Συγκλονίζει η Μαρία Μενούνος για τον καρκίνο: «Ξέχασα ποια ήθελα να γίνω, με ένοιαζε να θεραπευτώ»

Η συγκινητική κατάθεση ψυχής της Ελληνοαμερικανίδας παρουσιάστριας για την διπλή μάχη με τον καρκίνο και τον «προσωπικό οδηγό» που την βοήθησε να επιστρέψει στην αυθεντική εκδοχή του εαυτού της

Ανθή Κουρεντζή

Συγκλονίζει η Μαρία Μενούνος για τον καρκίνο: «Ξέχασα ποια ήθελα να γίνω, με ένοιαζε να θεραπευτώ»

Η Μαρία Μενούνος / Instagram

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μία συγκινητική κατάθεση ψυχής προχώρησε η Μαρία Μενούνος μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το βράδυ της Παρασκευής (10/7).

Η Ελληνοαμερικανίδα παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τις σκέψεις της για τις δύσκολες μάχες που έδωσε τα τελευταία χρόνια με την υγεία της, τονίζοντας ότι η αληθινή σύνδεση με τον εαυτό της την βοήθησε να βρει την ισορροπία της και να θυμηθεί ποια ήταν πριν κυριευτεί από τον φόβο, την πίεση και τις προσδοκίες που φέρνει η ζωή, να βρει ξανά την αυθεντική εκδοχή της και αυτό είναι το μήνυμα που θέλει να περάσει σε όσους έχουν ανάγκη δίνοντας την προσωπική τους μάχη.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση της Μαρίας Μενούνος:

«Για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου κυνηγούσα πάντα την επόμενη εκδοχή του εαυτού μου. Τον επόμενο στόχο, την επόμενη δουλειά, το επόμενο ορόσημο. Πίστευα πως έτσι έμοιαζε η ενηλικίωση.

Ώσπου η ζωή με σταμάτησε. Ένας όγκος στον εγκέφαλο, καρκίνος στο πάγκρεας, διαβήτης, υπογονιμότητα και τόσα ακόμη. Ξαφνικά δεν με απασχολούσε πια ποια ήθελα να γίνω. Προσπαθούσα απλώς να θεραπευτώ. Και κάπου μέσα σε αυτή τη διαδρομή της ίασης, σταμάτησα να ψάχνω τις απαντήσεις στο μέλλον. Άρχισα να κοιτάζω πίσω. Πίσω από τα κόκκινα χαλιά. Πριν από την τηλεόραση. Πριν ο κόσμος μάθει το όνομά μου. Τότε που τα όνειρά μου ήταν πιο απλά… κι εγώ επίσης.

Ύστερα γύρισα ακόμη πιο πίσω. Στο μικρό κορίτσι που πίστευε ότι μπορούσε να καταφέρει τα πάντα. Που αγαπούσε να ζωγραφίζει, να τραγουδά και να χορεύει. Πώς ξέχασα ότι αγαπούσα όλα αυτά;

Κοιτάζοντας αυτές τις φωτογραφίες, συνειδητοποίησα κάτι. Δεν χάθηκα ποτέ. Απλώς η ζωή έγινε πολύ θορυβώδης.

Ίσως αυτό να συμβαίνει σε όλους μας. Περνάμε χρόνια προσπαθώντας να γίνουμε κάτι περισσότερο, ενώ σιγά σιγά απομακρυνόμαστε από τον άνθρωπο που ήμασταν πάντα. Η θεραπεία δεν σημαίνει να γίνεις κάποιος άλλος. Σημαίνει να θυμηθείς την εκδοχή του εαυτού σου που υπήρχε πριν ο κόσμος σου πει ποιος πρέπει να είσαι.

Γιατί αυτή η εκδοχή εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα σου».

https://www.instagram.com/p/DanklzEFJJS/

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ισπανία - Βέλγιο 2-1: Ο Μερίνο ξετύλιξε το δώρο κι έστειλε τη «Ρόχα» στα ημιτελικά

00:05LIFESTYLE

Συγκλονίζει η Μαρία Μενούνος: «Ένας όγκος στον εγκέφαλο, ένας καρκίνος στο πάγκρεας με σταμάτησαν, ξέχασα ποια ήθελα να γίνω»

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Ευφημία: Γιατί η Εκκλησία την τιμά δύο φορές τον χρόνο - Τι σηματοδοτεί η αυριανή γιορτή

23:49LIFESTYLE

«Όσο πιο κόκκινα είναι τα βράγχια» - Τα μυστικά του «σομελιέ ψαριών» για αγορά και μαγείρεμα

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Μυθική πρόταση του ΠΑΟΚ σε Οσμάν - Αποχωρεί ο Τούρκος

23:41ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μεσολόγγι: Νεκρή 73χρονη λουόμενη

