Σαρλίζ Θερόν: Η αποκαλυπτική φωτογραφία της πριν το afterparty για την πρεμιέρα της «Οδύσσειας»

Snapshot Η Σαρλίζ Θερόν δημοσίευσε μια προκλητική φωτογραφία πριν το afterparty της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας "The Odyssey".

Στο afterparty στο Λονδίνο, η Θερόν εμφανίστηκε με κόκκινη τουαλέτα Givenchy και μαύρα ψηλοτάκουνα πέδιλα.

Στην πρεμιέρα φορούσε μαύρο βελούδινο φόρεμα με λευκά γάντια και τολμηρή σχισμή, υποδυόμενη την Καλυψώ στην ταινία.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε όλο το καστ της ταινίας, μαζί με τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν και άλλους διακεκριμένους καλεσμένους. Snapshot powered by AI

Η Σαρλίζ Θερόν τράβηξε όλα τα βλέμματα το βράδυ της Δευτέρας, ανεβάζοντας μια τολμηρή φωτογραφία λίγο πριν το afterparty της παγκόσμιας πρεμιέρας του The Odyssey.

Η 50χρονη ηθοποιός μοιράστηκε στο Instagram την πιο προκλητική πόζα της μέχρι σήμερα. Στη φωτογραφία εμφανίζεται καθισμένη στο κρεβάτι της, καλύπτοντας το στήθος της με τα χέρια της. Φοράει μόνο ένα ζευγάρι διαμαντένια σκουλαρίκια Desert της Glenn Spiro και έντονο κόκκινο κραγιόν.

Λίγο αργότερα η ηθοποιός έκανε την εμφάνισή της στο afterparty που έγινε στο κλαμπ Oswald's στο Μέιφερ του Λονδίνου. Φόρεσε μια εντυπωσιακή κόκκινη τουαλέτα του οίκου Givenchy.

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Η Σαρλίζ επιδεικνύοντας τα πόδια της, συνδύασε το look με ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα μαύρα πέδιλα. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα δερμάτινα γάντια και λαμπερά σκουλαρίκια, μετατρέποντας το πεζοδρόμιο σε δική της πασαρέλα κατά την άφιξή της στο πάρτι.

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Νωρίτερα το ίδιο βράδυ, η πρωταγωνίστρια του Monster είχε εντυπωσιάσει και στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας του The Odyssey στο Λονδίνο. Φορούσε ένα μαύρο βελούδινο φόρεμα με δραματικά λευκά γάντια και τολμηρή σχισμή στο ύψος του μηρού. Στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν η Σαρλίζ υποδύεται την Καλυψώ.

Η Σαρλίζ Θερόν στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» Invision

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ολόκληρο το καστ, ανάμεσά τους η Ζεντάγια, ο Τομ Χόλλαντ, η Αν Χάθαγουεϊ, η Λουπίτα Νιόνγκο, ο Μπένι Σάφντι, ο Τζον Λεγκιζάμο, ο Ματ Ντέιμον με τη σύζυγό του, ο Ρόμπερτ Πάτινσον, ο Χιμές Πατέλ, ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν και η Έμα Τόμας.

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