Χανταϊός - Γεωργιάδης για Έλληνα στο Αττικόν: Τον ευχαριστώ δημόσια, δεν γκρίνιαξε καθόλου

Δημοσίως ευχαρίστησε τον 75χρονο Έλληνα επιβάτη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius όπου εξελίχθηκε τις προηγούμενες μέρες το θρίλερ με τα συμπτώματα χανταϊού, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Είναι καλά, έχει χιούμορ. Τον ευχαριστώ γιατί δέχτηκε την πολυήμερη καραντίνα. Είμαστε τουριστική χώρα, οποιοδήποτε τέτοιο κρούσμα θα αποτελούσε παγκόσμιο γεγονός. Δεν μπορούσαμε να τον ελεγξουμε σπίτι του. Αποφάσισα ότι δεν μπορούσα να πάρω τέτοιο ρίσκο. Το αποδέχτηκε πλήρως, συνεργάζεται πλήρως. Αισθάνομαι την ανάγκη να τον ευχαριστήσω. Δεν γκρίνιαξε καθόλου, μου είπε ότι έχετε δίκιο, προέχει το συμφέρον της πατρίδας», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Σε άλλο σημείο απάντησε για τα σενάρια σχετικά με τον χανταϊό και τον κίνδυνο που ελλοχεύει.

«Ο χανταϊός δεν είναι covid. Άρχισαν τα συνωμοσιολογικά, ότι δήθεν μας ετοιμάζουν για νέες καραντίνες, μάσκες κλπ. Τίποτα δεν ισχύει. Για τον χανταϊό είμαστε απολύτως έτοιμοι στο μέτρο του ανθρωπίνων δυνατού», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Την ίδια στιγμή σε προληπτική απομόνωση στο «Αττικόν» βρίσκεται ο 75χρονος Έλληνας επιβάτης του MV Hondius. Νωρίτερα, το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν αναφορικά με τον 75χρονο που νοσηλεύεται στο «Αττικόν» μετά από επαφή με κρούσματα χανταϊού, εξέδωσε το νοσοκομείο.

Ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιο δεν έχει βρεθεί θετικός στον ιό και μέχρι στιγμής είναι σε προληπτική καραντίνα, η οποία θα διαρκέσει 45 ημέρες.

Αναλυτικά το ανακοινωθέν:

«Επιβάτης κρουαζιερόπλοιου, στο οποίο εκδηλώθηκαν κρούσματα Hantavirus Pulmonary Syndrome, για καθαρά προληπτικούς λόγους και σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς υγειονομικές οδηγίες, μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ και έχει τεθεί σε προληπτική απομόνωση και παρακολούθηση στο ΠΓΝ Αττικόν.

Ο πολίτης δεν παρουσιάζει οποιοδήποτε σύμπτωμα σχετιζόμενο με τη νόσο.

Το μέτρο εφαρμόζεται αποκλειστικά στο πλαίσιο επιτήρησης και πρόληψης, χωρίς να υπάρχει επιβεβαιωμένη λοίμωξη ή ένδειξη ενεργού νόσου.

Οι αρμόδιοι ιατροί του ΠΓΝ Αττικόν σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ παρακολουθούν την κατάσταση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας».

