια, η ζωή φαίνεται να συνεχίζεται κανονικά. Οι τουρίστες περπατούν κατά μήκος της προκυμαίας και συγκεντρώνονται για μικρότερες εκδρομές - στην Ίσλα ντε λος Εστάδος, όπου βρίσκεται ο διάσημος φάρος του «τέλους του κόσμου», ή κατά μήκος του καναλιού Μπιγκλ. «Η απουσία κρουσμάτων εδώ είναι πολύ καθησυχαστική», δήλωσε ο Άδωνις Καρβαχάλ, ο οποίος εργάζεται για έναν ταξιδιωτικό πράκτορα.

«Οι άνθρωποι ρωτούν αν υπάρχουν κρούσματα στην επαρχία και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αναφορές για ασθενείς εδώ φέρνει ηρεμία.»«Το στέλεχος μπορεί να προέρχεται από τον νότο - αυτό δεν αμφισβητείται - αλλά δεν προήλθε από εδώ». Μεταξύ των επισκεπτών ήταν ο Nτέιβιντ Μπομπαρτ, ένας Βενεζολάνος που ζει στο Μεδεγίν της Κολομβίας, ο οποίος έφτασε με τη σύντροφό του πριν από λίγες μέρες.

«Σχεδιάσαμε αυτό το ταξίδι τον Οκτώβριο και μόνο την ημέρα πριν επιβιβαστούμε στο αεροπλάνο μάθαμε τι είχε συμβεί», είπε. «Από όσο καταλαβαίνουμε, τίποτα δεν είχε επιβεβαιωθεί εδώ, οπότε ήρθαμε χωρίς να ανησυχούμε, τηρώντας τα μέτρα ασφαλείας».

Οι υγειονομικές αρχές προσπαθούν ακόμη να προσδιορίσουν από πού προήλθε η μόλυνση. Πιστεύουν ότι ένα από τα ζευγάρια Ολλανδών που προσβλήθηκαν από τον ιό και πέθανε είναι πιθανό να είναι ο «ασθενής μηδέν». Οι αξιωματούχοι προσπάθησαν να ανασυνθέσουν το ταξίδι τους μέσω Αργεντινής, Χιλής και Ουρουγουάης, πριν επιβιβαστούν στο πλοίο στην Ουσουάια, χρησιμοποιώντας κυρίως αρχεία εισόδου και εξόδου από τα σύνορα.

Οι αρχές της Χιλής και της Ουρουγουάης αναφέρουν ότι το ζευγάρι δεν προσβλήθηκε από τον ιό σε αυτές τις χώρες, με βάση την εκτιμώμενη περίοδο επώασης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η οποία κυμαίνεται μεταξύ μίας και οκτώ εβδομάδων.

Ο Πετρίνα συμφώνησε ότι πιθανότατα κόλλησαν την ασθένεια στην Αργεντινή, αλλά είπε ότι πίστευε ότι ήταν πιθανώς δύο έως τέσσερις εβδομάδες πριν από την κρουαζιέρα. Θα μπορούσε να ήταν σε μια ορεινή περιοχή στην Παταγονία, είπε, ίσως στις επαρχίες Τσουμπούτ, Νεουκέν ή Ρίο Νέγκρο.

Εν τω μεταξύ, το Υπουργείο Υγείας δεν έχει διατυπώσει οριστική θεωρία. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε, κατ' αρχήν, ότι οι μολύνσεις σημειώθηκαν στη Γη του Πυρός, αλλά υπάρχει ένα σημαντικό γεγονός που πρέπει να ληφθεί υπόψη: από τότε που ο χανταϊός έγινε υποχρεωτική ασθένεια, δεν έχουν αναφερθεί ποτέ κρούσματα στην επαρχία», ανέφερε.

Οι ειδικοί ελπίζουν ότι η εκκένωση των επιβατών και του πληρώματος από το MV Hondius στην Τενερίφη θα μπορούσε να αποφέρει κάποια στοιχεία. Αλλά προς το παρόν, χωρίς το ολλανδικό ζευγάρι να καλύψει τα κενά και τους αξιωματούχους να μην μπορούν να αναπαραστήσουν πλήρως τα ταξίδια τους, πολλά ερωτήματα σχετικά με το πώς ξεκίνησε αυτή η επιδημία παραμένουν αναπάντητα.