Ο σπηλαιοδύτης που χαρτογράφησε το «Πηγάδι του Διαβόλου» μιλάει αποκλειστικά στο Newsbomb

Ο σπηλαιοδύτης Ερρίκος Κρανιδιώτης, από την ομάδα addicted2h2o.com, μαζί με τους δύο συνεργάτες του είναι αυτοί που χαρτογράφησαν το 2019 το «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, κάτι που ήταν η πιο «δύσκολη βουτιά της ζωής τους», την οποία και δεν θα επαναλάβουν ποτέ. Και υπάρχουν σοβαροί λόγοι για αυτό.

Ο έμπειρος δύτης μοιράζεται με το Newsbomb αυτή την εμπειρία, ενώ εξηγεί γιατί το συγκεκριμένο σημείο πρέπει να σφραγιστεί οριστικά με κάγκελα, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν, κάτι που αν είχε γίνει, τώρα ο 34χρονος δύτης του οποίου η σορός βρέθηκε χθες, θα ζούσε...

Ο Ερρίκος Κρανιδιώτης το μεσημέρι της Κυριακής δέχθηκε τηλεφώνημα από το Λιμενικό προκειμένου να συνδράμει στον εντοπισμό του ανθρώπου που είχε παγιδευτεί μέσα στο σπήλαιο. «Κάποιος πέρασε τα κάγκελα κι έχει παγιδευτεί μέσα. Ο ένας πέρασε έξω, ο άλλος μπήκε μέσα», περιγράφει, σημειώνοντας πως στο σημείο ήδη επιχειρούσαν οι δύτες της ΜΥΑ και ζητήθηκε η δική του βοήθεια ως σπηλαιοδύτη.

«Πήγα αμέσως στο σημείο. Μου ζήτησαν πληροφορίες, κάναμε σύσκεψη και τους εξήγησα πώς είναι το σπήλαιο, τα δύο σημεία όπου θα μπορούσε να βρίσκεται ο άνθρωπος και τους είπα ότι δεν μπορεί να μπει κανείς χωρίς να ασφαλιστεί και χωρίς ειδικό εξοπλισμό. Όποιος μπει χωρίς αυτό, θα μείνει για πάντα μέσα», ανέφερε, περιγράφοντας ένα περιβάλλον που, όπως τόνισε, απαιτεί απόλυτη εμπειρία και ακρίβεια.

Ο ίδιος εξήγησε ότι για τη χαρτογράφηση του σημείου χρειάστηκαν μήνες, ενώ θυμήθηκε πως ακόμη και εκπαιδευτές του, στο παρελθόν, είχαν επιχειρήσει κατάδυση μέχρι τα κάγκελα, χωρίς να μπορέσουν να προχωρήσουν πιο μέσα. «Το ξέρουμε όλοι από τα 18 μέτρα, ότι δεν περνάς ποτέ τα κάγκελα από την επιφάνεια του νερού», είπε, προσθέτοντας πως το πηγάδι κατεβαίνει στα 30 μέτρα.

Αναφερόμενος στη δομή του σπηλαίου, σημείωσε ότι απέναντι από τα κάγκελα υπάρχει στοά με στένεμα που κάνει ένα “S”, ενώ υπενθύμισε ότι τα κάγκελα είχαν τοποθετηθεί πριν από περίπου 20 χρόνια, μετά από περιστατικά με άτομα που είχαν χαθεί στο εσωτερικό. «Υπάρχει επιγραφή που έλεγε να μην περάσει κανείς», ανέφερε.

Ο Κρανιδιώτης τονίζει στο Newsbomb πως στη χαρτογράφηση του 2019 η ομάδα του είχε φτάσει σε σημείο χωρίς επιστροφή, επιμένοντας ότι τέτοια περάσματα δεν αντιμετωπίζονται χωρίς απόλυτη προετοιμασία. «Εκεί πρέπει να λες “βάζω στοπ”. Δεν έχει κανένα νόημα να πεθάνω», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η ομάδα του κατέληξε τότε πως το μέρος θα το έβλεπαν ξανά μόνο από το βίντεο τους και δεν θα βούταγα ξανά.

Η βουτιά έγινε έχοντας προηγουμένως καθαρίσει τα μπλεγμένα σχοινιά, ανέφερε ο σπηλαιοδύτης Ερρίκος Κρανιδιώτης, περιγράφοντας μια διαδρομή εξαιρετικά δύσκολη και επικίνδυνη. Όπως είπε, μέσα στο σπήλαιο η ροή του νερού είναι τόσο ισχυρή, που χωρίς ειδικό εξοπλισμό δεν μπορεί κανείς να βγει, ενώ και η είσοδος προϋποθέτει μεγάλη εμπειρία στη σπηλαιοκατάδυση και υψηλό επίπεδο προετοιμασίας.

«Είχαμε ορειβατικό φρένο να μας κρατάει, δένεσαι με τα βράχια και πλοηγείσαι», σημείωσε, εξηγώντας πως η ομάδα του κινήθηκε με απόλυτη προσοχή, γυρίζοντας ανάποδα όπως προχωρούσε, αφού πρώτα είχε ασφαλιστεί ο χώρος και είχαν γίνει επανειλημμένες είσοδοι μόνο στους πρώτους θαλάμους.

Ο ίδιος εκτίμησε για την αιτία θανάτου του άτυχου 34χρονου, ότι ίσως υπήρξε κάποια σοβαρή αστοχία στον εξοπλισμό. «Μπορεί να ήταν στα κάγκελα, να είχε το scooter και κατά λάθος να κόλλησε και να τον ρούφηξε μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την κατάδυση αυτή ως μία από τις πιο δύσκολες της ζωής του, τονίζοντας ότι η επικινδυνότητα δεν δικαιολογεί περαιτέρω ρίσκο. «Είναι αυτοκτονία όποιος μπει χωρίς ειδικό εξοπλισμό, εμπειρία και προετοιμασία», είπε, υπογραμμίζοντας ότι στο εσωτερικό υπάρχει τόσο ισχυρή ροή που «δεν μπορείς να βγεις» χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό και την απαιτούμενη τεχνική.

«Εμείς έχουμε εκπαιδευτεί να σεβόμαστε τα όριά μας, να μη βουτάμε πέρα από αυτά και να σεβόμαστε το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε. Αυτό δεν είναι μέρος για να μπει κανείς έτσι απλά μέσα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι το σημείο πρέπει να σφραγιστεί όπως είχαν τοποθετηθεί τότε τα κάγκελα, ώστε να μην περάσει ποτέ ξανά κανείς.

