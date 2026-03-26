Βουλιαγμένη: Ο 34χρονος δύτης κατέγραψε τον θάνατό του στο «πηγάδι του Διαβόλου»

Snapshot Η σορός του 34χρονου δύτη εντοπίστηκε σε βάθος 30 μέτρων στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη, αλλά η ανάσυρσή της απαιτεί ειδική επιχείρηση.

Ο 34χρονος ήταν έμπειρος εκπαιδευτής καταδύσεων και πιλότος, σύμφωνα με τη μητέρα του και συναδέλφους του.

Η βασική αιτία του θανάτου θεωρείται η επίδραση ισχυρών υποθαλάσσιων ρευμάτων που τον παρέσυραν μέσα σε υποθαλάσσια σήραγγα.

Ο φίλος του δύτη περιέγραψε την προσπάθεια διάσωσης και τα προβλήματα με τα σκοινιά που έσπασαν κατά την επιχείρηση διάσωσης.

Η επιχείρηση ανάσυρσης προγραμματίζεται για το επόμενο Σάββατο, με χρήση ειδικών αερίων για την ασφάλεια των διασωστών.

Σε ένα από τα πιο επικίνδυνα υποθαλάσσια σημεία, στο λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια της Βουλιαγμένης, ο επί τρεις ημέρες αγνοούμενος πιλότος παγιδεύτηκε και ξεψύχησε. Η σορός του εντοπίστηκε σε βάθος 30 περίπου μέτρων.

Τα σπαρακτικά λόγια της μητέρας του, οι περιγραφές δυτών που πήραν μέρος στις έρευνες, μαζί με μία σειρά από σενάρια και σκέψεις για τα αίτια της τραγωδίας, πυροδοτούν συζητήσεις. Ο 34χρονος πιλότος, με εμπειρία στις καταδύσεις, άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Κυριακή.

Η σορός του εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, όμως ακόμα δεν έχει ανασυρθεί καθώς απαιτείται ειδική προετοιμασία.

Η μητέρα του θύματος προσπάθησε μέσα σε λίγες λέξεις να συμπυκνώσει την οδύνη της. «Το παιδί μας χάσαμε, το παιδί μας».

Η μητέρα, η αδερφή και ο πατέρας του θύματος παρακολουθούσαν συντετριμμένοι τις ετοιμασίες που έκαναν οι διασώστες για την επιχείρηση ανάσυρσης της σορού. Μέσα από αναδημοσίευση ανάρτησης, η μητέρα του αδικοχαμένου πιλότου επιχειρούσε να αναδείξει την εμπειρία του γιου της στις καταδύσεις.

«Διαβάζω και ακούω διάφορα για το τραγικό συμβάν που έγινε με τον δύτη που χάθηκε στα λιμανάκια Βουλιαγμένης. Ο άνθρωπος δεν ήταν απλός ένας δύτης, ήταν εκπαιδευτής με άψογη τεχνική και εμπειρία. Ήταν πιλότος (κυβερνήτης) στο επάγγελμα όπως ήμουν και εγώ, έχω κάνει εκπαίδευση simulator μαζί του στα airbus όπως και καταδύσεις επίσης μαζί του, ήταν άψογος και πειθαρχημένος στα πάντα μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια».

Τα σενάρια για την τραγωδία

Το πρώτο και επικρατέστερο σενάριο σχετίζεται με τα ισχυρά υποθαλάσσια ρεύματα που επικρατούν στο σημείο. Ρεύματα που μπορούν να παρασύρουν ακόμη και έμπειρους δύτες σε μεγαλύτερο βάθος, μέσα στο σπήλαιο χωρίς δυνατότητα άμεσης αντίδρασης.

Το δεύτερο σενάριο αφορά σε πιθανό εγκλωβισμό στο εσωτερικό της σήραγγας ή σε κάποιο από τα στενά υποθαλάσσια περάσματα. Το τρίτο σενάριο σχετίζεται με πιθανό αποπροσανατολισμό και εξάντληση του δύτη, σε ένα σημείο εξαιρετικά επικίνδυνο.

«Ήταν πάρα πολύ αναστατωμένος»

Tα δραματικά γεγονότα έχει περιγράψει στις Αρχές και ο δύτης που σώθηκε την περασμένη Κυριακή. Συγγενικό του πρόσωπο λέει στο MEGA ότι ακόμα προσπαθεί να συνέλθει.

«Ήταν πάρα πολύ αναστατωμένος. Δεν το περίμενε αυτό. Και οι δύο εκπαιδευτές ήτανε. Ο … πιο παλιός και πιο έμπειρος. Είναι τραγικό όταν βλέπεις τον σύντροφό σου που κατεβαίνεις τόσο καιρό μαζί ξαφνικά να χάνεται και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα», ανέφερε.

«Μου είπε ότι τον είδε ξαφνικά να κάνει σήμα και να αρχίσει να κάνει με τα βατραχοπέδιλα προς τα πίσω και δεν μπορούσε να προχωρήσει. Όταν κατεβαίναν, έχουν ένα σχοινί που είναι σε ένα μπαλόνι για περίπτωση ανάγκης, αλλά το σχοινί δεν κράτησε και μετά βρήκε κι άλλο ένα σχοινί και μετά το έστειλε κι αυτό και πιάστηκε και από τα κάγκελα τα οποία έσπασαν», συνέχισε.

Αρχικά, ο 27χρονος προσπάθησε να βοηθήσει τον φίλο του. Πήρε την απόφαση να βγει στη στεριά, όταν κατάλαβε πως κινδύνευε και η δική του ζωή.

