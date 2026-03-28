Βουλιαγμένη: «Όποιος περάσει τα κάγκελα, πολύ δύσκολα επιστρέφει», λέει επαγγελματίας δύτης

«Πέρα από τα κάγκελα, τα ρεύματα είναι πάρα πολύ ισχυρά», τονίζει έμπειρος εκπαιδευτής καταδύσεων στην κάμερα του Newsbomb, για το «Πηγάδι του Διαβόλου» όπου χάθηκε ο 34χρονος δύτης

Newsbomb

Η τραγωδία στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης με τον 34χρονο πιλότο στην Πολιτική Αεροπορία έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο την επικινδυνότητα του βυθού στο συγκεκριμένο σημείο.

Ο επαγγελματίας δύτης και εκπαιδευτής καταδύσεων, Κωνσταντίνος Τσάκωνας, μιλώντας στην κάμερα του Newsbomb, περιέγραψε με ανατριχιαστική ακρίβεια τι συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Αρχικά, εξηγώντας τη γεωγραφία του σημείου, ο κ. Τσάκωνας ανέφερε ότι «βρισκόμαστε στο δεύτερο λιμανάκι Βουλιαγμένης. Εδώ είναι το περιβόητο “πηγάδι”, το “Πηγάδι του Διαβόλου” όπως συνηθίζεται να λέγεται. Πρόκειται για ένα φυσικό άνοιγμα, το οποίο ξεκινά από τα 9 μέτρα βάθος και καταλήγει στα 30 μέτρα ο βυθός του.

Στα 30 μέτρα, αυτό που αντικρίζουμε είναι μία καγκελένια κατασκευή, η οποία με τα χρόνια έχει φθαρεί, έχει σπάσει, έχει σαπίσει. Πίσω από αυτή την κατασκευή, υπάρχει ένας θόλος. Αυτός ο θόλος θα τον έλεγα σαν προθάλαμο για τη σπηλιά του πηγαδιού».

Σύμφωνα με τον έμπειρο εκπαιδευτή, υπάρχει μία σαφής οριοθέτηση ανάμεσα στην ασφάλεια και τον απόλυτο κίνδυνο.

«Μέχρι τα κάγκελα είναι όλα καλά, είναι όλα ασφαλή. Οι δύτες που μπαίνουν μέσα –να σημειώσω ότι κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνουν πάνω από 100 δύτες, είτε με αυτόνομες συσκευές (φιάλες) είτε με άπνοια– μέχρι τα κάγκελα, λοιπόν, είναι όλα καλά.

Από τα κάγκελα και μέσα –λίγα εκατοστά μέσα από τα κάγκελα– τα ρεύματα είναι πάρα πολύ ισχυρά. Δημιουργείται μία τέτοια κατάσταση που όποιος δύτης περάσει τα κάγκελα, είναι πολύ δύσκολο να ξαναγυρίσει πίσω, ακόμα και από το μισό μέτρο, αν δεν έχει πάρα πολύ καλό εξοπλισμό και πάρα πολύ καλή εκπαίδευση πάνω σε αυτό».

Ο κ. Τσάκωνας ξεκαθάρισε πως το σημείο δεν προσφέρεται για ερασιτεχνισμούς, διαχωρίζοντας την κατάδυση αναψυχής από την τεχνική σπηλαιοκατάδυση.

«Μπορούμε να χωρίσουμε τα είδη των καταδύσεων σε δύο: Κατάδυση αναψυχής –αυτό που λέμε ότι κατεβαίνει κάποιος, βλέπει και φεύγει– και τεχνική κατάδυση (σπηλαιοκατάδυση), που κατεβαίνει και κάνει διείσδυση μέσα στο σπήλαιο.

Αυτού του είδους η κατάδυση θέλει πάρα πολλή εκπαίδευση, ειδικό εξοπλισμό και το συγκεκριμένο σημείο θεωρώ πως είναι η δυσκολότερη κατάδυση που μπορεί να κάνει ένας σπηλαιοδύτης. Για αυτό και δεν έχει εξερευνηθεί όλο το σπήλαιο· ενώ είναι πάρα πολύ μεγάλο, έχει εξερευνηθεί ένα ελάχιστο κομμάτι του».

Σε ερώτηση για την επικινδυνότητα του σημείου όπου χάθηκε ο 34χρονος, ο κ. Τσάκωνας τόνισε ότι «με το που θα περάσει την καγκελένια πόρτα, όχι 2 – 3 μέτρα, 10 – 20 εκατοστά, αρχίζει το ρεύμα και γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο. Υπάρχουν παλαιότερα περιστατικά.

Δεν μπορώ να γνωρίζω κατά πόσον υπήρχε η άγνοια του σημείου τότε. Σίγουρα σήμερα δεν υπάρχει άγνοια. Κάθε νέος δύτης όταν ξεκινά κι εγώ ως εκπαιδευτής, το πρώτο πράγμα που εξηγώ στα μαθήματα που κάνω, είναι η επικινδυνότητα που έχει το Πηγάδι της Βουλιαγμένης».

Ολοκληρώνοτας, ο Κωνσταντίνος Τσάκωνας εξέφρασε τη θλίψη του για το τραγικό συμβάν, επισημαίνοντας την προσωπική του σχέση με τον χώρο.

«Πάντα προετοιμάζω τον δύτη, ώστε όταν φτάσει στο επίπεδο να μπορεί να κατέβει στο πηγάδι, να γνωρίζει από πριν τους κινδύνους και κυρίως να καταδύεται με ασφάλεια. Τώρα, τι έχει πάει λάθος… Όλη η καταδυτική κοινότητα πενθεί σήμερα για αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί να μην τον ήξερα προσωπικά, αλλά αυτό το σημείο για εμένα είναι ένας χώρος που περνάω την περισσότερη ώρα της ημέρας μου. Οπότε καταλαβαίνετε, για όλους μας είναι μία δύσκολη μέρα», σημείωσε σε συνέντευξη στο Newsbomb.