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Απελευθερώθηκαν 46 μαθητές και εκπαιδευτικοί που είχαν απαχθεί από την Μπόκο Χαράμ

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 26 φωτιές εκδηλώθηκαν σε ένα εικοσιτετράωρο στη χώρα - Τρεις αντιμετωπίζονται ακόμα

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Συνελήφθη στη Νότια Αφρική ύποπτος για τριπλή δολοφονία στη Βρετανία

23:22ΚΥΠΡΟΣ

Λεμεσός: Πήγε για αγορά κρυπτονομισμάτων με 100.000 ευρώ σε βαλίτσα και τον λήστεψαν- Η «παγίδα»

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Ακίνητα στις ΗΠΑ: Οι τιμές των κατοικιών εκτινάχθηκαν σε νέο ιστορικό υψηλό - Ποια είναι η μέση τιμή

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Κιλελέρ – Ήχησε το 112

23:04ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τρέλανε τον πλανήτη ο Τεντόγλου: Άγγιξε το ρεκόρ του με νέα κορυφαία φετινή επίδοση - Βίντεο

23:04LIFESTYLE

Ο Γιώργος Καραγκούνης συνάντησε την Σακίρα στον προημετελικό του Μουντιάλ 2026

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Κάθειρξη 27 ετών σε έναν 53χρονο που σκότωσε και διαμέλισε τη σύζυγό του

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Χαλκιδική: Νεκρός 36χρονος που έκανε jet ski σε παραλία της Σιθωνίας

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 26 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

22:28LIFESTYLE

Ο Τζάστιν Τριντό χορεύει το νέο τραγούδι της Κέιτι Πέρι στο Tik Tok

22:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Άνοδος της θερμοκρασίας με βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:10ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Κιλελέρ – Ήχησε το 112

11:02LIFESTYLE

Χωρίζουν Ρουβάς-Ζυγούλη μετά από 23 χρόνια; Η αλήθεια πίσω από τις φήμες

22:10LIFESTYLE

Σε κλίμα συγκίνησης η συνάντηση του βασιλιά Καρόλου με τα εγγόνια του έπειτα από τέσσερα χρόνια

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Μου σκότωσαν το παιδί» λέει ο πατέρας της 15χρονης ποδοσφαιρίστριας του ΠΑΟΚ

22:46ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Χαλκιδική: Νεκρός 36χρονος που έκανε jet ski σε παραλία της Σιθωνίας

18:35ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Νέα στοιχεία και αποκαλύψεις για το έγκλημα – Στο «φως» η ψυχιατρική διάγνωση της 54χρονης

21:07ΕΛΛΑΔΑ

«Αυτοί είναι, πιάστε τους»: Πώς έγινε η σύλληψη των υπόπτων για τον εμπρησμό στη Marfin, 16 χρόνια μετά: Η έρευνα από το μηδέν, τα ψηφιακά πειστήρια και το καινούριο υλικό

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικό στιγμιότυπο: Πατέρας κλωτσάει στο πρόσωπο την τρίχρονη κόρη του

18:42LIFESTYLE

«Πυρ και μανία» ο Στέλιος Ρόκκος: Η φάρσα της συντρόφου του που τον έκανε έξαλλο - Βίντεο

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Μυθική πρόταση του ΠΑΟΚ σε Οσμάν - Αποχωρεί ο Τούρκος

17:35LIFESTYLE

Τάσος Ιορδανίδης για Πέτρο Φιλιππίδη: «Δεν ταίριαζαν τα χνώτα μας, είχε ξεκόψει από καιρό»

22:01ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο δημοσιοποιεί νέα σειρά αρχείων για τα UFO: «Δεν έμοιαζε με τίποτα από όσα είχα δει μέχρι τότε»

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Άγριο λιντσάρισμα στις διαδηλώσεις για τον βιασμό και τη δολοφονία 11χρονης - Σκληρές εικόνες

22:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

«Ιπτάμενος» Τεντόγλου: Έκανε την κορυφαία επίδοση στον κόσμο με άλμα στα 8.52 μέτρα - Δείτε βίντεο

14:16LIFESTYLE

«Για σένα»: Μία ερωτική ιστορία έρχεται στον ALPHA

07:08ΕΥ ΖΗΝ

Ο καλύτερος τρόπος να παίρνετε Βιταμίνη D για μέγιστη απορρόφηση

08:50WHAT THE FACT

Ένας άνδρας νόμιζε ότι βρήκε χρυσό, όμως ο βράχος που ξεθάψε ήταν αρχαιότερος από τη Γη

21:34ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 32 εκατ. ευρώ

20:54ΚΟΣΜΟΣ

Η κόλαση στο Μπεντάρ: Επτά κάτοικοι κάηκαν ζωντανοί στα σπίτια τους αφού αρνήθηκαν να απομακρυνθούν

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 11 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