«Έμαθα ότι βρήκαν το σκούτερ και βρήκαν και την μπουκάλα. Διότι του έστειλε και την εφεδρική μπουκάλα. Για να έχει πιο πολύ αέρα. Προσπαθούσε 40 λεπτά», ανέφερε ο συγγενής του φίλου του θύματος.

Ο ίδιος ο 27χρονος είπε στην κατάθεσή του:

«Αισθανόμασταν ότι υπάρχει ένα απαλό ρεύμα με ροή προς την είσοδο της σήραγγας. Ο 34χρονος είχε κάνει ελεύθερη κατάθεση σε αυτό, εγώ όχι. Σκοπός δεν ήταν να πάμε πιο βαθιά και να συνεχίσουμε στην τρύπα, γιατί έχει ένα φθαρμένο, σιδερένιο κιγκλίδωμα. Ο 34χρονος πλησίασε την είσοδο και την ξεπέρασε 1 – 2 μέτρα. Ξαφνικά, τον βλέπω να γυρίζει το σώμα του και να κάνει χρήση του σκούτερ, γιατί το ρεύμα άρχισε να τον παρασύρει προς τα μέσα. Γινόταν πιο δυνατό το ρεύμα και τον παρέσερνε στο εσωτερικό της σήραγγας. Είχαμε 3 μέτρα απόσταση και πριν προλάβω να αντιδράσω, μέσα σε δύο δευτερόλεπτα τον είδα να χάνεται από το οπτικό μου πεδίο», είπε αρχικά.

«Αφού είδα ότι παρασύρθηκε κατάλαβα ότι χρειάζεται να καλέσω βοήθεια. Αναδύθηκα, βρήκα τρεις κοπέλες κι έναν κύριο. Τους είπα ότι ο φίλος μου παρασύρθηκε. Τους είπα να καλέσουν το 112 και ξανακατέβηκα με ένα σκοινί. Όταν έφτασα στα σιδερένια κιγκλιδώματα, κρατήθηκα με το ένα χέρι και με το άλλο έβγαλα από την τσέπη μου το φουσκωτό μπαλόνι που είχα δεμένο με ένα καρούλι με λεπτό σκοινί και το άφησα να το παρασύρει το ρεύμα. Όση ώρα έκανα αυτήν την προσπάθεια, έβλεπα τον 34χρονο να κουνάει τον φακό του, αλλά δεν είχα καλή οπτική επαφή μαζί του. Το μπαλόνι έφτασε σε εκείνον. Έπιασε το σκοινί κι εκείνη την στιγμή τραβάω εγώ και τραβάει κι εκείνος από την άλλη μεριά. Όμως το σκοινί δεν άντεξε το βάρος και κόπηκε».

Στη συνέχεια ανέφερε: «Θυμήθηκα ότι κατεβαίνοντας είδα δει ένα χοντρό σκοινί, δεμένο στην κάθοδο του πηγαδιού. Ανέβηκα, το έκοψα από το πάνω σημείο, που ήταν δεμένο, το κατέβασα στην τρύπα και του το έδωσα. Έπιασε το σκοινί και τραβούσε κι εκείνος κι εγώ. Κάποια στιγμή έκανε χρήση του σκούτερ και τον είδα να με πλησιάζει. Τον είδα που έκανε προσπάθεια, αλλά δεν μπορούσε να προχωρήσει άλλο προς το μέρος μου και να ξεφύγει από τη δυνατή ροή του ρεύματος. Προσπάθησε αρκετά για περίπου 40 λεπτά. Κάποια στιγμή κινδύνευσα κι εγώ, γιατί έσπασε το κάγκελο που κρατιόμουν και ευτυχώς πρόλαβα και κρατήθηκα από το διπλανό κάγκελο. Είχα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια, δεν μπορούσα να παραμείνω άλλο σε αυτό το σημείο. Πριν αναδυθώ, άφησα το σκούτερ μου να παρασυρθεί μέσα στη σήραγγα, μήπως καταφέρει με δύο σκούτερ ταυτόχρονα να βγει από τη σήραγγα. Και επίσης άφησα να παρασυρθεί και η εφεδρική μπουκάλα που είχα μαζί μου, μήπως μπορέσει να την χρησιμοποιήσει μέχρι να έρθει βοήθεια».

Πού «χάθηκε» ο δύτης – Τι είναι το «Πηγάδι του Διαβόλου»

Το λεγόμενο «Πηγάδι του Διαβόλου» βρίσκεται σε βάθος περίπου 11 μέτρων.

Τα ρεύματα σε εκείνο το σημείο τραβούν προς τα κάτω τον δύτη και τον οδηγούν στην είσοδο μίας στενής, υποβρύχιας σήραγγας που καταλήγει σε ένα σπήλαιο αγνώστων διαστάσεων. Είναι χαρακτηριστικό πως μέχρι σήμερα έχουν εξερευνηθεί μόνο τα πρώτα 150 μέτρα της σήραγγας, με σπηλαιολόγους να εκτιμούν ότι συνδέεται με τη λίμνη της Βουλιαγμένης.

Το 1978 τρεις νεαροί Αμερικανοί, είχαν χάσει τις ζωές τους.

Η επιχείρηση για την ανάσυρση της σορού του θύματος θα πραγματοποιηθεί, εκτός απροόπτου, το ερχόμενο Σάββατο. Οι διασώστες αναμένεται να χρησιμοποιήσουν ειδικά μίγματα αερίων στις φιάλες οξυγόνου, ώστε να μπορέσουν να καταδυθούν με ασφάλεια.

