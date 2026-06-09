Τουρκική απόφαση: «Ιστορικός Χώρος» το πεδίο της Μάχης του Γρανικού στο Τσανάκκαλε

Snapshot Το πεδίο της Μάχης του Γρανικού στο Τσανάκκαλε ανακηρύχθηκε επίσημα «Ιστορικός Χώρος» από το Περιφερειακό Συμβούλιο Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η απόφαση βασίστηκε σε αρχαιολογικές ανακαλύψεις και επιστημονική έρευνα που επιβεβαιώνουν τη σημασία της περιοχής.

Η Μάχη του Γρανικού θεωρείται ως η πρώτη μεγάλη νίκη του Μεγάλου Αλεξάνδρου εναντίον των Περσών και έχει παγκόσμια ιστορική σημασία.

Η προστασία του χώρου στοχεύει στην ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού και την προβολή της περιοχής σε πολιτιστικές διαδρομές.

Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι τόνισε ότι η απόφαση θα συμβάλει σημαντικά στην ιστορική επιστήμη και την πολιτιστική κληρονομιά του Τσανάκκαλε. Snapshot powered by AI

Το σημείο, που άλλαξε την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας και είναι αλληλένδετο με την ελληνική αρχαιότητα και την ένδοξη πορεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, μετατρέπεται από τους Τούρκους σε «Ιστορικό Χώρο».

Η Μάχη του Γρανικού στο Τσανάκκαλε, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος πέτυχε την πρώτη του μεγάλη νίκη εναντίον των Περσών, έχει καταχωρηθεί ως ιστορικός χώρος, σύμφωνα με τον Τούρκο υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, Ερσόι.

Σύμφωνα με τον ίδιο η απόφαση αυτή θα συμβάλει σημαντικά στον πολιτιστικό τουρισμό και τις ιστορικές σπουδές.

Η Μάχη του Γρανικού, όπου η νίκη του Μακεδόνα στρατηλάτη άνοιξε τις πόρτες στην εκστρατεία του στην Ασία, έχει καταχωρηθεί ως «Ιστορικός Χώρος» στην περιοχή Μπίγκα του Τσανάκκαλε, μετά από επιστημονική έρευνα και αρχαιολογικά ευρήματα.

Ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι ανακοίνωσε την προστασία του χώρου, χαρακτηρίζοντάς τον ως ένα από τα σημεία καμπής που άλλαξαν την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας και τόνισε ότι η απόφαση θα συμβάλει σημαντικά στην ιστορική επιστήμη, τον πολιτιστικό τουρισμό και την ενίσχυση των πολιτιστικών διαδρομών.

Με την απόφαση που ελήφθη από το Περιφερειακό Συμβούλιο Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Τσανάκκαλε, το πεδίο της μάχης και η γύρω περιοχή εντός των ορίων της περιοχής Μπίγκα έχουν επίσημα λάβει καθεστώς προστασίας και η απόφαση ανακοινώθηκε στο κοινό μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον υπουργό Ερσόι.

Συγκεκριμένα δήλωσε:

«Έχουμε θέσει υπό προστασία την περιοχή όπου έλαβε χώρα η Μάχη του Γρανικού, ένα από τα σημεία καμπής που άλλαξαν την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας. Το Πεδίο της Μάχης του Γρανικού, όπου ο Μέγας Αλέξανδρος κέρδισε την πρώτη του μεγάλη νίκη εναντίον των Περσών και άνοιξε τις πόρτες στην εκστρατεία του στην Ασία, έχει πλέον καταχωρηθεί ως «Ιστορικός Χώρος». Αυτή η μοναδική ιστορική κληρονομιά, που βρίσκεται στην περιοχή Μπίγκα του Τσανάκκαλε, έχει προστατευτεί επίσημα υπό το φως των αρχαιολογικών ευρημάτων και της επιστημονικής έρευνας. Πιστεύω ότι αυτό το σημαντικό βήμα, το οποίο θα προσθέσει αξία στην πολιτιστική κληρονομιά του Τσανάκκαλε, θα συμβάλει σημαντικά στην ιστορική επιστήμη, τον πολιτιστικό τουρισμό και την ενίσχυση των πολιτιστικών μας διαδρομών».

Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι

Dünya tarihinin akışını değiştiren dönüm noktalarından biri olan Granikos Savaşı’nın gerçekleştiği alanı koruma altına aldık.



Büyük İskender’in Perslere karşı ilk büyük zaferini kazandığı ve Asya’ya uzanan seferinin kapılarını açan Granikos Savaş Alanı artık “Tarihi Sit Alanı”… pic.twitter.com/sumIkh8QQX — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) June 8, 2026

Η περιοχή εντός των ορίων της πόλης Καραμπίγκα στην περιοχή Μπίγκα του Τσανάκκαλε, η οποία πιστεύεται ότι είναι ο τόπος της Μάχης του Γρανικού, αξιολογήθηκε με βάση αρχαιολογικά και επιστημονικά δεδομένα που ελήφθησαν από επιφανειακές έρευνες και αρχαίες πηγές. Ως αποτέλεσμα των εξετάσεων, διαπιστώθηκε ότι η περιοχή πληροί τα κριτήρια για ιστορικό χώρο.

Η Μάχη του Γρανικού, που θεωρείται ο τόπος της πρώτης μεγάλης νίκης του Μεγάλου Αλεξάνδρου εναντίον της Περσικής Αυτοκρατορίας, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς και πολιτιστικούς χώρους κληρονομιάς στην παγκόσμια ιστορία. Όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ, με την απόφαση διατήρησης, ο στόχος είναι να ενταχθεί η περιοχή στον πολιτιστικό τουρισμό, να καταστεί πιο ορατή στις πολιτιστικές διαδρομές και να ανοίξει στους επισκέπτες μέσω μελλοντικών διαμορφώσεων τοπίου και βελτιώσεων.

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